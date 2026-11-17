भारतीय पुरुषों में महिलाओं की तुलना में फेफड़ों का कैंसर होने का क्यों है अधिक खतरा? कैंसर फिजिशियन से इस अंतर को समझे
हवा में मौजूद सूक्ष्म कण, विशेष रूप से PM2.5, फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और कैंसर के विकास में योगदान दे सकते हैं...
Published : November 17, 2026 at 7:08 PM IST
स्मोकिंग को लंग कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है. हालांकि, भारत में यह बीमारी अब सिर्फ सिगरेट या बीड़ी पीने वालों तक ही सीमित नहीं है. देश में लगभग 50 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों में होते हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है. महिलाओं की तुलना में पुरुषों में लंग कैंसर काफी आम है. फिर भी, यह जेंडर-बेस्ड फर्क सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है. बल्कि, यह तंबाकू के इस्तेमाल, काम की जगह के माहौल, हवा की क्वालिटी, सामाजिक आदतों और हेल्थकेयर सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी असमानताओं को दिखाता है.
ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी (GLOBOCAN 2022) के अनुसार, भारतीय पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर सबसे आम कैंसरों में से एक है. पुरुषों और महिलाओं के बीच इस बीमारी के मामलों में काफी अंतर है, और पुरुषों पर इसका बोझ कहीं अधिक है. ऐसा क्यों है, यह समझने इस खबर को विस्तार से पढ़िए...
तंबाकू के सेवन में अंतर
M.O.C. कैंसर केयर के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. रविकुमार वाटेगांवकर बताते हैं कि भारत में पुरुषों के बीच फेफड़ों के कैंसर के अधिक मामले सामने आने का मुख्य कारण तंबाकू के सेवन के तरीके और उनकी आदतें हैं. भारत में पारंपरिक रूप से बीड़ी का सेवन (जिसमें बिना फिल्टर वाला तंबाकू होता है) बहुत आम है और इसे फेफड़ों के कैंसर का एक बड़ा कारण माना जाता है.
सिगरेट या बीड़ी पीने से फेफड़े कैंसर पैदा करने वाले रसायनों के संपर्क में आते हैं, जो धीरे-धीरे श्वसन मार्ग की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं. इन पदार्थों के बार-बार संपर्क में आने से आनुवंशिक बदलाव (जेनेटिक अल्टरेशन) होने की संभावना बढ़ जाती है, जो आगे चलकर कैंसर का रूप ले सकते हैं. धूम्रपान की अवधि और तीव्रता जितनी अधिक होती है, कैंसर का खतरा भी उतना ही बढ़ जाता है. इसके अलावा, भारतीय पुरुष तंबाकू का सेवन केवल धूम्रपान के जरिए ही नहीं, बल्कि कई अन्य रूपों में भी करते हैं, जो फेफड़ों के कैंसर के अधिक मामलों के लिए जिम्मेदार है.
'ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे' (GATS-2, 2016–17) के अनुसार, भारत में लगभग 42 प्रतिशत पुरुष किसी न किसी रूप में (चाहे धूम्रपान के जरिए या बिना धुएं वाले रूप में) तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते थे, जबकि महिलाओं के मामले में यह आंकड़ा लगभग 14.2 प्रतिशत था.
काम के माहौल का प्रभाव
भारत में, रोजगार के तरीकों में लिंग-आधारित अंतर के कारण भी पुरुष हानिकारक पदार्थों के संपर्क में आते हैं. निर्माण (कंस्ट्रक्शन), खनन, विनिर्माण, परिवहन और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले पुरुष एस्बेस्टोस, सिलिका धूल, डीजल के धुएं और अन्य खतरनाक पदार्थों के संपर्क में आ सकते हैं. इन पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहने से फेफड़ों के कैंसर का खतरा बढ़ जाता है.
