क्यों भारत के मेट्रो शहरों में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले? डॉक्टर से जानें इसके पीछे का कारण
रुक-रुक कर होने वाली बारिश की वजह से जमा हुआ पानी मच्छरों के पनपने की मुख्य जगह बन जाता है और डेंगू और मलेरिया जैसी...
Published : October 23, 2026 at 1:49 PM IST
हर साल मानसून के दौरान, भारत के कई बड़े शहरों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश, नमी और गर्म तापमान एडीज मच्छर (जो इन्फेक्शन फैलाता है) के पनपने के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं. चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में खतरा खास तौर पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां तेजी से हो रहे शहरीकरण, निर्माण कार्यों, घनी आबादी और पानी जमा होने की वजह से मच्छरों के पनपने के लिए कई जगहें बन जाती हैं.
लेकिन, खतरा सिर्फ बारिश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है. रुक-रुक कर होने वाली बारिश, जमा हुआ पानी और गर्म मौसम मिलकर मच्छरों की आबादी को तेजी से बढ़ाते हैं. घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में, इससे डेंगू के तेजी से फैलने के हालात बन सकते हैं. मुंबई के सैफी अस्पताल में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉ. गौरव गुप्ता के अनुसार, डेंगू के मामलों में वृद्धि का सीधा संबंध मानसून के हालात, मच्छरों के पनपने और शहरी वातावरण के बीच के आपसी तालमेल से होता है.
भारत में मामले लगातार क्यों बढ़ रहे हैं?
डॉ. गौरव गुप्ता का कहना है कि भारत में नवंबर का महीना शुरू होने वाल है और इस दौरान भारत के शहरी इलाकों में डेंगू के मामलों का बढ़ना एक गंभीर चिंता का विषय है. चिकित्सा विशेषज्ञों और हालिया रिपोर्टों के अनुसार, बदलते मौसम, अनियमित बारिश और अनियंत्रित शहरीकरण जैसे कारणों से डेंगू अब केवल मानसून के मौसम तक सीमित नहीं रह गया है. बल्कि, यह साल भर रहने वाली एक स्वास्थ्य चुनौती बन गया है. दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और पुणे जैसे बड़े शहरों में, अस्पतालों के बिस्तर इस समय डेंगू और अन्य वायरल संक्रमणों से पीड़ित मरीजों से भरे हुए हैं.
डेंगू को ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है
डॉ. गौरव गुप्ता के मुताबिक, डेंगू एक वायरल बीमारी है जो संक्रमित एडीज एजिप्टी मच्छरों के काटने से फैलती है. इसे ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है, क्योंकि इससे पीड़ित व्यक्ति के जोड़ों और मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होता है. डेंगू में आमतौर पर 4-5 दिन तक बुखार रहता है, जिसके बाद प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगते हैं. इसलिए, NSAID ग्रुप की दवाएं नहीं लेनी चाहिए. इनमें एस्पिरिन, डेस्प्रिन, कॉम्बिफ्लेम, ब्रूफेन जैसी दवाएं शामिल हैं, इनसे बचना चाहिए. अगर बुखार 100 डिग्री से ऊपर जाता है, तो केवल पैरासिटामोल ली जा सकती है.
हाइड्रेटेड रहना बेहद जरूरी
डॉ. गौरव गुप्ता कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मरीज को शरीर में पानी की कमी नहीं होने देनी चाहिए. मतलब, हाइड्रेटेड रहना चाहिए. अगर मरीज ठीक से खाना-पीना कर पा रहा है, तो घर पर ही इसका काफी हद तक प्रबंधन किया जा सकता है. लेकिन, खुद से कोई दवा न लें (सेल्फ-मेडिकेशन न करें), क्योंकि डेंगू एक वायरल बुखार है जिसके लिए किसी विशेष थेरेपी की जरूरत नहीं होती. बस शरीर में पानी की मात्रा बनाए रखना और प्लेटलेट्स पर नजर रखना ही मुख्य है.
सबसे ज्यादा खतरा किसे है?
- डेंगू किसी को भी हो सकता है, लेकिन छोटे बच्चों और शिशुओं को इसका खतरा सबसे ज्यादा होता है.
- 65 साल से अधिक उम्र के लोग, या जिन्हें पहले से कोई पुरानी बीमारी है (जैसे दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, डायबिटीज, या ऐसी कोई बीमारी जिससे इम्युनिटी कम हो जाती है) उन्हें डेंगू का खतरा अधिक होता है.
- गंभीर डेंगू (सीवियर डेंगू) का खतरा भी इसी उम्र के लोगों में ज्यादा देखा जाता है. जिन लोगों को पहले डेंगू हो चुका है, उनमें दोबारा डेंगू होने पर गंभीर रूप लेने की संभावना अधिक होती है.
- ध्यान रखें कि डेंगू का मुख्य कारण एडीज मच्छर का काटना है. ये मच्छर रुके हुए या जमा पानी में पनपते हैं. इसलिए आसपास घर के आस-पास पानी जमा न होने दें और कूलर या बर्तनों का पानी नियमित रूप से साफ करें.
क्या करें और क्या न करें?
- मच्छरों को पनपने से रोकें- इसके लिए कहीं भी पानी जमा न होने दें. खासकर बालकनी और गमलों में अगर पानी जमा हो रहा है, तो उसे साफ कर दें.
- अगर पहले से ही मच्छर पनप रहे हैं, तो ध्यान रखें कि वे आपको न काटें- मच्छरों के काटने से बचने के लिए मॉस्किटो रिपेलेंट (मच्छर भगाने वाली दवा) का इस्तेमाल करें और बाहर जाते समय पूरी आस्तीन (full sleeves) के कपड़े पहनें.
- खिड़कियां बंद रखें- अपने घर की खिड़कियां बंद रखें और सोसाइटी की ओर से संबंधित अधिकारियों से नियमित अंतराल पर मच्छर खत्म करने वाले अभियान (eradication programs) चलाने का अनुरोध करें.
अगर आपको डेंगू है या आपको शक है, तो क्या करें
डॉ. गौरव गुप्ता सलाह देते हैं कि अगर आपको डेंगू हो जाता है या डेंगू होने का संदेह है, तो खुद से कोई दवा न लें, मतलब self-medication न करें. अक्सर लोग पैरासिटामोल लेने के बजाय कॉम्बीफ्लैम, एस्पिरिन या डिस्पिरिन जैसी दवाएं ले लेते हैं. डेंगू के मामले में ये बहुत खतरनाक हो सकती हैं, क्योंकि डेंगू के एक चरण में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं. ऐसे में अगर आप NSAIDs या एस्पिरिन जैसी दवाएं लेते हैं, तो इससे शरीर में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है. इसलिए, ऐसी दवाओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)