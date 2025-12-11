ETV Bharat / health

ताजे आंवले से बढ़कर नहीं कोई सौगात, सर्दियों में इससे पाएं सेहत का खजाना, एक्सपर्ट ने बताए गुण और फायदे

"आयुर्वेद में आंवला त्रिदोष-शामक माना गया है. विशेषकर यह पित्त को शांत करता है और रक्त, त्वचा व पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. ताजा आंवला सर्दी में सबसे बेहतर विकल्प है. सर्दियों में आंवला आसानी से मिलता है और यह गुणों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है." - डॉ. प्रमोद पारिक, सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक अस्पताल पांवटा साहिब

सिरमौर: सदियों से आंवला घरेलू और आयुर्वेदिक औषधियों का आधार रहा है. आयुर्वेद में इसे 'रसायन' कहा गया है. यह शरीर की धातुओं को बल प्रदान करता है. उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने वाला होता है. सर्दी के इस मौसम में जब ताजे आंवले भरपूर मिलते हैं, तब इसका नियमित उपयोग शरीर को कई रोगों से बचाते हुए स्वास्थ्य को नई ऊर्जा प्रदान करता है. लिहाजा आंवला स्वास्थ्य का प्राकृतिक आधार माना गया है.

डॉ. प्रमोद पारिक ने आयुर्वेद के अनुसार आंवले के गुण और फायदे बताए:

शक्तिशाली रसायन: डॉ. पारिक ने बताया कि आंवला शरीर की सातों धातुओं रक्त से लेकर शुक्रधातु तक पोषण देता है. इससे थकान, कमजोरी और उम्र के प्रभाव कम होते हैं. लिहाजा इसे शक्तिशाली रसायन माना गया है.

आंवले के गुण (ETV Bharat GFX)

शक्तिशाली नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक: डॉ. प्रमोद पारिक का कहना है कि आंवला दुनिया के सबसे शक्तिशाली नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है. आधुनिक अनुसंधानों में भी इसके अनेक लाभ सामने आए हैं.

आंवले के सेवन से इन रोगों से बचाव (ETV Bharat GFX)

नियमित आंवले का सेवन इन रोगों से करेगा बचाव

वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद पारिक ने बताया कि नियमित आंवले का सेवन डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, पित्त विकार, कब्ज व गैस, संक्रमण (सर्दी-खांसी), त्वचा रोग, एलर्जी, समय से पहले सफेद बाल आदि रोगों से बचाव करता है.

ऐसे करें आंवला का प्रयोग

डॉ. पारिक ने बताया कि 1-2 ताजे आंवले को छोटे टुकड़ों में काटकर, थोड़ा काला नमक लगाकर खाएं. आंवला को बारीक काटकर शहद मिलाएं. अदरक, पुदीना, गुड़ मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है. आंवले का जूस भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इसके लिए 20-30 एमएल सुबह खाली पेट लें, जो प्रतिरक्षा बढ़ाने में उपयोगी है. आंवला च्यवनप्राश का मुख्य घटक है. सर्दियों में 1-2 चम्मच सुबह-शाम सेवन अत्यंत लाभकारी है. इसके अलावा आंवला चूर्ण का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिसे 3-5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से लें. यह डायबिटीज, पाचन, त्वचा व बालों के लिए उत्तम है. आंवला का मुरब्बा बच्चों व बुजुर्गों के लिए भी सुपाच्य है, जो हृदय व पाचन तंत्र को मजबूत करता है. आंवला कैंडी यात्रा के समय या ऑफिस में आसानी से उपयोग योग्य है.

कैसे खाएं आंवला ? (ETV Bharat GFX)

सर्दियों में ताजा आंवले का विशेष प्रयोग

आंवला-शहद मिश्रण प्रतिरक्षा को बढ़ाता है. साथ ही गला साफ रखता है. इसके लिए 2-3 ताजे आंवले को कद्दूकस करें और एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर इसका सेवन करें. इसके अलावा आंवला और अदरक का रस वायरल इंफेक्शन व कफ में लाभकारी है. उबला आंवला और काली मिर्च व हल्का नमक मिलाकर इसका सूप सर्दी में शक्तिवर्धक व पाचक रहता है.