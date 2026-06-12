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युवा पुरुषों में क्यों बढ़ रहे हैं गंभीर रीनल सेल कार्सिनोमा के मामले? जानिए इस बीमारी के करण और लक्षण

दुनिया भर में किडनी के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हालिया आंकड़ों के अनुसार, हर साल लगभग 4.3 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यही रुझान जारी रहा, तो 2050 तक इन मामलों की संख्या दोगुनी हो सकती है. रीनल सेल कार्सिनोमा (RCC) एक तरह का किडनी कैंसर है जो किडनी के बहुत छोटी नलियों में शुरू होता है. जिन्हें ट्यूब्यूल्स कहते हैं. ये ट्यूब्यूल शरीर की जरूरी चीजें, जैसे पानी और न्यूट्रिएंट्स, ब्लडस्ट्रीम तक पहुंचाते हैं और यूरिन के जरिए वेस्ट प्रोडक्ट्स को फिल्टर करते हैं. किडनी कैंसर के लगभग 85 फीसदी मामले RCC के होते हैं, मतलब यह बड़ों में होने वाला सबसे आम तरह का किडनी कैंसर है, जो अक्सर 50 से 70 साल की उम्र के पुरुषों को होता है.

हर साल युवा पुरुषों में RCC तेजी से बढ़ रहा है

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, RCC आमतौर पर एक किडनी के अंदर कैंसर सेल्स के एक ग्रुप (जिसे मास या ट्यूमर कहते हैं) के रूप में शुरू होता है. लेकिन आपकी एक या दोनों किडनी में कई ट्यूमर हो सकते हैं. रीनल सेल कार्सिनोमा (RCC) आम तौर पर अधिक उम्र के लोगों (60-79 साल) में सबसे आम है. हालांकि, RCC के गंभीर मामले खासकर युवा पुरुषों में हर साल 3 फीसदी से 5 फीसदी की दर से बढ़ रहे हैं. इस बढ़ोतरी के बावजूद, यह कुल मिलाकर युवा पुरुषों में एक बहुत कम पाया जाने वाला कैंसर है.

रीनल सेल कार्सिनोमा के रिस्क फैक्टर क्या हैं?

किडनी कैंसर के रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग, मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी कैंसर की फैमिली हिस्ट्री, किडनी की गंभीर बीमारी और लंबे समय तक डायलिसिस, और कभी-कभी लंबे समय तक पेनकिलर का गलत इस्तेमाल शामिल हैं. रेड मीट या डेयरी प्रोडक्ट्स से भरपूर डाइट भी एक रिस्क फैक्टर हो सकती है, साथ ही कुछ जेनेटिक कंडीशन, जैसे वॉन हिप्पेल-लिंडाऊ बीमारी या हेरेडिटरी पैपिलरी रीनल सेल कार्सिनोमा भी एक रिस्क फैक्टर हो सकती हैं. हालांकि ये रिस्क फैक्टर RCC होने की संभावना बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह अभी तक साफ नहीं है कि वे कार्सिनोजेनिक जीन म्यूटेशन कैसे करते हैं.

रीनल सेल कार्सिनोमा के लक्षण क्या हैं?

किडनी कैंसर के शुरुआती स्टेज में, आमतौर पर कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जब ट्यूमर बढ़ जाता है, तो सबसे आम लक्षण यूरिन में खून (हेमट्यूरिया) और पेट में गांठ होना है. दूसरे लक्षणों में लगातार पेट, पीठ या कमर दर्द, भूख न लगना, बिना किसी वजह के वजन कम होना, एनीमिया (रेड ब्लड सेल्स की कमी), टखनों और पैरों में सूजन, और बिना किसी वजह के बुखार या थकान शामिल हैं.