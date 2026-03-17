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अब सांप के काटने से होने वाली मौतें होंगी कम, WHO ने इलाज के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश:एक्सपर्ट

हर साल, लगभग 81,410 से 137,880 लोगों की मौत सांप के काटने से हो जाती है, और लगभग तीन गुना ज्यादा लोगों के अंग काटने...

WHO's TPPs for snakebite treatment could prove to be a boon for India: Experts
अब सांप के काटने से होने वाली मौतें होंगी कम, WHO ने इलाज के लिए जारी किए नए दिशानिर्देश:एक्सपर्ट (IANS)
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By ETV Bharat Health Team

Published : March 17, 2026 at 12:50 PM IST

7 Min Read
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  • गौतम देबरॉय की रिपोर्ट

हर साल, दुनिया भर में लगभग 5.4 मिलियन लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं, जिनमें से लगभग 1.8 से 2.7 मिलियन लोगों को सांप के जहर का असर (envenoming) होता है, जिसके परिणामस्वरूप हर साल 80,000 से 130,000 लोगों की मौत हो जाती है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2019 और 2020 के बीच भारत में सांप के काटने से 1.2 मिलियन से अधिक मौतें हुईं. इससे सबसे अधिक प्रभावित होने वाले लोग ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान और बच्चे थें. इसी को ध्यान में रखते हुए, WHO ने सांप के काटने के इलाज के लिए नए थेराप्यूटिक्स (इलाज के तरीकों) का इस्तेमाल करते हुए 'टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल्स' (TPPs) जारी किए हैं.

टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल्स' (TPPs) क्या है?
विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी ये 'टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल' (TPPs), सांप के काटने से होने वाले जहर के इलाज की दिशा में एक बड़ा कदम हैं. 27 फरवरी, 2026 को WHO ने सांप के काटने से होने वाले जहर के इलाज के लिए नए 'टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल' (TPPs) जारी किए. ये प्रोफाइल पारंपरिक एंटीवेनम के बजाय मॉडर्न इलाज, जैसे छोटे-अणु वाली दवाएं और इंजीनियर किए गए एंटीबॉडी बायोलॉजिक्स, पर केंद्रित हैं. इन नए TPPs का मुख्य उद्देश्य शोधकर्ताओं, निर्माताओं और नियामकों को भविष्य के उपचारों की न्यूनतम और इष्टतम विशेषताओं के बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना है.

भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण
WHO की यह नई पहल भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि देश में हर साल अनुमानित 30 से 40 लाख लोग सांप के काटने का शिकार होते हैं, जिसके कारण लगभग 50,000 से 60,000 लोगों की मौत हो जाती है. यह आंकड़ा दुनिया भर में सांप के काटने से होने वाली कुल मौतों का आधा है. WHO के अनुसार, हर साल 4 लाख और लोग सांप के काटने से होने वाली विकलांगता का शिकार होते हैं. इन विकलांगताओं में अंगों का काटना, ऐसे निशान पड़ना जिनसे अंगों की कार्यक्षमता प्रभावित होती है, और पोस्ट-ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) जैसी स्थितियां शामिल हैं.

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?
सांप के जहर के प्रभावों के विशेषज्ञ और WHO से जुड़े डॉ. सदानंद राउत ने ETV भारत को बताया कि भारत में हर साल 30 से 40 लाख लोगों को सांप काटते हैं, जिनमें से 60,000 से ज्यादा लोग अपनी चोटों के कारण जान गंवा देते हैं. उन्होंने बताया कि सांप के काटने के परिणामस्वरूप, कई लोगों को किडनी फेलियर और स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य गंभीर समस्याओं जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है. राउत ने आगे जोर देकर कहा कि यह एक जानलेवा स्थिति है. इससे अचानक मौत हो सकती है, और अगर किसी जहरीले सांप ने काटा हो तो यह खतरा और भी बढ़ जाता है. बता दें, राउत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) के लिए सांप के काटने के प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ के तौर पर भी काम करते हैं.

समाज के कमजोर और गरीब तबकों के लोग सबसे ज्यादा बनते हैं इसका शिकार
राउत के अनुसार, सांप के काटने के शिकार होने वाले ज्यादातर लोग समाज के सबसे कमजोर, गरीब और हाशिए पर पड़े समुदायों से आते हैं. इन लोगों में अक्सर खेतिहर मजदूर, गांव के लोग और काम करने वाले बच्चे शामिल होते हैं. वे टूटे-फूटे घरों में रहते हैं और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच बहुत ही सीमित होती है. उन्होंने बताया कि अभी जो एंटी-वेनम उपलब्ध है, वह 'पॉलीवैलेंट' है. इसका मतलब है कि यह भारत में पाए जाने वाले जहरीले सांपों की चारों प्रजातियों के जहर के खिलाफ असरदार है,

किडनी से जुड़ी समस्याओं को किया जा सकता है कम
राउत ने आगे कहा कि हालांकि, सांप के जहर में 200 से ज्यादा अलग-अलग तरह के टॉक्सिन होते हैं, और हर टॉक्सिन शरीर के अलग-अलग अंगों पर एक अलग ही बुरा असर डालता है. अभी जो एंटी-वेनम उपलब्ध है, वह इनमें से कुछ टॉक्सिन के असर को बेअसर करने में नाकाम है. 'टारगेट प्रोडक्ट प्रोफाइल' (TPP) में कुछ खास टॉक्सिन शामिल हैं, जिनके लिए एंटी-वेनम के अलावा, कुछ और दवाएं भी दी जा सकती हैं, ताकि सांप के काटने वाली जगह पर होने वाली 'नेफ्रोसिस' (किडनी से जुड़ी दिक्कतों) को कम किया जा सके.

सुरक्षित और बेहद किफायती है ये इलाज
राउत आगे बताया कि अभी जो TPPs उपलब्ध हैं, वे सांप के काटने से होने वाले स्थानीय घावों के इलाज में खास असरदार नहीं हैं. जहां सांप काटता है, वहां गंभीर रूप से ऊतक नष्ट हो जाते हैं (नेक्रोसिस), जिसके कारण अक्सर पीड़ित को अपना कोई अंग गंवाना पड़ता है या उसे लंबे समय तक दुष्प्रभावों के साथ जीना पड़ता है. राउत ने कहा कि लेकिन, इस नए TPP से स्थानीय दुष्प्रभाव कम से कम होंगे और घाव भी ज्यादा तेजी से भरेगा. यह सुरक्षित होने के साथ-साथ किफायती भी है.

भारत के चार सबसे विषैले सांप
भारत में सांपों की 310 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से अधिकांश विषैली नहीं होती हैं. हालांकि, लगभग 66 प्रजातियां विषैली या कम विषैली होती हैं, और अधिकांश घातक काटने की घटनाएं तथाकथित "बिग फोर" प्रजातियों के कारण होती हैं.

  • रसेल का वाइपर
  • भारतीय कोबरा
  • सामान्य करैत
  • आरी-पपड़ीदार वाइपर

ये प्रजातियां पूरे देश में एक समान रूप से वितरित नहीं हैं, और कुछ क्षेत्रीय प्रजातियों के विष को, वर्तमान में उपलब्ध पॉलीवैलेंट एंटीवेनम द्वारा कम प्रभावी ढंग से बेअसर किया जा सकता है.

डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पठन उद्देश्यों के लिए प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के संबंध में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से परामर्श लें.)

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