शराब की एक बूंद भी न पीने के बावजूद क्यों हो रही है फैटी लिवर की समस्या?
बिना शराब पिए भी फैटी लिवर की समस्या हो सकती है. यह खासकर खराब जीवनशैली, गलत खान-पान और शरीर में मेटाबॉलिज्म गड़बड़ाने के कारण पैदा...
Published : September 5, 2026 at 3:07 PM IST
लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. यह शरीर के लिए जरूरी हार्मोन बनाने, बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालने, खाना पचाने और ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बनाए रखने में मदद करता है. लिवर कई तरह के काम करता है. आजकल, लिवर में फैट जमा होना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और बहुत से लोग फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह जानलेवा भी हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आजकल बिना शराब की एक भी बूंद पिए कई युवा भारतीय फैटी लिवर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं. यह बेहद चिंता की बात है. इस खबर में जानिए युवाओं में यह समस्या क्यों बढ़ रही है और इसके क्या लक्षण है...
फैटी लिवर की समस्या अब भी ज्यादातर शराब पीने से जुड़ी मानी जाती है. हालांकि, ऐसे भारतीयों की संख्या बढ़ रही है जो शराब नहीं पीते, फिर भी उनके लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो रहा है. यह बदलाव मेटाबोलिक हेल्थ पैटर्न में आए बदलावों को दिखाता है, जिसमें शराब न पीने वालों के लिवर में फैट जमा होने लगता है. इस स्थिति को 'मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज' या MASLD कहा जाता है.
MASLD क्या है
मायो क्लिनिक के अनुसार, सालों तक, फैटी लिवर को सिर्फ ज्यादा वजन वाले, डायबिटीज से पीड़ित या बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोगों की समस्या माना जाता था. हालांकि, फैटी लिवर के बारे में मेडिकल जगत की समझ में काफी बदलाव आया है. लिवर में फैट जमा होने की इस स्थिति को अब सिर्फ ज्यादा वजन वाले या शराब पीने वाले लोगों की समस्या नहीं माना जा सकता. मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस स्थिति को लेकर एक नया नजरिया अपनाया है, जिसे अब 'मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज' (MASLD) कहा जाता है. पहले इसे 'नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज' (NAFLD) के नाम से जाना जाता था. यह नया नाम इस बात पर जोर देता है कि यह बीमारी शरीर के मेटाबोलिज्म से जुड़ी है, न कि सिर्फ शराब पीने या मोटापे की वजह से होती है.
भारतीयों को ज्यादा खतरा क्यों है?
विसरल फैट जल्दी जमा होने के कारण
तेजी से विसरल फैट (अंदरूनी अंगों के आस-पास जमा होने वाली चर्बी) जमा होने के कारण भारतीयों में फैटी लिवर का खतरा बढ़ रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि भले ही कई लोग बाहर से अधिक वजन वाले न दिखें, लेकिन अक्सर उनके पेट के हिस्से में काफी मात्रा में विसरल फैट जमा होता है. बाहर से दुबले-पतले दिखने लेकिन अंदर से ज्यादा चर्बी जमा होने का यह पैटर्न बहुत आम है. यह छिपा हुआ फैट बिना किसी बाहरी लक्षण के मेटाबोलिक बीमारी और लिवर को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ाता है.
खान-पान कैसे इस समस्या को बढ़ा रहा है
आधुनिक खान-पान के तरीके फैटी लिवर के बढ़ते मामलों के लिए एक बड़ी वजह हैं. डॉक्टर का कहना है कि मैदा, सफद चावल, मिठाइयां, मीठे ड्रिंक्स, तली-भुनी चीजें और पैक्ड स्नैक्स बार-बार खाने से ब्लड शुगर और इंसुलिन का स्तर तेजी से बढ़ता है. जब शरीर इस अतिरिक्त ऊर्जा का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो लिवर इसे फैट के रूप में जमा कर लेता है. समय के साथ, यह लगातार चलने वाला चक्र लिवर में फैट जमा होने को बढ़ावा देता है और मेटाबोलिक हेल्थ को खराब करता है.
जीवनशैली से जुड़े कारकों की भूमिका
डाइट पूरी स्थिति का बस एक हिस्सा है, रोजाना की आदतें भी इसमें अहम भूमिका निभाती हैं. जानकारों का कहना है कि लंबे समय तक काम करना, देर तक बैठे रहना, ठीक से नींद न लेना और कम शारीरिक गतिविधि फैटी लिवर की समस्या को और बढ़ा देती है.
MASLD के लक्षण
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, MASLD में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते हैं. जब लक्षण होते हैं, तो उनमें निम्नलिखित शामिल होते हैं...
- बहुत थका हुआ महसूस करना, जिसे थकान भी कहते हैं.
- अस्वस्थ महसूस करना, जिसे अस्वस्थता के नाम से जाना जाता है.
- पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में दर्द या बेचैनी.
एमएएसएच और सिरोसिस (जो गंभीर निशान पड़ने की बीमारी है) के संभावित लक्षणों में निम्नलिखित शामिल हैं:
- त्वचा में खुजली.
- पेट में सूजन, जिसे एसाइटिस (अह-एसाइटिस) भी कहा जाता है.
- सांस लेने में कठिनाई.
- पैरों में सूजन.
- त्वचा की सतह के ठीक नीचे मकड़ी के जाले जैसी रक्त वाहिकाएं.
- तिल्ली का आकार बढ़ना.
- हथेलियों की त्वचा के रंग में परिवर्तन.
- त्वचा और आंखों का पीला पड़ जाना, जिसे पीलिया भी कहते हैं.
MASLD के रिस्क फैक्टरऑ
कई बीमारियां और हेल्थ कंडीशन MASLD का रिस्क बढ़ा सकती हैं, जिनमें शामिल हैं
- मोटापा, खासकर जब कमर के आसपास फैट जमा हो जाता है
- टाइप 2 डायबिटीज
- हाई कोलेस्ट्रॉल
- खून में ट्राइग्लिसराइड्स का हाई लेवल
- इंसुलिन रेजिस्टेंस
- मेटाबोलिक सिंड्रोम
- पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (PCOS)
- ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया
- अंडरएक्टिव थायरॉइड ग्लैंड, जिसे हाइपोथायरायडिज्म भी कहते हैं
- अंडरएक्टिव पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हाइपोपिट्यूटारिज्म भी कहते हैं
- ग्रोथ हार्मोन की कमी, जिसका मतलब है कि शरीर ग्रोथ के लिए पर्याप्त हार्मोन नहीं बनाता है.