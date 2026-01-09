ETV Bharat / health

युवाओं में बढ़ रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जानिए क्या है इसके कारण और लक्षण

एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एक जवान आदमी अचानक ऑफिस में गिर गया. जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक बताया. डॉक्टरों के मुताबिक, उस जवान आदमी की जान इसलिए बच गई क्योंकि उसे "गोल्डन आवर" यानी इलाज के लिए सबसे जरूरी समय में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. काम करने वाले जवान लोगों में स्ट्रोक के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं. काम के अनियमित घंटे, काम का तनाव, नींद की कमी, जंक फूड, शराब और सिगरेट पीने की वजह से कम उम्र में स्ट्रोक की समस्या बढ़ रही है. स्ट्रोक के बाद तुरंत इलाज बहुत जरूरी है क्योंकि समय पर इलाज से दिमाग को नुकसान होने से बचाया जा सकता है. पहले सिर्फ बुजुर्गों में ही स्ट्रोक का खतरा माना जाता था, लेकिन अब जवान लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं. भारत में हर तीन सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है.आइए इस खबर के जरिए जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और जवान लोगों में स्ट्रोक के बढ़ते मामलों की वजह क्या है?

ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है?

स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने वाली खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं. यह एक जानलेवा स्थिति है. अगर तुरंत इलाज न किया जाए, तो इससे मौत हो सकती है. स्ट्रोक दो तरह के होते हैं. पहले तरह के स्ट्रोक को इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं. इसका मतलब है कि दिमाग को खून पहुंचाने वाली नसों में खून के थक्के बन जाते हैं, या खून की नसें सिकुड़ जाती हैं. इससे दिमाग के एक हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है, और कोशिकाएं मर जाती हैं. अनुमान है कि 80-85 प्रतिशत लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होता है, और ज्यादातर लोगों के लिए यह खतरनाक साबित होता है. कुछ लोगों में, खून की नस फट जाती है और दिमाग में खून बहने लगता है, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जो दूसरे तरह का स्ट्रोक है.

भारत में हर साल 1.8 मिलियन स्ट्रोक के मामले

एक समय था जब स्ट्रोक मुख्य रूप से 50 या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता था. फिलहाल, कई स्टडीज से पता चला है कि यह समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है. आंकड़ों के अनुसार, देश में हर साल 1.8 मिलियन स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, और औसतन हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है. इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के अनुसार, 25 प्रतिशत पीड़ित 40 साल से कम उम्र के हैं. यह पाया गया है कि पिछले 20 सालों में इन मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है, और जागरूकता और इलाज तक पहुंच की कमी के कारण इस उम्र के कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

मुख्य कारण: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग और शराब पीना शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिजिकल एक्सरसाइज की कमी, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, पुराना स्ट्रेस और खराब खाने की आदतें भी रिस्क को बढ़ाती हैं.