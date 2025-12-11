ETV Bharat / health

ताजे आंवले से बढ़कर नहीं कोई सौगात, सर्दियों में इससे पाएं सेहत का खजाना, एक्सपर्ट ने बताए गुण और फायदे

एक्सपर्ट का कहना है कि रोजमर्रा के आहार में दो-तीन आंवला-एक छोटी आदत, लेकिन अमृत समान लाभ.

NECTAR FRUIT OF INDIA AMLA
सेहत का 'खजाना'न आंवला (ETV Bharat GFX)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 11, 2025 at 12:58 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

सिरमौर: सदियों से आंवला घरेलू और आयुर्वेदिक औषधियों का आधार रहा है. आयुर्वेद में इसे 'रसायन' कहा गया है. यह शरीर की धातुओं को बल प्रदान करता है. उम्र बढ़ने की गति को धीमा करने वाला होता है. सर्दी के इस मौसम में जब ताजे आंवले भरपूर मिलते हैं, तब इसका नियमित उपयोग शरीर को कई रोगों से बचाते हुए स्वास्थ्य को नई ऊर्जा प्रदान करता है. लिहाजा आंवला स्वास्थ्य का प्राकृतिक आधार माना गया है.

"आयुर्वेद में आंवला त्रिदोष-शामक माना गया है. विशेषकर यह पित्त को शांत करता है और रक्त, त्वचा व पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है. ताजा आंवला सर्दी में सबसे बेहतर विकल्प है. सर्दियों में आंवला आसानी से मिलता है और यह गुणों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है." - डॉ. प्रमोद पारिक, सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक अस्पताल पांवटा साहिब

NECTAR FRUIT OF INDIA AMLA
आंवले के फायदे (ETV Bharat GFX)

आंवले के फायदे और गुण

डॉ. प्रमोद पारिक ने आयुर्वेद के अनुसार आंवले के गुण और फायदे बताए:

  • शक्तिशाली रसायन: डॉ. पारिक ने बताया कि आंवला शरीर की सातों धातुओं रक्त से लेकर शुक्रधातु तक पोषण देता है. इससे थकान, कमजोरी और उम्र के प्रभाव कम होते हैं. लिहाजा इसे शक्तिशाली रसायन माना गया है.
  • पाचन मजबूत बनाता है: आंवला पाचन को मजबूत बनाता है. कुष्ठ, अम्लपित्त, कब्ज, अपच जैसी समस्याओं में यह अत्यंत लाभकारी है. आंवला अग्नि को संतुलित रखता है.
  • आंखों के लिए वरदान: आयुर्वेद डॉक्टर के मुताबिक आंवला आंखों के लिए बेहद कारगर है. रक्तपित्त व दृष्टि के विकारों में आंवला श्रेष्ठ औषधि माना गया है.
  • बालों और त्वचा के लिए लाभकारी: डॉ. पारिक ने बताया कि आंवला बालों और त्वचा के लिए भी लाभकारी है. चरक संहिता, भावप्रकाश जैसे ग्रंथों में भी आंवला को केश-रंजक और केश-बल्य कहा गया है. यह बालों को सफेद होने से रोकता है और त्वचा को चमक देता है.
  • प्रतिरक्षा को बढ़ाता है: इतना ही नहीं, आंवला ओज को बढ़ाता है, जिससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता बढ़ती है. विशेषकर सर्दी, खांसी, एलर्जी में यह लाभकारी है.
NECTAR FRUIT OF INDIA AMLA
आंवले के गुण (ETV Bharat GFX)
  • शक्तिशाली नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक: डॉ. प्रमोद पारिक का कहना है कि आंवला दुनिया के सबसे शक्तिशाली नैचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स में से एक है. आधुनिक अनुसंधानों में भी इसके अनेक लाभ सामने आए हैं.
  • विटामिन-सी का सबसे समृद्ध प्राकृतिक स्रोत: आयुर्वेद डॉक्टर के अनुसार एक आंवला में एक संतरे से भी कई गुना अधिक विटामिन सी पाया जाता है. यह इम्युनिटी बढ़ाता है और संक्रमण से बचाता है.
  • एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी एजिंग गुण: वैज्ञानिक शोधों में आंवला शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव नुकसान से बचाता है. ये त्वचा के एजिंग को धीमा करता है. जोड़ों का दर्द कम करता है. इसके सेवन से हृदय की उम्र बढ़ती है.
  • ब्लड शुगर कंट्रोल करता है: डॉ. पारिक के अनुसार आंवला पॉलीफेनोल्स इन्सुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाते हैं. नियमित सेवन से यह डायबिटीज में शुगर लेवल नियंत्रित करता है.
  • हृदय रोगों से बचाव: डॉ. पारिक का कहना है कि शोध बताते हैं कि आंवला एलडीएल (खराब कोलेस्ट्रॉल) कम करता है, एचडीएल (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) बढ़ाता है, धमनियों को साफ रखता है. इसके अलावा आंवला में पाए जाने वाले टैनिन और फ्लेवोनोइड्स शरीर की कोशिकाओं को कैंसरकारी बदलावों से बचाते हैं.
NECTAR FRUIT OF INDIA AMLA
आंवले के सेवन से इन रोगों से बचाव (ETV Bharat GFX)

