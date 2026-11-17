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भारतीय पुरुषों में महिलाओं की तुलना में फेफड़ों का कैंसर होने का क्यों है अधिक खतरा? कैंसर फिजिशियन से इस अंतर को समझे

भारतीय पुरुषों में महिलाओं की तुलना में फेफड़ों का कैंसर होने का क्यों है अधिक खतरा? ( GETTY IMAGES )

स्मोकिंग को लंग कैंसर का मुख्य कारण माना जाता है. हालांकि, भारत में यह बीमारी अब सिर्फ सिगरेट या बीड़ी पीने वालों तक ही सीमित नहीं है. देश में लगभग 50 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों में होते हैं जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं की है. महिलाओं की तुलना में पुरुषों में लंग कैंसर काफी आम है. फिर भी, यह जेंडर-बेस्ड फर्क सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है. बल्कि, यह तंबाकू के इस्तेमाल, काम की जगह के माहौल, हवा की क्वालिटी, सामाजिक आदतों और हेल्थकेयर सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी असमानताओं को दिखाता है.

ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी (GLOBOCAN 2022) के अनुसार, भारतीय पुरुषों में फेफड़ों का कैंसर सबसे आम कैंसरों में से एक है. पुरुषों और महिलाओं के बीच इस बीमारी के मामलों में काफी अंतर है, और पुरुषों पर इसका बोझ कहीं अधिक है. ऐसा क्यों है, यह समझने इस खबर को विस्तार से पढ़िए...