किन लोगों को खीरा भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? जानें सेहत के नजरिए से सही जानकारी

खीरा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. खीरे के कई स्वास्थ्य फायदे हैं. खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए खीरा एक अच्छा ऑप्शन है. ज्यादातर लोग खीरे को सलाद, रायता, जूस और स्मूदी में मिलाकर खाते हैं. जो कि इस हेल्दी तरीका है. बता दें, खीरे में 95 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है और इसमें विटामिन K, विटामिन C, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं. खीरा डिहाइड्रेशन से बचाने, हड्डियों को स्वस्थ रखने और पाचन में मदद करने में फायदेमंद होता है. खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं.

इसके साथ ही खीरे के सेवन से ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद मिलती है. खीरा त्वचा के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. वैसे तो, खीरा खाने के कई फायदे हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, कुछ लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए.आइए जानते हैं कि किन लोगों को खीरा नहीं खाना चाहिए...