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एक ही तरह के कैंसर वाले दो मरीजों का अलग-अलग इलाज क्यों? डॉक्टर से जानें इसकी वजह

एक ही तरह के कैंसर वाले दो मरीजों का अलग-अलग इलाज क्यों? डॉक्टर से जानें इसकी वजह ( GETTY IMAGES )

जब दो लोगों को एक ही तरह का कैंसर होता है, तो आम तौर पर यह माना जाता है कि उनका इलाज भी एक जैसा ही होगा. लेकिन, आज की ऑन्कोलॉजी इस "सबके लिए एक जैसा इलाज" वाले तरीके से कहीं आगे बढ़ चुकी है. पिछले कुछ सालों में कैंसर के इलाज के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव आया है. पहले मरीजों को एक जैसा रूटीन इलाज दिया जाता था, लेकिन अब आधुनिक मेडिकल साइंस 'पर्सनलाइज्ड मेडिसिन' और 'प्रिसिजन मेडिसिन' पर ध्यान देता है. आज, भले ही दो मरीजों को एक ही तरह का कैंसर हो, लेकिन उनके इलाज में काफी फर्क हो सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि इलाज का फैसला सिर्फ शरीर के प्रभावित हिस्से या बीमारी के नाम के आधार पर नहीं, बल्कि मरीज और ट्यूमर की खास बायोलॉजिकल विशेषताओं के आधार पर किया जाता है.

जीनोमिक टेस्टिंग, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स और प्रिसिजन मेडिसिन में हुई तरक्की ने कैंसर के डायग्नोसिस और इलाज के तरीके में बड़ा बदलाव किया है. सिर्फ शुरुआत की जगह (जैसे ब्रेस्ट, लंग या बाउल) पर निर्भर रहने के बजाय, ऑन्कोलॉजिस्ट अब ट्यूमर के जेनेटिक म्यूटेशन, बायोमार्कर और प्रोटीन एक्सप्रेशन का एनालिसिस करके सबसे असरदार इलाज तय करते हैं. ट्यूमर के बायोलॉजिकल प्रोफाइल के साथ-साथ, मरीज की उम्र, पूरी सेहत, पहले से मौजूद मेडिकल कंडीशन और पर्सनल पसंद जैसे फैक्टर भी इलाज की स्ट्रेटेजी बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं.