पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा क्यों होता है ज्यादा? एक्सपर्ट से जानिए
महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के ज्यादा मामले होने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि यह कई आपस में जुड़े हुए फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स...
Published : October 20, 2026 at 3:26 PM IST
ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऐसी स्थिति है जो हड्डियों को कमजोर कर देती है और उनके अचानक टूटने या फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा देती है. यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कहीं अधिक प्रभावित करती है. महिलाओं में इसके होने की संभावना पुरुषों से दो से तीन गुना तक अधिक हो सकती है. अक्सर बिना किसी शुरुआती लक्षण के पनपने वाली यह बीमारी किसी महिला के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डाल सकती है, जिससे दर्द, शारीरिक अक्षमता और आत्मनिर्भरता में कमी आ सकती है. आज इस खबर में जानेंगे कि महिलाओं पर ही इसका इतना अधिक असर क्यों पड़ता है, और आखिर क्या वजह है कि वे इस गंभीर स्थिति की चपेट में अधिक आसानी से आ जाती हैं?
ऑस्टियोपोरोसिस असल में क्या है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा काफी बढ़ जाता है. उदाहरण के लिए समझिए आपकी हड्डियां (जो नेचुरली पोरस होती हैं) एक पुराने, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए स्पंज की तरह हो जाती हैं, जिनमें बड़े, टेढ़े-मेढ़े छेद हो जाते हैं. इससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं. हेल्दी हड्डियों में 'रीमॉडलिंग' का एक लगातार प्रोसेस होता रहता है, जिसमें पुराने बोन टिशू हटते हैं और नए टिशू बनते हैं. मतलब, हेल्दी शरीर में पुरानी हड्डी के टूटने (खत्म होने) और नई हड्डी के बनने की प्रक्रिया लगातार संतुलित तरीके से चलती रहती है. लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में, यह बैलेंस बिगड़ जाता है या तो बहुत ज्यादा हड्डी खत्म हो जाती है, बहुत कम नई हड्डी बनती है, या दोनों ही होते हैं.
हड्डियों के इस तरह कमजोर होने से फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है. हड्डियां हल्की सी गिरने से या रोजाना के कामों के दौरान भी टूट सकती हैं, जैसे, झुकते या खांसते समय. इसका किसी व्यक्ति के चलने-फिरने और पूरी जिंदगी की क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है.
महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा क्यों होता है?
महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के ज्यादा मामले होने के पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि यह कई आपस में जुड़े हुए फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन है. इनमें हार्मोनल बदलाव, शारीरिक बनावट में अंतर और जीवनशैली से जुड़ी आदतें शामिल हैं.
हार्मोनल बदलाव और एस्ट्रोजन की भूमिका: अहमदाबाद में बिरला फर्टिलिटी एंड IVF की फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. निमिषा शांतिलाल पांड्या बताती हैं कि महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा अधिक होने का एक मुख्य कारण उनकी विशिष्ट हार्मोनल संरचना है, विशेष रूप से एस्ट्रोजन के संदर्भ में. एस्ट्रोजन एक जरूरी हार्मोन है जो हड्डियों की डेंसिटी बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है, और हमारे स्केलेटल स्ट्रक्चर के गार्डियन के तौर पर काम करता है. यह हड्डियों के टूटने की रफ्तार को धीमा करके और नई हड्डी बनने को बढ़ावा देकर हड्डियों के रीमॉडलिंग प्रोसेस को रेगुलेट करने में मदद करता है.
- हालांकि, मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन के स्तर में भारी गिरावट महिलाओं में हड्डियों के तेजी से कम होने का मुख्य कारण है. मेनोपॉज के समय, अंडाशय से एस्ट्रोजन का उत्पादन काफी कम हो जाता है, जिससे बोन डेंसिटी तेजी से घटने लगता है. इस दौरान, महिलाओं में हड्डियों का नुकसान बहुत तेजी से हो सकता है, कभी-कभी मेनोपॉज के बाद पहले पांच से सात वर्षों में ही यह 20 फीसदी तक पहुंच सकता है.
- इसके अलावा, हार्मोनल इम्बैलेंस से जुड़ी दूसरी कंडीशन (जैसे कि समय से पहले ओवेरियन फेलियर, या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ या खाने की गड़बड़ी की वजह से लंबे समय तक इर्रेगुलर पीरियड्स) भी एस्ट्रोजन लेवल को कम कर सकती हैं और, नतीजतन, ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा बढ़ा सकती हैं.
