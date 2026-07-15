लड़कियों के मुकाबले लड़कों में ऑटिज्म होने की संभावना क्यों होती है ज्यादा? डॉक्टर से जानिए कारण
महिलाओं का शरीर ऑटिज्म पैदा करने वाले जेनेटिक बदलावों के लिए ज्यादा रेसिस्टेंट हो सकता है. लड़कियों में यह डिसऑर्डर, पूरी खबर नीचे पढ़ें...
Published : July 15, 2026 at 1:35 PM IST
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) दिमाग के विकास से जुड़ी एक स्थिति है, जो इस बात पर असर डालती है कि लोग दूसरों को कैसे समझते हैं और सामाजिक रिश्ते कैसे बनाते हैं. इस वजह से बातचीत करने और लोगों से घुलने-मिलने में मुश्किलें आती हैं. इस स्थिति में व्यवहार के सीमित और बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न भी शामिल होते हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में इसे 'स्पेक्ट्रम' इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें लक्षणों के प्रकार और उनकी गंभीरता (कम या बहुत ज्यादा होना) हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकती है.
विशेषज्ञों का कहना है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बचपन में शुरू होता है. समय के साथ, इससे समाज में काम करने या घुलने-मिलने में मुश्किलें आ सकती हैं, उदाहरण के लिए, इस डिसऑर्डर वाले लोगों को सामाजिक मेलजोल, स्कूल जाने या काम करने में परेशानी हो सकती है. अक्सर, बच्चे जीवन के पहले साल में ही ऑटिज्म के लक्षण दिखाने लगते हैं. कुछ बच्चे पहले साल में तो सामान्य रूप से विकसित होते दिखते हैं, लेकिन 18 से 24 महीने की उम्र के बीच वे कुछ कौशल खो देते हैं और उनमें ऑटिज्म के लक्षण दिखाई देने लगते हैं. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का कोई इलाज नहीं है. हालांकि, शुरुआती मदद (खासकर प्री-स्कूल के सालों में)इस स्थिति से प्रभावित कई बच्चों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है.
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ऐसी कंडीशन शामिल हैं जिन्हें पहले अलग माना जाता था, जैसे ऑटिज्म, एस्पर्जर सिंड्रोम, बचपन का डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, और एक तरह का परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर (जिसका जिक्र नहीं किया गया है). हालांकि, मेडिकल साइंस में हुए डेवलपमेंट को देखते हुए, इन सभी कंडीशन को अब एक ही, बड़ी कैटेगरी में डाल दिया गया है. अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन (APA) ने अपने डायग्नोस्टिक मैनुअल (DSM-5) को अपडेट किया। इस अपडेट के तहत, इन पहले अलग-अलग कंडीशन को एक साथ मिलाकर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) नाम दिया गया.
ऐसे में आज इस खबर में सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में साइकियाट्री के कंसल्टेंट डॉ. आशुतोष शाह से जानिए कि ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर महिलाओं की तुलना में पुरुषों में ज्यादा आम क्यों है?
लड़कों में ऑटिज्म होने की संभावना ज्यादा क्यों होती है?
डॉ. आशुतोष शाह का कहना है कि ऑटिज्म एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, जिसका मतलब है कि अगर माता-पिता या सगे भाई-बहन में से किसी को यह समस्या है, तो इसके होने का जोखिम बढ़ जाता है। इसके अलावा, कुछ स्टडीज में यह देखा गया है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में ऑटिज्म का जोखिम अधिक होता है. यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा (UMN) की वेबसाइट पर प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, लड़कों में ऑटिज्म के ज्यादा मामले पाए जाने की वजह कुछ खास जेनेटिक फैक्टर हैं, जो उनमें इस डिसऑर्डर के जोखिम को बढ़ाते हैं.
डॉ. आशुतोष शाह के मुताबिक, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) के डायग्नोसिस में 3:1 से 4:1 का पुरुष-से-महिलाअनुपात ही ग्लोबल लेवल पर सबसे आम और स्वीकृत माना जाता है. इसका सीधा मतलब यह है कि हर एक ऑटिस्टिक महिला या लड़की के मुकाबले लगभग 3 से 4 पुरुषों या लड़कों में ऑटिज्म का निदान किया जाता है. डॉक्टर के मुकताबिक, लड़कों में लड़कियों के मुकाबले ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD) होने का चांस लगभग चार गुना ज्यादा होता है. इसके मुख्य कारण जेनेटिक अंतर (खासकर X क्रोमोसोम) और हार्मोन (टेस्टोस्टेरोन) हैं, जो लड़कों में दिमाग के विकास पर अलग तरह से प्रभाव डालते हैं. इसके अलावा, लड़कियों में ऑटिज्म के लक्षण अक्सर नजर नहीं आते. लड़कों में ऑटिज्म के ज्यादा होने के मुख्य कारण ये हैं...
- जेनेटिक प्रोटेक्शन (फीमेल प्रोटेक्टिव इफेक्ट): लड़कियों में दो X क्रोमोसोम (XX) होते हैं, जबकि लड़कों में एक X और एक Y क्रोमोसोम (XY) होता है. साइंटिस्ट का मानना है कि लड़कियों में दूसरा X क्रोमोसोम एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है. इसका मतलब है कि ऑटिज्म के लक्षण दिखने के लिए लड़कियों में लड़कों के मुकाबले ज्यादा गंभीर जेनेटिक बदलाव होने चाहिए.
- हार्मोन का प्रभाव: एक्सट्रीम मेल ब्रेन थ्योरी के अनुसार, गर्भ में बच्चे के विकास के दौरान, लड़कों में टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्वाभाविक रूप से ज्यादा होता है. जन्म से पहले टेस्टोस्टेरोन का हाई लेवल ऑटिज्म से जुड़े कुछ लक्षणों, जैसे सीमित रुचियां और बार-बार दोहराए जाने वाले व्यवहार, से जुड़ा होता है.
- लक्षण दिखने में अंतर: नेशनल लाइब्रेरी के अनुसार, लड़कियों में ऑटिज्म के लक्षण अक्सर लड़कों से अलग होते हैं. लड़कों में हाइपरएक्टिविटी और अग्रेसन का लेवल ज्यादा हो सकता है, जबकि लड़कियां शांत रहती हैं और सोशल मिमिक्री में बेहतर होती हैं. इसलिए, लड़कियों में ऑटिज्म का पता अक्सर देर से चलता है या इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी हेल्थ जानकारी और सुझाव सिर्फ आपकी समझ के लिए हैं. यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दी जा रही है. हालांकि, इन टिप्स को फॉलो करने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)