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दिल की नियमित जांच क्यों है जरूरी? डॉक्टर से इन 7 कारणों के बारे में जानें

दिल की नियमित जांच क्यों है जरूरी? डॉक्टर से इन 7 कारणों के बारे में जानें ( GETTY IMAGES )

दिल की सेहत हमारी पूरी सेहत की नींव है. दिल एक जरूरी अंग है जो पूरे शरीर में खून पंप करता है और ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाता है. भारत में दिल की बीमारी मौत का सबसे बड़ा कारण है. इसलिए, इससे बचने और अच्छी सेहत व लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए दिल की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है.

दिल की बीमारी के लक्षणों (जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और थकान) को पहचानना और ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना भी बहुत जरूरी है. जानकारों का कहना है कि दिल की सेहत बनाए रखने के लिए सावधानी और समय पर इलाज सबसे जरूरी कदम हैं. कार्डियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर चेक-अप दिल की बीमारियों को रोकने या कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. इस खबर में विस्तार से जानिए दिल की सेहत की नियमित जांच करवाना क्यों जरूरी है...