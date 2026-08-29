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महिलाओं में लिवर की बीमारी के लक्षणों को अक्सर क्यों कर दिया जाता है नजरअंदाज?

महिलाओं में फैटी लिवर की बीमारी के विकास में महिला प्रजनन हार्मोन भूमिका निभाते हैं. उदाहरण के लिए, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) और...

Why are symptoms of liver disease in women often overlooked?
महिलाओं में लिवर की बीमारी के लक्षणों को अक्सर क्यों कर दिया जाता है नजरअंदाज? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : August 29, 2026 at 1:53 PM IST

8 Min Read
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लोग अक्सर लिवर की बीमारी को ज्यादा शराब पीने, हेपेटाइटिस या ज्यादा वजन से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि महिलाओं में लिवर की बीमारी के लक्षण पुरुषों से अलग होते हैं. इसलिए, अक्सर इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाता या इनकी गलत पहचान हो जाती है. हार्मोन, गर्भावस्था और शारीरिक अंतर जैसे कारणों से महिलाओं को लिवर से जुड़ी कुछ खास समस्याएं होती हैं, जिनकी समय पर पहचान जरूरी है.

महिलाओं में लिवर की बीमारी का अक्सर पता क्यों नहीं चल पाता?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, महिलाओं में लिवर की बीमारी का अक्सर सही समय पर पता नहीं चल पाता क्योंकि शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं और अक्सर उन्हें आम थकान, तनाव, हार्मोनल बदलाव या दूसरी सेहत से जुड़ी दिक्कतें समझ लिया जाता है. थकान, पेट फूलना, जी मिचलाना और मूड बदलना लिवर की खराबी के आम लक्षण हैं, फिर भी इन्हें अक्सर तनाव, हार्मोनल उतार-चढ़ाव या पाचन की समस्याओं की वजह माना जाता है.

इसके अलावा, स्टैंडर्ड लिवर फंक्शन टेस्ट हमेशा महिलाओं में शुरुआती स्टेज की बीमारी का पता नहीं लगा पाते, जिससे बीमारी का पता चलने में देरी होती है. एक और समस्या यह गलतफहमी है कि लिवर की बीमारी मुख्य रूप से पुरुषों को होती है, अक्सर इसलिए क्योंकि शराब पीने की वजह से पुरुषों में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है. हालाँकि, स्टडीज से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में शराब, दवाओं और मेटाबोलिक स्थितियों से लिवर को नुकसान पहुंचने का जोखिम ज्यादा होता है, भले ही उनका संपर्क (एक्सपोजर) कम स्तर का ही क्यों न हो.

प्रेग्नेंसी, PCOS और मेनोपॉज लिवर की सेहत पर असर क्यों डालते हैं
प्रेग्नेंसी, PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम), और मेनोपॉज लिवर की सेहत पर असर डालते हैं क्योंकि फीमेल हार्मोन (जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन) में अचानक या लंबे समय तक होने वाले बदलाव सीधे तौर पर शरीर के मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन और फैट स्टोरेज को रेगुलेट करने के तरीके पर असर डालते हैं.

प्रेग्नेंसी शरीर पर भारी मेटाबॉलिक बोझ डालती है, और हार्मोनल उतार-चढ़ाव लिवर के काम पर दबाव डाल सकते हैं. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल बाइल एसिड के फ्लो को बदल देता है, जिससे कभी-कभी प्रेग्नेंसी में इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो सकता है. गंभीर मेटाबोलिक स्ट्रेस प्रेग्नेंसी से जुड़ी लिवर की दुर्लभ बीमारियों, जैसे एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेग्नेंसी (AFLP) या HELLP सिंड्रोम को जन्म दे सकता है. पहले से मौजूद लिवर की बीमारियों को इस दौरान स्पेशलिस्ट द्वारा बारीकी से मॉनिटर करने की जरूरत होती है.

PCOS और लिवर की बीमारी
बहुत से लोग जानते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) मेटाबॉलिज्म और फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे लिवर की बीमारी भी हो सकती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक दिक्कतों की वजह से, PCOS वाली महिलाओं में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) होने का खतरा ज्यादा होता है. असल में, PCOS वाली 70 फीसदी तक महिलाओं में फैटी लिवर हो सकता है, जिससे उनके सिरोसिस और लिवर फेलियर का लंबे समय तक खतरा बढ़ जाता है.

सीधे शब्दों में कहें तो, PCOS से हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी पहचान मेल हार्मोन (एंड्रोजन) का बढ़ना और मेटाबॉलिक में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी है. PCOS में इंसुलिन का लेवल बढ़ना आम बात है, जिससे लिवर सेल्स में फैट जमा हो जाता है. इस जमाव से लिवर की दिक्कतों का खतरा काफी बढ़ जाता है.