नियमित आंवले का सेवन इन रोगों से करेगा बचाव

वरिष्ठ आयुर्वेदिक डॉक्टर प्रमोद पारिक ने बताया कि नियमित आंवले का सेवन डायबिटीज, हृदय रोग, उच्च कोलेस्ट्रॉल, पित्त विकार, कब्ज व गैस, संक्रमण (सर्दी-खांसी), त्वचा रोग, एलर्जी, समय से पहले सफेद बाल आदि रोगों से बचाव करता है.

ऐसे करें आंवला का प्रयोग

डॉ. पारिक ने बताया कि 1-2 ताजे आंवले को छोटे टुकड़ों में काटकर, थोड़ा काला नमक लगाकर खाएं. आंवला को बारीक काटकर शहद मिलाएं. अदरक, पुदीना, गुड़ मिलाकर भी इसका सेवन किया जा सकता है. आंवले का जूस भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इसके लिए 20-30 एमएल सुबह खाली पेट लें, जो प्रतिरक्षा बढ़ाने में उपयोगी है. आंवला च्यवनप्राश का मुख्य घटक है. सर्दियों में 1-2 चम्मच सुबह-शाम सेवन अत्यंत लाभकारी है. इसके अलावा आंवला चूर्ण का प्रयोग भी किया जा सकता है, जिसे 3-5 ग्राम की मात्रा में गुनगुने पानी से लें. यह डायबिटीज, पाचन, त्वचा व बालों के लिए उत्तम है. आंवला का मुरब्बा बच्चों व बुजुर्गों के लिए भी सुपाच्य है, जो हृदय व पाचन तंत्र को मजबूत करता है. आंवला कैंडी यात्रा के समय या ऑफिस में आसानी से उपयोग योग्य है.

NECTAR FRUIT OF INDIA AMLA
कैसे खाएं आंवला ? (ETV Bharat GFX)

सर्दियों में ताजा आंवले का विशेष प्रयोग

  1. आंवला-शहद मिश्रण प्रतिरक्षा को बढ़ाता है. साथ ही गला साफ रखता है.
  2. इसके लिए 2-3 ताजे आंवले को कद्दूकस करें और एक चम्मच शहद के साथ मिलाकर इसका सेवन करें.
  3. इसके अलावा आंवला और अदरक का रस वायरल इंफेक्शन व कफ में लाभकारी है.
  4. उबला आंवला और काली मिर्च व हल्का नमक मिलाकर इसका सूप सर्दी में शक्तिवर्धक व पाचक रहता है.

"आंवला एक ऐसा फल है, जिसमें आयुर्वेद का पोषण और आधुनिक विज्ञान का प्रमाण दोनों मौजूद हैं. यह प्रतिरक्षा, पाचन, हृदय, त्वचा, बाल, और मन सबको संतुलित रखता है. सर्दियों के दिनों में ताजे आंवले का नियमित सेवन हमें कई बीमारियों से बचाता है और मौसम बदलाव के दौरान शरीर को मजबूत बनाए रखता है. आपके रोजमर्रा के आहार में दो से तीन आंवला-एक छोटी आदत, लेकिन अमृत समान लाभ पहुंचाती है." - डॉ. प्रमोद पारिक, सीनियर आयुर्वेदिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक अस्पताल पांवटा साहिब

ये भी पढ़ें: क्या आप भी रोज खाते हैं सीड्स? एक्सपर्ट से जानें कब, कितना और कैसे खाएं ये बीज?

TAGGED:

AMLA PROPERTIES AND BENEFITS
WHY AMLA IS GOOD FOR HEALTH
HOW TO USE AND EAT AMLA
आंवले के गुण और फायदे
NECTAR FRUIT OF INDIA AMLA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.