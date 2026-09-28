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क्यों मुश्किल होता जा रहा है किडनी स्टोन का इलाज? क्या इसके लिए मॉडर्न डाइट और लाइफस्टाइल है जिम्मेदार?

आजकल खराब जीवनशैली और खान-पान की आदतों के कारण लोगों में किडनी स्टोन का खतरा लगातार बढ़ रहा है. इसके इलाज के तरीकों के बारे...

Why are kidney stones becoming harder to treat? Could our modern diet be playing a role?
क्यों मुश्किल होता जा रहा है किडनी स्टोन का इलाज? क्या इसके लिए मॉडर्न डाइट और लाइफस्टाइल है जिम्मेदार? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 28, 2026 at 5:11 PM IST

7 Min Read
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किडनी में ऑक्सालेट स्टोन और इन्फेक्शन वाले स्टोन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. दोनों ही स्टोन सबसे सख्त और जिद्दी पथरी में से माने जाते हैं, जिनका समय पर और सटीक इलाज बेहद जरूरी है. किडनी में कैल्शियम ऑक्सालेट और इन्फेक्शन वाले स्टोन का इलाज उनके आकार, प्रकार और गंभीरता के आधार पर किया जाता है. आधुनिक चिकित्सा तकनीकों से इनका इलाज संभव है, हालांकि इन्फेक्शन वाले स्टोन बार-बार होने की संभावना के कारण अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं.

मुंबई के सैफी हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, डॉ. सोनी मेहता का कहना है कि ऑक्सालेट पथरी बहुत ज्यादा सख्त होती है. ये तब बनती हैं जब कैल्शियम, ऑक्सालेट, सिस्टीन या फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है. कैल्शियम ऑक्सालेट मोनोहाइड्रेट पथरी इंसानी शरीर में बनने वाली सबसे सख्त पथरी में से एक है. ये किडनी के अंदरूनी हिस्से (कैलिसील सिस्टम) के आकार में ढल जाती हैं और इतनी बड़ी हो सकती हैं कि इनका आकार हिरण के सींग जैसा हो जाता है. बहुत ज्यादा सख्त होने के कारण, कभी-कभी आम लिथोट्रिप्सी (शॉक वेव थेरेपी) या स्टैंडर्ड लेजर ट्रीटमेंट से भी इन्हें आसानी से तोड़ा नहीं जा पाता है.

दूसरी ओर, इन्फेक्शन से जुड़ी पथरी मुख्य रूप से इन्फेक्शन की वजह से होती है और डायबिटीज के मरीजों या लंबे समय से इन्फेक्शन से जूझ रहे लोगों में ज्यादा आम है. इन पथरी की वजह से किडनी में मवाद जमा हो सकता है और सेप्सिस के कारण ये जानलेवा भी हो सकती हैं. इन जटिलताओं को देखते हुए (खासकर डायबिटीज के मरीजो के मामले में) इन पथरी का इलाज करने के लिए बहुत ज्यादा विशेषज्ञता और सावधानी की जरूरत होती है.

डॉ. सोनी मेहता का कहना है कि हाल के वर्षों में यूरोलॉजिस्ट किडनी की जटिल पथरी के मामले अधिक देख रहे हैं. इसके कई कारण है, जिनमें शमिल है...

  • डिहाइड्रेशन – भारत में पानी की कमी एक बड़ी वजह है. गर्म मौसम और बहुत ज्यादा पसीने की वजह से ज्यादा लिक्विड लेना जरूरी है.
  • डाइट – ऑक्सालेट वाली खाने की चीजें (जैसे कुछ हरी पत्तेदार सब्जियां, नट्स और चॉकलेट), सोडियम, चीनी और एनिमल प्रोटीन ज्यादा होने से पथरी बनती है. आम भारतीय डाइट, जिसमें अक्सर नमक ज्यादा और पानी कम होता है, एक खास चिंता का विषय है.
  • जेनेटिक्स – किडनी स्टोन की फैमिली हिस्ट्री होने से रिस्क बढ़ जाता है.
  • मेडिकल कंडीशन – डायबिटीज, मोटापा, गाउट, हाइपरपैराथायरायडिज्म, क्रोनिक डायरिया, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (जैसे, क्रोहन डिजीज), और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसी कंडीशन.
  • लाइफस्टाइल फैक्टर – आराम पसंद लाइफस्टाइल, बहुत ज्यादा शराब पीना, और कुछ दवाएं (जैसे डाइयूरेटिक) रिस्क बढ़ा सकती हैं.
  • दूसरे फैक्टर –