मेनोपॉज और लिवर हेल्थ
ज्यादा टेस्टोस्टेरोन लिपिड मैनेजमेंट को खराब करता है और पेट की चर्बी बढ़ाता है. मेनोपॉज से प्रोटेक्टिव एस्ट्रोजन लेवल में हमेशा के लिए कमी आती है, जिससे शरीर की बनावट और मेटाबोलिक रेट में बदलाव आते हैं. कम एस्ट्रोजन फैट स्टोरेज को कूल्हों और जांघों से हटाकर पेट की गहरी चर्बी की ओर ले जाता है. कम एस्ट्रोजन से इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाई कोलेस्ट्रॉल और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा भी बढ़ जाता है. मेनोपॉज के बाद महिलाओं को कम उम्र की महिलाओं की तुलना में फैटी लिवर की बीमारी होने या बिगड़ने का खतरा काफी ज्यादा होता है.

मतलब, लिवर के काम को सपोर्ट करने के अलावा, एस्ट्रोजन फैट मेटाबॉलिज्म और सूजन को रेगुलेट करने में भी मदद करता है. मेनोपॉज के बाद, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है, जिससे महिलाओं को इन चीजों का खतरा ज्यादा होता है:

  • फैटी लिवर की बीमारी
  • लिवर फाइब्रोसिस (लिवर टिशू पर निशान पड़ना)
  • लिवर एंजाइम का बढ़ना, जो लिवर डैमेज का संकेत दे सकता है
  • इसका मतलब है कि लिवर की बीमारी वाली मेनोपॉज के बाद की महिलाओं में सिरोसिस जैसी गंभीर दिक्कतें तेजी से बढ़ सकती हैं, भले ही कोई बड़ा रिस्क फैक्टर न हो.

लिवर की बीमारी वाली महिलाओं में अलग लक्षण दिखते हैं
बायोलॉजिकल अंतरों के अलावा, महिलाओं में लिवर की बीमारी के लक्षण अक्सर पुरुषों से अलग होते हैं, जिससे शुरुआती डायग्नोसिस ज्यादा मुश्किल हो जाता है. मुख्य अंतरों में शामिल हैं:

  • कम दिखने वाला पीलिया: महिलाओं को स्किन पर पीलापन दिखने के बजाय शुरुआती लक्षण के तौर पर खुजली हो सकती है.
  • ज्यादा थकान: महिलाएं अक्सर बहुत ज्यादा थकान महसूस करती हैं जिससे रोजाना के कामों पर असर पड़ता है, जिसे गलत तरीके से स्ट्रेस या एनीमिया माना जा सकता है.
  • ऑटोइम्यून लिवर की बीमारियों का ज्यादा खतरा: महिलाओं को प्राइमरी बाइलरी कोलांगाइटिस (PBC) और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, जिन्हें थायरॉइड या रूमेटोलॉजिक डिसऑर्डर समझकर गलत डायग्नोस किया जा सकता है.
  • शराब और दवाओं पर अलग-अलग रिस्पॉन्स: महिलाओं का लिवर दवाओं और शराब को अलग-अलग तरह से मेटाबोलाइज करता है, जिससे कम एक्सपोजर के बाद भी उनके लिवर को नुकसान होने का खतरा ज्यादा होता है.

जल्दी डायग्नोसिस और अवेयरनेस इतनी जरूरी क्यों है
क्योंकि लिवर की बीमारी सालों तक पता नहीं चल सकती है, इसलिए परमानेंट डैमेज से बचने के लिए इसका जल्दी पता लगाना बहुत जरूरी है. अपने लिवर को हेल्दी रखने के लिए, महिलाएं ये कर सकती हैं...

  • अपने रिस्क फैक्टर्स जानें: अगर आपको PCOS है, प्रेग्नेंसी के दौरान लिवर की प्रॉब्लम की हिस्ट्री रही है, तो लिवर स्क्रीनिंग के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें
  • सिम्टम्स को इग्नोर न करें: आपको लगातार थकान, खुजली, ब्लोटिंग या बीमार महसूस होने जैसे सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए
  • रेगुलर टेस्टिंग: लिवर की बीमारी का जल्दी पता लगाने में मदद के लिए ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और फाइब्रोस्कैन (लिवर की अकड़न के लिए एक नॉन-इनवेसिव टेस्ट) रेगुलर तौर पर करवाना चाहिए.
  • हेल्दी लाइफस्टाइल: हेल्दी लाइफस्टाइल चुनना बेहद जरूरी है, इसमें सही खान-पान से लेकर एक्सरसाइज करना भी जरूरी है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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