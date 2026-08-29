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महिलाओं में लिवर की बीमारी के लक्षणों को अक्सर क्यों कर दिया जाता है नजरअंदाज?

लोग अक्सर लिवर की बीमारी को ज्यादा शराब पीने, हेपेटाइटिस या ज्यादा वजन से जोड़कर देखते हैं. हालांकि, बहुत से लोग यह नहीं जानते कि महिलाओं में लिवर की बीमारी के लक्षण पुरुषों से अलग होते हैं. इसलिए, अक्सर इन लक्षणों पर ध्यान नहीं दिया जाता या इनकी गलत पहचान हो जाती है. हार्मोन, गर्भावस्था और शारीरिक अंतर जैसे कारणों से महिलाओं को लिवर से जुड़ी कुछ खास समस्याएं होती हैं, जिनकी समय पर पहचान जरूरी है.

महिलाओं में लिवर की बीमारी का अक्सर पता क्यों नहीं चल पाता?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, महिलाओं में लिवर की बीमारी का अक्सर सही समय पर पता नहीं चल पाता क्योंकि शुरुआती लक्षण बहुत हल्के होते हैं और अक्सर उन्हें आम थकान, तनाव, हार्मोनल बदलाव या दूसरी सेहत से जुड़ी दिक्कतें समझ लिया जाता है. थकान, पेट फूलना, जी मिचलाना और मूड बदलना लिवर की खराबी के आम लक्षण हैं, फिर भी इन्हें अक्सर तनाव, हार्मोनल उतार-चढ़ाव या पाचन की समस्याओं की वजह माना जाता है.

इसके अलावा, स्टैंडर्ड लिवर फंक्शन टेस्ट हमेशा महिलाओं में शुरुआती स्टेज की बीमारी का पता नहीं लगा पाते, जिससे बीमारी का पता चलने में देरी होती है. एक और समस्या यह गलतफहमी है कि लिवर की बीमारी मुख्य रूप से पुरुषों को होती है, अक्सर इसलिए क्योंकि शराब पीने की वजह से पुरुषों में इसके होने की संभावना ज्यादा होती है. हालाँकि, स्टडीज से पता चलता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में शराब, दवाओं और मेटाबोलिक स्थितियों से लिवर को नुकसान पहुंचने का जोखिम ज्यादा होता है, भले ही उनका संपर्क (एक्सपोजर) कम स्तर का ही क्यों न हो.

प्रेग्नेंसी, PCOS और मेनोपॉज लिवर की सेहत पर असर क्यों डालते हैं

प्रेग्नेंसी, PCOS (पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम), और मेनोपॉज लिवर की सेहत पर असर डालते हैं क्योंकि फीमेल हार्मोन (जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन) में अचानक या लंबे समय तक होने वाले बदलाव सीधे तौर पर शरीर के मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन और फैट स्टोरेज को रेगुलेट करने के तरीके पर असर डालते हैं.

प्रेग्नेंसी शरीर पर भारी मेटाबॉलिक बोझ डालती है, और हार्मोनल उतार-चढ़ाव लिवर के काम पर दबाव डाल सकते हैं. एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल बाइल एसिड के फ्लो को बदल देता है, जिससे कभी-कभी प्रेग्नेंसी में इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस हो सकता है. गंभीर मेटाबोलिक स्ट्रेस प्रेग्नेंसी से जुड़ी लिवर की दुर्लभ बीमारियों, जैसे एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेग्नेंसी (AFLP) या HELLP सिंड्रोम को जन्म दे सकता है. पहले से मौजूद लिवर की बीमारियों को इस दौरान स्पेशलिस्ट द्वारा बारीकी से मॉनिटर करने की जरूरत होती है.

PCOS और लिवर की बीमारी

बहुत से लोग जानते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS) मेटाबॉलिज्म और फर्टिलिटी पर असर डाल सकता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इससे लिवर की बीमारी भी हो सकती है. इंसुलिन रेजिस्टेंस और मेटाबॉलिक दिक्कतों की वजह से, PCOS वाली महिलाओं में नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज (NAFLD) होने का खतरा ज्यादा होता है. असल में, PCOS वाली 70 फीसदी तक महिलाओं में फैटी लिवर हो सकता है, जिससे उनके सिरोसिस और लिवर फेलियर का लंबे समय तक खतरा बढ़ जाता है.