दिल की नियमित जांच क्यों है जरूरी? डॉक्टर से इन 7 कारणों के बारे में जानें
रेगुलर हार्ट चेक-अप से दिल की बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता लगाने में मदद मिल सकती है, जब इसका इलाज और मैनेजमेंट आसान हो...
Published : October 10, 2026 at 6:31 PM IST
दिल की सेहत हमारी पूरी सेहत की नींव है. दिल एक जरूरी अंग है जो पूरे शरीर में खून पंप करता है और ऑक्सीजन व पोषक तत्व पहुंचाता है. भारत में दिल की बीमारी मौत का सबसे बड़ा कारण है. इसलिए, इससे बचने और अच्छी सेहत व लंबी उम्र सुनिश्चित करने के लिए दिल की सेहत का ध्यान रखना जरूरी है.
दिल की बीमारी के लक्षणों (जैसे सीने में दर्द, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना और थकान) को पहचानना और ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना भी बहुत जरूरी है. जानकारों का कहना है कि दिल की सेहत बनाए रखने के लिए सावधानी और समय पर इलाज सबसे जरूरी कदम हैं. कार्डियोलॉजिस्ट भी मानते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल और रेगुलर चेक-अप दिल की बीमारियों को रोकने या कंट्रोल करने में बहुत फायदेमंद साबित होते हैं. इस खबर में विस्तार से जानिए दिल की सेहत की नियमित जांच करवाना क्यों जरूरी है...
क्यों रेगुलर हार्ट हेल्थ चेकअप जरूरी हैं ये 7 कारण जानें?
पुणे के रूबी हॉल क्लिनिक में इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. हर्षल इंगले का कहना है कि कई वजहों से रेगुलर हार्ट चेक-अप करवाना जरूरी है, जिसमें शामिल है...
दिल की बीमारी का जल्दी पता लगाना: रेगुलर हार्ट चेक-अप से दिल की बीमारी का शुरुआती स्टेज में पता लगाने में मदद मिल सकती है, जब इसका इलाज और मैनेजमेंट आसान हो सकता है. जल्दी पता चलने से दिल को और नुकसान होने से रोका जा सकता है और पूरी तरह ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है.
रिस्क फैक्टर की पहचान: हार्ट चेक-अप से हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, मोटापा और डायबिटीज जैसे रिस्क फैक्टर की पहचान की जा सकती है. इन रिस्क फैक्टर को लाइफस्टाइल में बदलाव, दवा या दोनों से ठीक और मैनेज किया जा सकता है.
दिल की बीमारी से बचाव: दिल की बीमारी के जोखिम वाले कारकों की शुरुआती पहचान और उनके सही प्रबंधन से इस बीमारी को रोका या इसके होने में देरी की जा सकती है. जीवनशैली में बदलाव (जैसे कि हेल्दी डाइट लेना, नियमित रूप से व्यायाम करना और धूम्रपान छोड़ना) दिल की बीमारी के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकते हैं.
पर्सनल ट्रीटमेंट प्लान: हार्ट चेक-अप के नतीजों के आधार पर, डॉक्टर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान बना सकते हैं जो किसी व्यक्ति की खास जरूरतों को पूरा करते हैं. इसमें दवा, लाइफस्टाइल में बदलाव या दोनों शामिल हो सकते हैं.
समय के साथ दिल की सेहत पर नजर रखना: रेगुलर हार्ट चेक-अप से समय के साथ दिल की सेहत में होने वाले बदलावों को ट्रैक करने में मदद मिल सकती है. यह उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जिनके परिवार में दिल की बीमारी की हिस्ट्री रही है या जिन्हें पहले दिल की समस्या रही है.
पूरी सेहत में सुधार: दिल की जांच में आम सेहत की जांच भी शामिल हो सकती है, जिससे सेहत से जुड़ी उन दूसरी समस्याओं का पता लगाने में मदद मिल सकती है, जो दिल की सेहत पर असर डाल सकती हैं. इन समस्याओं का समाधान करने से ओवरऑल हेल्थ और वेल-बीइंग में सुधार हो सकता है.
मन की शांति: आखिर में, रेगुलर हार्ट चेक-अप उन लोगों को मन की शांति दे सकता है जिन्हें दिल की बीमारी का खतरा हो सकता है. यह जानना कि उनके दिल की सेहत पर नजर रखी जा रही है और उसे मैनेज किया जा रहा है, स्ट्रेस और एंग्जायटी को कम कर सकता है और लोगों को अपनी सेहत पर ज्यादा कंट्रोल महसूस करने में मदद कर सकता है. रेगुलर हार्ट चेक-अप दिल की अच्छी सेहत बनाए रखने, दिल की बीमारी को रोकने और रिस्क फैक्टर का जल्दी पता लगाने और उन्हें मैनेज करने का एक जरूरी हिस्सा है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)