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मल त्यागने की प्रक्रिया को कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते हैं डायबिटीज के मरीज? जानिए क्या है Diabetic ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी?

ज्यादातर लोग डायबिटीज को एक ऐसी बीमारी मानते हैं जिससे दिल, किडनी, आंखों या पैरों पर बुरा असर पड़ सकता है. हालांकि, एक कम जानी-मानी समस्या है आंतों से जुड़ी गड़बड़ी, खासकर, एनल इनकंटीनेंस (मल त्यागने की प्रक्रिया पर कंट्रोल न रहना). जहां डायबिटीज के मरीज अक्सर अपने दिल, किडनी और आंखों की सुरक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन आंतों से जुड़ी समस्याएं और एनल इनकंटीनेंस (मल पर नियंत्रण खोना) एक ऐसी गंभीर समस्या है, जिस पर लोक-लाज या शर्म के कारण बात नहीं की जाती है.

जैंड्रा हेल्थकेयर में डायबिटीज और मोटापा विशेषज्ञ डॉ. राजीव कोविल बताते हैं कि डायबिटीज के कारण आंतों की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी और एनल इनकंटीनेंस हो सकता है. कई मरीज शर्म के कारण चुपचाप तकलीफ सहते रहते हैं और सोचते हैं कि ये समस्याएं उम्र बढ़ने का ही एक हिस्सा हैं. असल में, हाई ब्लड शुगर उन नसों को कमजोर कर देता है जो आंतों को कंट्रोल करती हैं, जिससे यह स्थिति पैदा होती है. इस रिपोर्ट में इस मुद्दे के बारे में विस्तार से जानें...

डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी

लंबे समय तक डायबिटीज (हाई ब्लड शुगर) रहने से पूरे शरीर में नसों को नुकसान पहुंच सकता है. ज्यादातर लोग पेरिफेरल न्यूरोपैथी के बारे में जानते हैं जो पैरों को प्रभावित कर सकती है, लेकिन डायबिटीज ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जो आंतों की गति, ब्लैडर के काम, दिल की धड़कन और पाचन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है. इस स्थिति को डायबिटिक ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी कहा जाता है.

डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के कारण

डॉ. कोविल बताते हैं कि सामान्य रूप से मल त्याग पर नियंत्रण के लिए मलाशय (रेक्टम), एनल स्फिंक्टर, पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों और मस्तिष्क के बीच सही तालमेल जरूरी है. जिन मरीजों की ऑटोनॉमिक नसें डैमेज हो जाती हैं, उनमें मलाशय के भरने का एहसास कम हो जाता है, मल होने का पता देर से चलता है, स्फिंक्टर की ताकत कम हो जाती है और मल त्याग के समय तालमेल बिगड़ जाता है. इसके कारण अचानक मल त्याग की तेज इच्छा हो सकती है, मल का रिसाव हो सकता है या मल त्याग पर से पूरी तरह नियंत्रण खत्म हो सकता है.

डायबिटिक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की एक और आम समस्या है. लगातार दस्त (क्रोनिक डायरिया), जो एनल इनकॉन्टिनेंस (मल पर नियंत्रण न रह पाना) की समस्या को और बढ़ा देती है. कुल मिलाकर, ये समस्याएं जीवन की गुणवत्ता पर गहरा असर डालती हैं, जिससे एंग्जायटी (बेचैनी), लोगों से कटकर रहना, डिप्रेशन और आत्मविश्वास में कमी जैसी समस्याएं पैदा होती हैं.