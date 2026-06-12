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युवा पुरुषों में क्यों बढ़ रहे हैं गंभीर रीनल सेल कार्सिनोमा के मामले? जानिए इस बीमारी के करण और लक्षण

रीनल सेल कैंसर एक तरह का कैंसर है जो किडनी के ट्यूब्यूल में बनता है. यह बीमारी स्मोकिंग और कुछ दर्द निवारक दवाओं के गलत...

Why are cases of severe renal cell carcinoma rising among young men? Learn about the causes and symptoms of this disease.
युवा पुरुषों में क्यों बढ़ रहे हैं गंभीर रीनल सेल कार्सिनोमा के मामले? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 12, 2026 at 3:59 PM IST

5 Min Read
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दुनिया भर में किडनी के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हालिया आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 4.3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रुझान जारी रहा, तो 2050 तक इन मामलों की संख्या दोगुनी हो सकती है. रीनल सेल कार्सिनोमा (RCC) एक तरह का किडनी कैंसर है जो किडनी के बहुत छोटी नलियों में शुरू होता है. जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ये ट्यूब्यूल शरीर की जरूरी चीजें, जैसे पानी और न्यूट्रिएंट्स, ब्लडस्ट्रीम तक पहुंचाते हैं और यूरिन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं. किडनी कैंसर के लगभग 85 फीसदी मामले RCC के होते हैं, मतलब यह बड़ों में होने वाला सबसे आम तरह का किडनी कैंसर है, जो अक्सर 50 से 70 साल की उम्र के पुरुषों को होता है.

हर साल युवा पुरुषों में RCC तेजी से बढ़ रहा है
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, RCC आमतौर पर एक किडनी के अंदर कैंसर सेल्स के एक ग्रुप (जिसे मास या ट्यूमर कहते हैं) के रूप में शुरू होता है. लेकिन आपकी एक या दोनों किडनी में कई ट्यूमर हो सकते हैं. रीनल सेल कार्सिनोमा (RCC) आम तौर पर अधिक उम्र के लोगों (60-79 साल) में सबसे आम है. हालांकि, RCC के गंभीर मामले खासकर युवा पुरुषों में हर साल 3 फीसदी से 5 फीसदी की दर से बढ़ रहे हैं. इस बढ़ोतरी के बावजूद, यह कुल मिलाकर युवा पुरुषों में एक बहुत कम पाया जाने वाला कैंसर है.

रीनल सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर क्या हैं?
किडनी कैंसर के रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री, किडनी की गंभीर बीमारी और लंबे समय तक डायलिसिस, और कभी-कभी लंबे समय तक पेनकिलर का गलत इस्तेमाल शामिल हैं. रेड मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स से भरपूर डाइट भी एक रिस्क फैक्टर हो सकती है, साथ ही कुछ जेनेटिक कंडीशन, जैसे वॉन हिप्पेल-लिंडाऊ बीमारी या हेरेडिटरी पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा भी एक रिस्क फैक्टर हो सकती हैं. हालांकि ये रिस्क फैक्टर RCC होने की संभावना बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं है कि वे कार्सिनोजेनिक जीन म्यूटेशन कैसे करते हैं.

रीनल सेल कार्सिनोमा के लक्षण क्या हैं?
किडनी कैंसर के शुरुआती स्टेज में, आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब ट्यूमर बढ़ जाता है, तो सबसे आम लक्षण यूरिन में खून (हेमट्यूरिया) और पेट में गांठ होना है. दूसरे लक्षणों में लगातार पेट, पीठ या कमर दर्द, भूख न लगना, बिना किसी वजह के वजन कम होना, एनीमिया (रेड ब्लड सेल्स की कमी), टखनों और पैरों में सूजन, और बिना किसी वजह के बुखार या थकान शामिल हैं.

रीनल कैंसर के स्टेज क्या हैं?
कैंसर का स्टेज शरीर में कैंसर की हद बताता है, जो किडनी से बाहर शरीर के दूसरे हिस्सों में कैंसर के साइज और फैलाव पर आधारित होता है. ट्रीटमेंट प्लान बनाने में यह सबसे जरूरी फैक्टर है.

किडनी कैंसर के पहले और दूसरे स्टेज में, ट्यूमर किडनी में ही रहता है लेकिन उसका साइज बदलता रहता है. तीसरे स्टेज में, कैंसर सेल्स किडनी और उसके पास की लिम्फ ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी के आस-पास के टिशू या किडनी की मुख्य ब्लड वेसल में पाए जा सकते हैं.आखिर में, स्टेज IV RCC तब होता है जब कैंसर सेल्स किडनी के आस-पास के टिशू से एक या ज्यादा लिम्फ ग्लैंड या दूसरे अंगों में फैल जाते हैं.

रीनल सेल कार्सिनोमा के इलाज के क्या ऑप्शन हैं?
पूरी हेल्थ और डायग्नोसिस के समय उम्र के अलावा, किडनी कैंसर का इलाज काफी हद तक बीमारी के स्टेज और फैलने पर निर्भर करता है. एक व्यक्ति सिर्फ एक किडनी से काम कर सकता है, इसलिए शुरुआती स्टेज के RCC का इलाज अक्सर सर्जरी से किया जाता है जिसमें प्रभावित किडनी का कुछ हिस्सा या पूरी किडनी निकाल दी जाती है. विशेषज्ञों का कहना है कि कभी-कभी स्टेज IV RCC में सर्जरी की जा सकती है. स्टेज IV बीमारी वाले मरीजों के पास कई ऑप्शन होते हैं, जिनमें अक्सर टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी का कॉम्बिनेशन शामिल होता है. बीमारी के किसी भी स्टेज में डायग्नोस्टिक टेस्टिंग और टारगेटेड इम्यूनोथेरेपी की सलाह दी जा सकती है.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.

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