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WHO की चेतावनी: 2050 तक लगभग दोगुने हो सकते हैं कैंसर के मामले, जानिए क्या नई टेक्नोलॉजी इस अनुमान को बदल पाएगी?

वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) ने हाल ही में चेतावनी दी है कि 2050 तक दुनिया भर में कैंसर के मामले दोगुने हो सकते हैं, जो एक गंभीर हेल्थ चुनौती को दिखाता है. इस मामले में, उम्र बढ़ने, लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, मोटापा और पर्यावरण के असर जैसे फैक्टर्स के साथ-साथ, कैंसर की रोकथाम, जल्दी पता लगाने और मॉडर्न कैंसर ट्रीटमेंट तक सभी की बराबर पहुंच पर खास जोर देना बहुत जरूरी हो गया है.

क्या नई टेक्नोलॉजी भविष्य में कैंसर के अनुमानों को बदल सकती है?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि नई टेक्नोलॉजी में कैंसर और उसके असर के बारे में भविष्य के अनुमानों को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), जीनोमिक्स और एडवांस्ड डायग्नोस्टिक्स जैसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के आने से कैंसर का जल्दी पता लगाने और प्रिसिजन मेडिसिन में बड़े बदलाव आ रहे हैं.

टेक्नोलॉजी ने कैंसर के इलाज में क्रांति ला दी है

जयपुर के CK बिरला हॉस्पिटल्स में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी और रेडियो सर्जरी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. रुचिर भंडारी का कहना है कि हाल के दिनों में, टेक्नोलॉजी ने कैंसर का पता लगाने और इलाज के तरीकों में काफी सुधार किया है. अब कैंसर का शुरुआती स्टेज में सही पता लगाना और मरीज की खास जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज्ड इलाज देना मुमकिन है. रेडिएशन थेरेपी उन एरिया में से एक है जिसमें हाल ही में काफी तरक्की हुई है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग और मॉडर्न रेडिएशन टेक्नीक ने कैंसर के इलाज (रेडियोथेरेपी) में क्रांति ला दी है. जहां पहले रेडिएशन देने से आस-पास के हेल्दी अंगों को काफी नुकसान होता था, वहीं आज की टेक्नोलॉजी ट्यूमर को सटीक रूप से टारगेट करने में मदद करती हैं.

एडवांस्ड मेडिकल इमेजिंग और मॉडर्न रेडिएशन टेक्नीक (जैसे IMRT, VMAT, और डोज पेंटिंग) ने कैंसर के इलाज को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और असरदार बना दिया है. ट्यूमर की जगह का सही पता लगाकर, ये एडवांस्ड इमेजिंग टेक्नीक हेल्दी, नॉर्मल टिशू को बचाते हुए रेडिएशन बीम को ट्यूमर पर ठीक से फोकस करना मुमकिन बनाती हैं. ये टेक्नीक ट्यूमर को बेहतर कंट्रोल देती हैं, नॉर्मल टिशू को कम से कम नुकसान पहुंचाती हैं और मरीज की जिंदगी की क्वालिटी को बेहतर बनाती हैं.

गंभीर और खतरनाक माने जाने वाले कैंसर के लिए अब बिना सर्जरी वाला इलाज उपलब्ध

डॉ. रुचिर भंडारी के अनुसार, इसके अलावा, SRS/SBRT जैसी एडवांस्ड रेडियोसर्जरी तकनीकें अब प्रोस्टेट, फेफड़े और लिवर के शुरुआती स्टेज के कैंसर के साथ-साथ कई तरह के ब्रेन ट्यूमर के लिए बिना सर्जरी वाला इलाज उपलब्ध कराती हैं. यह फोकस्ड रेडिएशन इतना सटीक और तेज होता है कि यह सिर्फ 1-5 सेशन में ही हाई डोज को सब-मिलीमीटर सटीकता के साथ पहुंचा सकता है. एक ऐसी प्रक्रिया जो कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को भी खास तरीके से एक्टिवेट करती है. साथ ही, दुनिया भर में मिल रहे सबूत बताते हैं कि SRS/SABR से स्टेज 4 कैंसर के कुछ खास मामलों का भी इलाज किया जा सकता है, जिनमें ब्रेस्ट, फेफड़े, किडनी और मेलेनोमा से जुड़े मामले शामिल हैं.