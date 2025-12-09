ETV Bharat / health

सर्दियों की सबसे खतरनाक गर्माहट, जानें अंगीठी कैसे बन जाती हैं मौत का कारण?

एक्सपर्ट ने बताया कि अंगीठी में ऐसा क्या होता है? जिससे दम घुटने से मौत तक हो सकती है.

Why Angithi Smoke Dangerous
अंगीठी का धुआं खतरनाक क्यों है? (ETV Bharat GFX)
By ETV Bharat Health Team

Published : December 9, 2025 at 7:34 PM IST

6 Min Read
श्रेया शर्मा की रिपोर्ट

शिमला: सर्दियां बढ़ रही हैं और उत्तर भारत समेत हिमाचल में घरों, दुकानों, ढाबों, गैरेजों और निर्माण स्थलों पर रोज अंगीठी, तंदूर और कोयले की भट्टी जलने लगी है. विशेषज्ञों के मुताबिक यही गर्माहट कई बार साइलेंट किलर बनकर जान भी ले लेती है. सर्दियों में अंगीठी की गर्माहट भले सुकून देती हो, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक यह 'साइलेंट किलर' भी बन सकती है. CO का खतरा घर, दुकान, ढाबे पर हर जगह मौजूद है. ETV भारत ने अंगीठी से होने वाले खतरों पर तीन विशेषज्ञों से बात की. तीनों बताते हैं कि अंगीठी से निकलने वाली अदृश्य, बिना गंध वाली गैस ही सबसे बड़ा खतरा हैं.

अंगीठी से कैसे दम घुटने से होती है मौत?

हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री के प्रोफेसर डॉ. संदीप चौहान बताते है, "कोयले और लकड़ी का जब अपूर्ण दहन होता है यानी ऑक्सीजन कम होती है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) निकलती है. यह गैस न रंग, न गंध, न स्वाद छोड़ती है, इसलिए इसे कोई महसूस नहीं कर पाता. CO खून में मौजूद हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन से भी अधिक तेजी से चिपक जाती है और शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई लगभग रुक जाती है. जिससे कई लोगों की मौत तक हो जाती है."

अंगीठी के दुष्प्रभाव

प्रोफेसर डॉ. संदीप चौहान ने बताया कि, सर्दियों में ज्यादातर लोग कमरे बंद करके अंगीठी जलाते हैं. बस यही आदत सबसे बड़ा खतरा है. जिसका चलते सिर दर्द, चक्कर आना, सांस फूलना, बेहोशी और गंभीर मामलों में व्यक्ति की मौत तक हो जाती है.

Angithi Smoke Dangerous
अंगीठी से होने वाले दुष्प्रभाव (ETV Bharat GFX)

अंगीठी से निकलने वाली CO और CO₂ में क्या अंतर है?

डॉ. संदीप चौहान बताते हैं कि CO₂ (Carbon Dioxide) कम खतरनाक होती है. लकड़ी/कोयले के सामान्य दहन में बनती है. अधिक मात्रा में चक्कर व सांस फूल सकती है. पर जानलेवा असर कम होता है. CO (Carbon Monoxide)सबसे ज्यादा खतरनाक होती है. अपूर्ण दहन (कम ऑक्सीजन) में बनती है. शरीर के लिए 100 गुना ज्यादा जहरीली होती है. 1 से 2 घंटे में भी जान ले सकती है. बिल्कुल अदृश्य और बिना गंध की होती है, इसलिए पकड़ में नहीं आती. CO आपको महसूस भी नहीं होने देती और अंदर ही अंदर ऑक्सीजन रोककर शरीर को बंद कर देती है.

Angithi Smoke Dangerous
अंगीठी से निकलने वाली CO और CO2 अंतर (ETV Bharat GFX)

रोजाना 1–2 घंटे अंगीठी के पास बैठने से क्या है खतरा ?

डीडीयू शिमला की एमडी मेडिसन डॉ. सोनिया कश्यप ने बताया, "रोजाना अंगीठी के पास बैठने से बहुत बड़ा खतरा है. बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं और दमा/दिल के मरीजों में ये असर कई गुना तेजी से दिखता है. सिर्फ बंद कमरे में ही नहीं खुले में भी अगर आप रोज 1-2 घंटे धुएं के पास बैठे हैं तो इससे कई समस्याएं हो सकती हैं."

अंगीठी के धुएं से होने वाली समस्याएं

एमडी मेडिसन डॉ. सोनिया कश्यप के मुताबिक, अंगीठी के धुएं से आंखों में जलन, सिर में दर्द, सांस फूलना, छाती भारी लगना, फेफड़ों में सूजन, एलर्जी बढ़ना और थकान एवं कमजोरी जैसी समस्याएं बनी रहती हैं.

