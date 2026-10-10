एक ही तरह के कैंसर वाले दो मरीजों का अलग-अलग इलाज क्यों? डॉक्टर से जानें इसकी वजह
कैंसर का इलाज सिर्फ शरीर के प्रभावित हिस्से या बीमारी के नाम के आधार पर तय नहीं किया जाता, बल्कि मरीज और ट्यूमर की खास...
Published : October 10, 2026 at 1:40 PM IST
जब दो लोगों को एक ही तरह का कैंसर होता है, तो आम तौर पर यह माना जाता है कि उनका इलाज भी एक जैसा ही होगा. लेकिन, आज की ऑन्कोलॉजी इस "सबके लिए एक जैसा इलाज" वाले तरीके से कहीं आगे बढ़ चुकी है. पिछले कुछ सालों में कैंसर के इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है. पहले मरीजों को एक जैसा रूटीन इलाज दिया जाता था, लेकिन अब आधुनिक मेडिकल साइंस 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' और 'प्रिसिजन मेडिसिन' पर ध्यान देता है. आज, भले ही दो मरीजों को एक ही तरह का कैंसर हो, लेकिन उनके इलाज में काफी फर्क हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इलाज का फैसला सिर्फ शरीर के प्रभावित हिस्से या बीमारी के नाम के आधार पर नहीं, बल्कि मरीज और ट्यूमर की खास बायोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर किया जाता है.
जीनोमिक टेस्टिंग, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और प्रिसिजन मेडिसिन में हुई तरक्की ने कैंसर के डायग्नोसिस और इलाज के तरीके में बड़ा बदलाव किया है. सिर्फ शुरुआत की जगह (जैसे ब्रेस्ट, लंग या बाउल) पर निर्भर रहने के बजाय, ऑन्कोलॉजिस्ट अब ट्यूमर के जेनेटिक म्यूटेशन, बायोमार्कर और प्रोटीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस करके सबसे असरदार इलाज तय करते हैं. ट्यूमर के बायोलॉजिकल प्रोफाइल के साथ-साथ, मरीज की उम्र, पूरी सेहत, पहले से मौजूद मेडिकल कंडीशन और पर्सनल पसंद जैसे फैक्टर भी इलाज की स्ट्रेटेजी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.
डॉक्टर की राय जानें
जयपुर के CK बिरला हॉस्पिटल्स में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी डॉ. आनंद मोहन का कहना है कि आजकल, डॉक्टर सिर्फ यह नहीं देखते कि कैंसर शरीर के किस हिस्से में है. कैंसर ट्यूमर के DNA को एनालाइज करने के लिए अब जीनोमिक टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाता है. इससे मरीज के कैंसर सेल्स में मौजूद खास म्यूटेशन का पता चलता है. भले ही दो अलग-अलग मरीजों को एक ही अंग में कैंसर हो, उनके ट्यूमर का जेनेटिक मेकअप पूरी तरह से अलग हो सकता है.
उदाहरण के लिए, ब्रेस्ट कैंसर को ही लें. दो महिलाओं को एक ही तरह का कैंसर हो सकता है, फिर भी उनके ट्रीटमेंट प्लान पूरी तरह से अलग हो सकते हैं. एक महिला हार्मोन थेरेपी पर अच्छा रिस्पॉन्स दे सकती है, जबकि दूसरी को टारगेटेड थेरेपी या कीमोथेरेपी की जरूरत हो सकती है. यही बात लंग कैंसर पर भी लागू होती है. कुछ मरीजों में खास जीन म्यूटेशन होते हैं जो डॉक्टरों को खास दवाएं इस्तेमाल करने की इजाजत देते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट जो अक्सर कन्वेंशनल कीमोथेरेपी से बेहतर काम करते हैं और आम तौर पर मरीज के लिए सहना आसान होते हैं.
डॉ. आनंद मोहन के मुताबिक, इसे पर्सनलाइज्ड मेडिसिन या टारगेटेड थेरेपी कहा जाता है. इसने कैंसर के इलाज में क्रांतिकारी बदलाव लाया है. जहां पारंपरिक कीमोथेरेपी शरीर की तेजी से विभाजित होने वाली सभी कोशिकाओं (चाहे वे कैंसर वाली हों या स्वस्थ) पर हमला करती है, वहीं ये आधुनिक इलाज खास तौर पर उन जेनेटिक म्यूटेशन को टारगेट करते हैं जो कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने और फैलने का संकेत देते हैं.
डॉ. आनंद मोहन के अनुसार, आज के समय में डॉक्टर सिर्फ कैंसर के प्रकार का इलाज करने के बजाय, हर मरीज के ट्यूमर की बारीकी से जांच करते हैं. जेनेटिक प्रोफाइलिंग और अन्य एडवांस्ड टेस्ट जैसे तरीकों से, ऑन्कोलॉजिस्ट अब ऐसे इलाज चुन सकते हैं जिनके असरदार होने की सबसे ज्यादा संभावना हो, और उन इलाजों से बच सकते हैं जिनसे कोई फायदा नहीं होगा. इसका मकसद न सिर्फ मरीज के बचने की संभावना को बढ़ाना है, बल्कि उन्हें ऐसे इलाजों के अनावश्यक साइड इफेक्ट से भी बचाना है जो उन पर काम नहीं करेंगे.
अब कैंसर का इलाज एक टीम वर्क है. स्पेशलिस्ट की टीमें हर केस को अच्छी तरह से जांचती हैं (लैब रिपोर्ट और स्कैन से लेकर जेनेटिक टेस्ट तक) ताकि हर मरीज के लिए खास तौर पर ट्रीटमेंट प्लान बनाया जा सके. यह फील्ड लगातार बदल रहा है, रिसर्चर लगातार नए जेनेटिक मार्कर खोज रहे हैं और ऐसी दवाएं बना रहे हैं जो मरीज के कैंसर की खासियतों को टारगेट करें. आखिर में, मकसद यह पक्का करना है कि हर मरीज़ को उसकी खास कंडीशन के लिए सही समय पर सही इलाज मिले. कैंसर को रोकने और हेल्दी ज़िंदगी जीने का यह सबसे अच्छा तरीका है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)