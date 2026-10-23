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क्यों भारत के मेट्रो शहरों में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले? डॉक्टर से जानें इसके पीछे का कारण

क्यों भारत के मेट्रो शहरों में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले? डॉक्टर से जानें इसके पीछे का कारण ( GETTY IMAGES )

हर साल मानसून के दौरान, भारत के कई बड़े शहरों में डेंगू के मामले तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि बारिश, नमी और गर्म तापमान एडीज मच्छर (जो इन्फेक्शन फैलाता है) के पनपने के लिए अच्छा माहौल बनाते हैं. चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में खतरा खास तौर पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि यहां तेजी से हो रहे शहरीकरण, निर्माण कार्यों, घनी आबादी और पानी जमा होने की वजह से मच्छरों के पनपने के लिए कई जगहें बन जाती हैं.

लेकिन, खतरा सिर्फ बारिश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता है. रुक-रुक कर होने वाली बारिश, जमा हुआ पानी और गर्म मौसम मिलकर मच्छरों की आबादी को तेजी से बढ़ाते हैं. घनी आबादी वाले शहरी इलाकों में, इससे डेंगू के तेजी से फैलने के हालात बन सकते हैं. मुंबई के सैफी अस्पताल में कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन डॉ. गौरव गुप्ता के अनुसार, डेंगू के मामलों में वृद्धि का सीधा संबंध मानसून के हालात, मच्छरों के पनपने और शहरी वातावरण के बीच के आपसी तालमेल से होता है.