वायु प्रदूषण भी एक बड़ी चिंता का विषय है
हवा में मौजूद बारीक कण, खासकर PM2.5, फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और कैंसर होने का कारण बन सकते हैं. 'इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर' (IARC) बाहरी वायु प्रदूषण और इन बारीक कणों को इंसानों के लिए कैंसरकारी (carcinogenic) मानती है. इसके अलावा, महिलाएं भी पर्यावरणीय खतरों से सुरक्षित नहीं हैं. खाना पकाने के लिए ठोस ईंधन के धुएं, ठीक से हवादार न होने वाली रसोई, और तंबाकू के धुएं के संपर्क में आने से उनका खतरा बढ़ सकता है. खासकर उन घरों में जहां साफ ऊर्जा (clean energy) हमेशा उपलब्ध नहीं होती है.
धूम्रपान न करने वाली महिलाओं को फेफड़ों का कैंसर क्यों हो सकता है?
एक आम गलत धारणा यह है कि फेफड़ों का कैंसर केवल धूम्रपान करने वालों को ही होता है. कुछ महिलाएं ऐसी भी होती हैं जिन्हें फेफड़ों का कैंसर होता है, जबकि उन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया होता. फेफड़ों के कैंसर के कुछ प्रकार (विशेष रूप से एडेनोकार्सिनोमा के कुछ रूप) उन व्यक्तियों में भी हो सकते हैं जिनका धूम्रपान का कोई इतिहास नहीं है.
इन कैंसरों में कुछ विशिष्ट जैविक विशेषताएं हो सकती हैं, जिनमें आनुवंशिक परिवर्तन भी शामिल हैं, जो डॉक्टरों को लक्षित उपचार विकल्पों की पहचान करने में मदद कर सकते हैं. इसलिए, लिंग या धूम्रपान के इतिहास के आधार पर कारण का अनुमान लगाने के बजाय, फेफड़ों के कैंसर के प्रत्येक मामले का व्यक्तिगत रूप से मूल्यांकन करना आवश्यक है.
देरी से निदान होने पर खतरा बढ़ जाता है
पुरुष लगातार खांसी, सांस फूलने या सीने में बेचैनी जैसी समस्याओं को अक्सर धूम्रपान, प्रदूषण या बढ़ती उम्र का नतीजा मानकर नजरअंदाज कर सकते हैं. महिलाओं के सामने एक अलग चुनौती हो सकती है कि उनके लक्षणों को देखकर तुरंत फेफड़ों के कैंसर का शक नहीं होता, खासकर तब जब वे धूम्रपान न करती हों. दोनों ही मामलों में, मेडिकल जांच में देरी करने से यह असर पड़ सकता है कि बीमारी का पता किस स्टेज (चरण) पर चलता है.
महिलाओं या पुरुषों को कुछ लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, जैसे कि कई हफ्तों तक रहने वाली खांसी, खांसी के साथ खून आना, बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन कम होना, सीने में लगातार दर्द रहना, या सांस फूलने की समस्या का और बिगड़ जाना. हालांकि इन लक्षणों का मतलब हमेशा कैंसर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी डॉक्टर से जांच करवाना बहुत जरूरी है.
निष्कर्ष
कुल मिलाकर, फेफड़ों के कैंसर के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच का अंतर कई कारकों से तय होता है, जैसे कि जीवनशैली, पर्यावरण, काम करने की जगह और जैविक (बायोलॉजिकल) कारण. तंबाकू का सेवन कम करना, काम की जगह पर सुरक्षा बेहतर बनाना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना और लक्षणों की जल्द पहचान करना, ये सभी बातें पुरुषों और महिलाओं, दोनों के लिए बहुत जरूरी हैं. फेफड़ों के कैंसर को कभी भी सिर्फ धूम्रपान करने वालों की बीमारी या ऐसी बीमारी नहीं मानना चाहिए जो केवल पुरुषों को होती है. भले ही खतरे का स्तर अलग-अलग हो सकता है, लेकिन जागरूकता और समय पर मेडिकल जांच हर किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)