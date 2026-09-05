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शराब की एक बूंद भी न पीने के बावजूद क्यों हो रही है फैटी लिवर की समस्या?

लिवर हमारे शरीर के सबसे जरूरी अंगों में से एक है. यह शरीर के लिए जरूरी हार्मोन बनाने, बेकार चीजों को शरीर से बाहर निकालने, खाना पचाने और ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल बनाए रखने में मदद करता है. लिवर कई तरह के काम करता है. आजकल, लिवर में फैट जमा होना एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और बहुत से लोग फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि अगर इसका इलाज न किया जाए, तो यह जानलेवा भी हो सकता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि आजकल बिना शराब की एक भी बूंद पिए कई युवा भारतीय फैटी लिवर की बीमारी का शिकार हो रहे हैं. यह बेहद चिंता की बात है. इस खबर में जानिए युवाओं में यह समस्या क्यों बढ़ रही है और इसके क्या लक्षण है...

फैटी लिवर की समस्या अब भी ज्यादातर शराब पीने से जुड़ी मानी जाती है. हालांकि, ऐसे भारतीयों की संख्या बढ़ रही है जो शराब नहीं पीते, फिर भी उनके लिवर में जरूरत से ज्यादा फैट जमा हो रहा है. यह बदलाव मेटाबोलिक हेल्थ पैटर्न में आए बदलावों को दिखाता है, जिसमें शराब न पीने वालों के लिवर में फैट जमा होने लगता है. इस स्थिति को 'मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज' या MASLD कहा जाता है.

MASLD क्या है

मायो क्लिनिक के अनुसार, सालों तक, फैटी लिवर को सिर्फ ज्यादा वजन वाले, डायबिटीज से पीड़ित या बहुत ज्यादा शराब पीने वाले लोगों की समस्या माना जाता था. हालांकि, फैटी लिवर के बारे में मेडिकल जगत की समझ में काफी बदलाव आया है. लिवर में फैट जमा होने की इस स्थिति को अब सिर्फ ज्यादा वजन वाले या शराब पीने वाले लोगों की समस्या नहीं माना जा सकता. मॉडर्न मेडिकल साइंस ने इस स्थिति को लेकर एक नया नजरिया अपनाया है, जिसे अब 'मेटाबोलिक डिसफंक्शन-एसोसिएटेड स्टीटोटिक लिवर डिजीज' (MASLD) कहा जाता है. पहले इसे 'नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज' (NAFLD) के नाम से जाना जाता था. यह नया नाम इस बात पर जोर देता है कि यह बीमारी शरीर के मेटाबोलिज्म से जुड़ी है, न कि सिर्फ शराब पीने या मोटापे की वजह से होती है.

भारतीयों को ज्यादा खतरा क्यों है?

विसरल फैट जल्दी जमा होने के कारण

तेजी से विसरल फैट (अंदरूनी अंगों के आस-पास जमा होने वाली चर्बी) जमा होने के कारण भारतीयों में फैटी लिवर का खतरा बढ़ रहा है. डॉक्टरों का कहना है कि भले ही कई लोग बाहर से अधिक वजन वाले न दिखें, लेकिन अक्सर उनके पेट के हिस्से में काफी मात्रा में विसरल फैट जमा होता है. बाहर से दुबले-पतले दिखने लेकिन अंदर से ज्यादा चर्बी जमा होने का यह पैटर्न बहुत आम है. यह छिपा हुआ फैट बिना किसी बाहरी लक्षण के मेटाबोलिक बीमारी और लिवर को नुकसान पहुंचाने का खतरा बढ़ाता है.