किडनी स्टोन का इलाज मुश्किल क्यों होता जा रहा है?
खान-पान में बदलाव, डिहाइड्रेशन और बहुत ज्यादा सख्त कैल्शियम स्टोन बनने की वजह से किडनी स्टोन का इलाज करना मुश्किल होता जा रहा है. मॉडर्न, नॉन-इनवेसिव तकनीकें (जैसे ESWL या शॉक वेव लिथोट्रिप्सी) बहुत सख्त कैल्शियम स्टोन और 1 सेंटीमीटर से बड़े स्टोन के खिलाफ बेअसर साबित हो रही हैं.

मरीजों द्वारा अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

डिहाइड्रेशन और कम पानी पीने से किडनी स्टोन का खतरा कैसे बढ़ सकता है?
आजकल किडनी स्टोन बनने के प्रोसेस को समझने के लिए 'सॉल्यूट-सॉल्वेंट' थ्योरी का इस्तेमाल आम तौर पर किया जाता है. इस थ्योरी का मतलब है कि क्रिस्टल (जैसे ऑक्सालेट या यूरिक एसिड क्रिस्टल) का कंसंट्रेशन जितना ज्यादा होगा और पानी की मात्रा जितनी कम होगी (जिससे यूरिन गाढ़ा होता है), यूरिन में इन क्रिस्टल की सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम होगी. नतीजतन, वे जमा हो जाते हैं और तेजी से स्टोन बन जाते हैं.

क्या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फ़ूड, नमक और प्रोटीन खाने से किडनी में पथरी होने का खतरा बढ़ सकता है?
प्रोसेस्ड फ़ूड में ऑक्सालेट और फॉस्फोरस ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो पथरी बनने में अहम भूमिका निभाते हैं. ये बड़ी और सख्त पथरी बनने को बढ़ावा देते हैं. इसके अलावा, यूरिन में मौजूद प्रोटीन पहले से बने क्रिस्टल को स्थिर करने में मदद करता है, जिससे पथरी और ज्यादा सख्त हो जाती है. प्रोटीन सप्लीमेंट का सेवन हमेशा डायटीशियन की सलाह और शरीर की खास जरूरतों के आधार पर ही करना चाहिए.

क्या ज्यादा फल और सब्जियां खाने और शरीर में पानी की सही मात्रा बनाए रखने से किडनी स्टोन को रोका जा सकता है?
डॉ. सोनी मेहता कहती हैं कि ज्यादा फल और सब्जियां खाने और सही हाइड्रेशन लेवल बनाए रखने से किडनी स्टोन को रोकने में सच में मदद मिल सकती है. यूरिन में कुछ नेचुरल चीजें होती हैं, जैसे साइट्रेट, जो स्टोन बनने से रोकती हैं. यूरिन में साइट्रेट लेवल जितना ज्यादा होगा, स्टोन बनने का चांस उतना ही कम होगा. इसलिए, अपनी डाइट में साइट्रेट वाली खाने की चीजें (जैसे खट्टे फल) शामिल करने की सलाह दी जाती है. जिन मरीजों को बार-बार किडनी स्टोन होने का खतरा होता है, उन्हें अक्सर साइट्रेट सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है. एक और वजह खून में यूरिक एसिड का लेवल है.

यूरिक एसिड क्रिस्टल अपने आप स्टोन बना सकते हैं या पहले से मौजूद स्टोन पर जमा हो सकते हैं, जिससे इलाज मुश्किल और मुश्किल हो जाता है. यूरिक एसिड ज्यादातर जानवरों से मिलने वाले खाने की चीजों में पाया जाता है. हालांकि स्टोन बनने के रिस्क पर असर डालने वाली दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, लेकिन सही मात्रा में साइट्रेट लेना और सही हाइड्रेशन बनाए रखना उन्हें रोकने के लिए आजमाए गए तरीके हैं. हालांकि अलग-अलग फलों में साइट्रेट की मात्रा अलग-अलग होती है, लेकिन यह सबसे ज्यादा मात्रा में खट्टे फलों में पाया जाता है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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