ETV Bharat / health

लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ऑटिज्म होने की संभावना क्यों होती है ज्यादा? डॉक्टर से जानिए कारण

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) दिमाग के विकास से जुड़ी एक स्थिति है, जो इस बात पर असर डालती है कि लोग दूसरों को कैसे समझते हैं और सामाजिक रिश्ते कैसे बनाते हैं. इस वजह से बातचीत करने और लोगों से घुलने-मिलने में मुश्किलें आती हैं. इस स्थिति में व्यवहार के सीमित और बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न भी शामिल होते हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में इसे 'स्पेक्ट्रम' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लक्षणों के प्रकार और उनकी गंभीरता (कम या बहुत ज्यादा होना) हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बचपन में शुरू होता है. समय के साथ, इससे समाज में काम करने या घुलने-मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं, उदाहरण के लिए, इस डिसऑर्डर वाले लोगों को सामाजिक मेलजोल, स्कूल जाने या काम करने में परेशानी हो सकती है. अक्सर, बच्चे जीवन के पहले साल में ही ऑटिज्म के लक्षण दिखाने लगते हैं. कुछ बच्चे पहले साल में तो सामान्य रूप से विकसित होते दिखते हैं, लेकिन 18 से 24 महीने की उम्र के बीच वे कुछ कौशल खो देते हैं और उनमें ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है. हालांकि, शुरुआती मदद (खासकर प्री-स्कूल के सालों में)इस स्थिति से प्रभावित कई बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है.

ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ऐसी कंडीशन शामिल हैं जिन्हें पहले अलग माना जाता था, जैसे ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, बचपन का डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, और एक तरह का परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर (जिसका जिक्र नहीं किया गया है). हालांकि, मेडिकल साइंस में हुए डेवलपमेंट को देखते हुए, इन सभी कंडीशन को अब एक ही, बड़ी कैटेगरी में डाल दिया गया है. अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन (APA) ने अपने डायग्नोस्टिक मैनुअल (DSM-5) को अपडेट किया। इस अपडेट के तहत, इन पहले अलग-अलग कंडीशन को एक साथ मिलाकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) नाम दिया गया.

ऐसे में आज इस खबर में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में साइकियाट्री के कंसल्टेंट डॉ. आशुतोष शाह से जानिए कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा आम क्यों है?