Angithi Smoke Dangerous
अंगीठी के धुएं से होने वाली समस्याएं (ETV Bharat GFX)

अंगीठी के धुएं से आंखों को क्या नुकसान होता है?

डीडीयू शिमला के एमडी मेडिसन डॉ. कपिल ने बताया, "कोयले/लकड़ी के धुएं में PM2.5 कण, सल्फर गैसें और नाइट्रोजन ऑक्साइड होते हैं. यह आंखों की नमी खींच लेते हैं, इससे आपकी आंख लाल हो सकती हैं. आंखों से पानी आ सकता है. इसके साथ ही आंखों में जलन भी हो सकती है. कई लोगों को तो आंखों में सूजन की दिक्कत भी हो जाती है. इसके अलावा ड्राई आई सिंड्रोम, धुंधला दिखना तक हो सकता है. जो लोग रोज अंगीठी तापते हैं, उनमें क्रोनिक नेत्रश्लेष्मलाशोथ (Chronic Conjunctivitis) तक हो सकती है."

किन लोगों को अंगीठी के पास बैठने से सबसे ज्यादा बचना चाहिए ?

एमडी मेडिसन डॉ. कपिल के अनुसार दमा (Asthma) के मरीज, धुआं तुरंत अटैक ट्रिगर कर सकता है. दिल के मरीज/हाई बीपी, CO दिल पर भारी दबाव डालती है. उन्होंने बताया कि, गर्भवती महिलाओं को भी अंगीठी के पास ज्यादा बैठने से परहेज करना चाहिए. उन्होंने कहा कि, CO भ्रूण को मिलने वाली ऑक्सीजन कम कर सकती है. बुजुर्ग (60+), फेफड़े कमजोर, धुआं तुरंत पकड़ता है. छोटे बच्चे, उनके फेफड़े धुएं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं. इसलिए इनलोगों को अंगीठी के पास ज्यादा बैठने से बचना चाहिए.

Angithi Smoke Dangerous
ऐसे लोग अंगीठी के पास बैठने से करें परहेज (ETV Bharat GFX)

हीटर, ब्लोअर या अंगीठी-कौन सबसे कम नुकसानदायक है ?

इलेक्ट्रिक हीटर/ब्लोअर: डॉ. कपिल कहते हैं कि इलेक्ट्रिक हीटर और ब्लोअर सबसे सुरक्षित है. इससे धुआं नहीं निकलता, इससे CO का खतरा नहीं रहता. उन्होंने बताया कि इसे ज्यादा देर बंद कमरे में न रखें

गैस हीटर: डॉ कपिल के अनुसार गैस हीटर से मध्यम खतरा की संभावना बनी रहती है. गैस हीटर जलाते समय खिड़की खुली होनी चाहिए. उन्होंने बताया कि इससे CO का हल्का जोखिम है.

Angithi Smoke Dangerous
हीटर, ब्लोअर और अंगीठी में सबसे खतरनाक कौन? (ETV Bharat GFX)

अंगीठी/कोयले की आग: एमडी मेडिसन डॉ. कपिल के मुताबिक अंगीठी/कोयले की आग सबसे खतरनाक है. इससे CO पॉइजनिंग का अधिकतम खतरा रहता है. इसलिए अंगीठी के पास लंबे समय तक बिल्कुल भी न बैठें. सोते समय अंगीठी जलती न छोड़ें.

अंगीठी जलाते समय 10 जरूरी सावधानियां

डीडीयू शिमला के एमडी मेडिसन डॉ. कपिल कहते हैं कि अंगीठी जलाते समय कमरे में कम से कम एक खिड़की खुली रखें. सोते समय अंगीठी कमरे से बाहर रखें. कोयला पूरी तरह जलने दें, कच्चा कोयला ज्यादा CO छोड़ता है. अंगीठी जलाते समय कमरे में CO अलार्म/डिटेक्टर लगाएं. बच्चों को धुएं के पास न बैठाएं.

Angithi Smoke Dangerous
अंगीठी जलाते समय बरतें विशेष सावधानी (ETV Bharat GFX)

डीडीयू शिमला के एमडी मेडिसन डॉ. कपिल के अनुसार, बुजुर्ग और दमा के मरीजों को अंगीठी से दूर रहना चाहिए. 1-2 घंटे से ज्यादा धुएं में न बैठें. सिरदर्द, चक्कर, उल्टी आने पर तुरंत बाहर ताजी हवा लें. अंगीठी कमरे में कभी ढककर न छोड़ें. इसके अलावा कोयला बुझा कर ही कमरे से निकलें. वरना इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं.