क्या पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग-अलग होती है?
डॉ. निमिषा शांतिलाल पांड्या का कहना है कि पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक बनावट में कुछ बुनियादी और खास अंतर होते हैं. हार्मोनल वजहों के अलावा, जन्मजात शारीरिक और बायोमैकेनिकल अंतर भी इस अंतर में योगदान करते हैं. आम तौर पर, महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की तुलना में छोटी और हल्की होती हैं, जिसका मतलब है कि उनकी शुरुआती बोन डेंसिटी कम होती है. यह "छोटा ढांचा" उम्र बढ़ने के साथ होने वाले स्वाभाविक बोन लॉस की भरपाई के लिए कम 'बोन रिजर्व' प्रदान करता है.
खड़े होने के पोस्चर, चलने के पैटर्न और चाल में अंतर महिलाओं की हड्डियों पर खास दबाव डाल सकता है. एक महिला के शरीर को कैसे सहारा मिलता है और वह कैसे चलती है, इसमें ये छोटे-छोटे बदलाव, समय के साथ, स्केलेटल सिस्टम के खास हिस्सों पर दबाव डाल सकते हैं, जिससे खतरा और बढ़ जाता है.
लाइफस्टाइल और बॉडी कंपोजीशन- लाइफस्टाइल फैक्टर और बॉडी कंपोजीशन भी एक अहम भूमिका निभाते हैं, जो अक्सर बायोलॉजिकल प्रेडिसपोजिशन के साथ इंटरैक्ट करते हैं. महिलाओं में, जांघों, कूल्हों और घुटनों के आसपास फैट जमा होना अक्सर देखा जाता है. हालांकि फैट सीधे ऑस्टियोपोरोसिस का कारण नहीं बनता है, लेकिन यह ज्यादा वजन (विशेष रूप से जब कूल्हों और पैरों की मांसपेशियों में कमजोरी भी हो) जोड़ों और हड्डियों को मजबूत करने के बजाय उन पर अधिक, हानिकारक दबाव डाल सकता है. मसल टिशू के उलट, जो हड्डियों के विकास में मदद करता है और हड्डियों की डेंसिटी बढ़ाता है, ज्यादा फैट (खासकर विसरल फैट) नुकसानदायक केमिकल बना सकता है जो हड्डियों की सेहत पर बुरा असर डालते हैं.
इसलिए, भले ही ज्यादा वजन को कभी-कभी फ्रैक्चर से बचाने वाला माना जाता है, लेकिन अगर मसल्स कमजोर हैं, तो यह वजन हड्डियों को मजबूत सपोर्ट देने के बजाय उन पर दबाव डाल सकता है.
अन्य कारण
डॉ. निमिषा शांतिलाल पांड्या के अनुसार, कई और चीजे भी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा और बढ़ा सकती हैं, जैसे कि...
- प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग: प्रेग्नेंसी और ब्रेस्टफीडिंग के दौरान कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिससे कुछ समय के लिए मां के हड्डियों के रिजर्व से कैल्शियम की जरूरत पड़ सकती है. हालांकि आमतौर पर इसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन बार-बार प्रेग्नेंसी या इस दौरान कैल्शियम का कम सेवन लंबे समय तक हड्डियों की डेंसिटी की समस्या पैदा कर सकता है.
- न्यूट्रिशन की कमी: हड्डियों को बनाने वाले जरूरी न्यूट्रिएंट्स, खासकर कैल्शियम और विटामिन D का कम सेवन एक बड़ी समस्या बनी हुई है. विटामिन D शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत जरूरी है, और इसकी सही मात्रा के बिना, कैल्शियम वाली डाइट भी काफी नहीं हो सकती है.
- कुछ मेडिकल कंडीशन या दवाएं: थायरॉइड डिसऑर्डर, हाइपरपैराथायरायडिज्म, रूमेटाइड आर्थराइटिस, सीलिएक डिजीज जैसी पुरानी बीमारियां, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी-सीजर दवाएं, या कुछ कैंसर ट्रीटमेंट जैसी कुछ दवाएं हड्डियों के मेटाबॉलिज्म में रुकावट डाल सकती हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ा सकती हैं.
- फैमिली हिस्ट्री: जेनेटिक्स ऑस्टियोपोरोसिस की फैमिली हिस्ट्री, खासकर अगर माता-पिता में से किसी को हिप फ्रैक्चर हुआ हो, तो व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना काफी बढ़ जाती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)