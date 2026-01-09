ETV Bharat / health

युवाओं में बढ़ रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जानिए क्या है इसके कारण और लक्षण

आजकल ब्रेन स्ट्रोक के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, खासकर युवाओं में. इस ट्रेंड के पीछे के कारणों के बारे में जानें...

Why are stroke cases increasing during the cold season and among young people?
युवाओं में बढ़ रहा ब्रेन स्ट्रोक का खतरा, जानिए क्या है इसके कारण और लक्षण (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : January 9, 2026 at 12:21 PM IST

6 Min Read
एक प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एक जवान आदमी अचानक ऑफिस में गिर गया. जब उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, तो डॉक्टरों ने उसे इस्केमिक ब्रेन स्ट्रोक बताया. डॉक्टरों के मुताबिक, उस जवान आदमी की जान इसलिए बच गई क्योंकि उसे "गोल्डन आवर" यानी इलाज के लिए सबसे जरूरी समय में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था. काम करने वाले जवान लोगों में स्ट्रोक के मामले दिन-ब-दिन बढ़ रहे हैं. काम के अनियमित घंटे, काम का तनाव, नींद की कमी, जंक फूड, शराब और सिगरेट पीने की वजह से कम उम्र में स्ट्रोक की समस्या बढ़ रही है. स्ट्रोक के बाद तुरंत इलाज बहुत जरूरी है क्योंकि समय पर इलाज से दिमाग को नुकसान होने से बचाया जा सकता है. पहले सिर्फ बुजुर्गों में ही स्ट्रोक का खतरा माना जाता था, लेकिन अब जवान लोग भी इसका शिकार हो रहे हैं. भारत में हर तीन सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है.आइए इस खबर के जरिए जानते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं, और जवान लोगों में स्ट्रोक के बढ़ते मामलों की वजह क्या है?

ब्रेन स्ट्रोक का मतलब है?
स्ट्रोक तब होता है जब दिमाग को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने वाली खून की नसें ब्लॉक हो जाती हैं. यह एक जानलेवा स्थिति है. अगर तुरंत इलाज न किया जाए, तो इससे मौत हो सकती है. स्ट्रोक दो तरह के होते हैं. पहले तरह के स्ट्रोक को इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं. इसका मतलब है कि दिमाग को खून पहुंचाने वाली नसों में खून के थक्के बन जाते हैं, या खून की नसें सिकुड़ जाती हैं. इससे दिमाग के एक हिस्से में खून का बहाव कम हो जाता है, और कोशिकाएं मर जाती हैं. अनुमान है कि 80-85 प्रतिशत लोगों को इस्केमिक स्ट्रोक होता है, और ज्यादातर लोगों के लिए यह खतरनाक साबित होता है. कुछ लोगों में, खून की नस फट जाती है और दिमाग में खून बहने लगता है, जिससे हेमरेजिक स्ट्रोक होता है, जो दूसरे तरह का स्ट्रोक है.

भारत में हर साल 1.8 मिलियन स्ट्रोक के मामले
एक समय था जब स्ट्रोक मुख्य रूप से 50 या 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में देखा जाता था. फिलहाल, कई स्टडीज से पता चला है कि यह समस्या युवाओं में भी बढ़ रही है. आंकड़ों के अनुसार, देश में हर साल 1.8 मिलियन स्ट्रोक के मामले सामने आते हैं, और औसतन हर 20 सेकंड में एक व्यक्ति को स्ट्रोक होता है. इंडियन स्ट्रोक एसोसिएशन के अनुसार, 25 प्रतिशत पीड़ित 40 साल से कम उम्र के हैं. यह पाया गया है कि पिछले 20 सालों में इन मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है, और जागरूकता और इलाज तक पहुंच की कमी के कारण इस उम्र के कई लोग अपनी जान गंवा रहे हैं.

मुख्य कारण: अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के एक अध्ययन के अनुसार, स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स में हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, टाइप 2 डायबिटीज, मोटापा, स्मोकिंग और शराब पीना शामिल हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि फिजिकल एक्सरसाइज की कमी, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, पुराना स्ट्रेस और खराब खाने की आदतें भी रिस्क को बढ़ाती हैं.

स्ट्रोक किसी को भी, कभी भी हो सकता है. स्ट्रोक के बाद हर मिनट दो मिलियन ब्रेन सेल्स खत्म हो जाते हैं. स्ट्रोक का पता लगाने और 4 से 5 घंटे के जरूरी समय में इलाज मिलने में देरी से ब्रेन सेल्स को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है.

डॉ. पी. विजया, अध्यक्ष, इंडिया स्ट्रोक एसोसिएशन

ब्रेन स्ट्रोक आने के लक्षण

  • एक्सपर्ट्स के अनुसार, दिमाग सबसे जरूरी अंग है, इसलिए इसकी सेहत को नजरअंदाज करना सही नहीं है.
  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आपको सुबह उठने पर बार-बार सिरदर्द और उल्टी होती है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक स्टडी के अनुसार, अगर आपको धुंधला दिखना, शरीर के एक तरफ कमजोरी, बोलने में दिक्कत, चेहरे का लटकना, और एक हाथ या पैर में सुन्नपन जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो आपको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

ब्रेन स्ट्रोक से बचने के उपाय

  • एक्सपर्ट्स का कहना है कि ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर मछली खाना स्ट्रोक से बचने का एक अच्छा तरीका है. ब्लूबेरी के एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं.
  • विटामिन B12 से भरपूर खाना खाने की सलाह दी जाती है, जैसे कद्दू, संतरे, अखरोट, ब्रोकली और अंडे.
  • एक्सपर्ट्स हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज करने का सुझाव देते हैं, जिसमें दौड़ना, तेज चलना, साइकिल चलाना और तैरना शामिल है. इसके साथ ही, हाई ब्लड प्रेशर, वजन, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना चाहिए. शराब और धूम्रपान से भी बचना चाहिए.

"लाइफस्टाइल में बदलाव स्ट्रोक को रोकने में मदद कर सकते हैं. दिन में 7-8 घंटे की पूरी नींद लें. मेडिटेशन जैसी एक्टिविटीज और नेचर में समय बिताकर स्ट्रेस कम करें. साथ ही, डिजिटल डिवाइस से ब्रेक लें. अनहेल्दी आदतें डालने से बचें."

- सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. कैलाश मिर्चे

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

