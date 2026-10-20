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पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा क्यों होता है ज्यादा? एक्सपर्ट से जानिए

पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा क्यों होता है ज्यादा? एक्सपर्ट से जानिए ( CANVA )

ऑस्टियोपोरोसिस, एक ऐसी स्थिति है जो हड्डियों को कमजोर कर देती है और उनके अचानक टूटने या फ्रैक्चर का खतरा बढ़ा देती है. यह पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कहीं अधिक प्रभावित करती है. महिलाओं में इसके होने की संभावना पुरुषों से दो से तीन गुना तक अधिक हो सकती है. अक्सर बिना किसी शुरुआती लक्षण के पनपने वाली यह बीमारी किसी महिला के जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डाल सकती है, जिससे दर्द, शारीरिक अक्षमता और आत्मनिर्भरता में कमी आ सकती है. आज इस खबर में जानेंगे कि महिलाओं पर ही इसका इतना अधिक असर क्यों पड़ता है, और आखिर क्या वजह है कि वे इस गंभीर स्थिति की चपेट में अधिक आसानी से आ जाती हैं?

ऑस्टियोपोरोसिस असल में क्या है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हड्डियां कमजोर और नाजुक हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर का खतरा काफी बढ़ जाता है. उदाहरण के लिए समझिए आपकी हड्डियां (जो नेचुरली पोरस होती हैं) एक पुराने, बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए स्पंज की तरह हो जाती हैं, जिनमें बड़े, टेढ़े-मेढ़े छेद हो जाते हैं. इससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है और हड्डियां बहुत नाजुक हो जाती हैं. हेल्दी हड्डियों में 'रीमॉडलिंग' का एक लगातार प्रोसेस होता रहता है, जिसमें पुराने बोन टिशू हटते हैं और नए टिशू बनते हैं. मतलब, हेल्दी शरीर में पुरानी हड्डी के टूटने (खत्म होने) और नई हड्डी के बनने की प्रक्रिया लगातार संतुलित तरीके से चलती रहती है. लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में, यह बैलेंस बिगड़ जाता है या तो बहुत ज्यादा हड्डी खत्म हो जाती है, बहुत कम नई हड्डी बनती है, या दोनों ही होते हैं.