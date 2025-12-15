किन लोगों को खीरा भूलकर भी नहीं खाना चाहिए? जानें सेहत के नजरिए से सही जानकारी
खीरा शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए बहुत अच्छा होता है. लेकिन जिन लोगों को कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हैं, उन्हें इसे खाने से बचना चाहिए...
Published : December 15, 2025 at 1:52 PM IST
खीरा सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. खीरे के कई स्वास्थ्य फायदे हैं. खीरे में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. ऐसे में, एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए खीरा एक अच्छा ऑप्शन है. ज्यादातर लोग खीरे को सलाद, रायता, जूस और स्मूदी में मिलाकर खाते हैं. जो कि इस हेल्दी तरीका है. बता दें, खीरे में 95 प्रतिशत से ज्यादा पानी होता है और इसमें विटामिन K, विटामिन C, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फाइबर जैसे पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में होते हैं. खीरा डिहाइड्रेशन से बचाने, हड्डियों को स्वस्थ रखने और पाचन में मदद करने में फायदेमंद होता है. खीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर में सूजन को कम करने में मदद करते हैं.
इसके साथ ही खीरे के सेवन से ब्लड प्रेशर कम करने में भी मदद मिलती है. खीरा त्वचा के लिए भी फायदेमंद माना जाता है. वैसे तो, खीरा खाने के कई फायदे हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, कुछ लोगों को इसे खाने से बचना चाहिए.आइए जानते हैं कि किन लोगों को खीरा नहीं खाना चाहिए...
- कफ: न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के अनुसार, आयुर्वेद कहता है कि खीरे की तासीर ठंडी होती है. इसके सेवन से शरीर पर ठंड असर होता है. इससे शरीर में कफ दोष बढ़ सकता है. जिन लोगों को अक्सर सर्दी, खांसी, बलगम, साइनस, अस्थमा या सांस से जुड़ी दूसरी समस्याएं होती हैं, उन्हें खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. ऐसे लोगों को खीरा खाने से नाक बंद हो सकती है या खांसी की समस्या हो सकती है, जिससे उनकी हालत और खराब हो सकती है. इन समस्याओं से पीड़ित लोगों को खीरे से दूर रहना चाहिए, खासकर सर्दियों के महीनों में. यह साइनस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या पुरानी सर्दी वाले लोगों के लिए भी सही नहीं होता है.
- कमजोर पाचन शक्ति: खीरे में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है, जो पाचन तंत्र के लिए बहुत अच्छा है. हालांकि, ये सेंसिटिव पाचन तंत्र वाले लोगों के लिए सही नहीं हैं. खीरे में कुकुरबिटासिन नाम का एक नेचुरल कंपाउंड होता है, जिससे कड़वापन आता है. यह इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और पेट की दूसरी समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है. खीरा खाने से गैस, पेट फूलना या अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए, ऐसे लोगों के लिए बेहतर है कि वे खीरा खाने से बचें या बहुत कम मात्रा में खाएं.
- जोड़ों का दर्द: आजकल बहुत से लोग जोड़ों के दर्द से परेशान हैं. सर्दियों के महीनों में यह समस्या और बढ़ जाती है. बढ़ती ठंड से जोड़ों का दर्द असहनीय हो जाता है. इसलिए, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जोड़ों के दर्द से परेशान लोगों को खीरा खाने से बचना चाहिए. आयुर्वेद के अनुसार, खीरे की ठंडी तासीर वात दोष को बढ़ा सकती है. इससे कुछ सेंसिटिव लोगों में जोड़ों में दर्द या सूजन हो सकती है. यह उन लोगों की हालत को और खराब कर सकता है जो पहले से ही जोड़ों के दर्द से परेशान हैं.
- मूत्र मार्ग संबंधी समस्याएं: ज्यादा पानी होने की वजह से खीरे में नैचुरल ड्यूरेटिक गुण होते हैं. हालांकि, जिन लोगों को पहले से ही यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या है, उन्हें खीरा खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी हालत और खराब हो सकती है. यूरिनरी ट्रैक्ट की समस्या वाले लोगों को या तो खीरा बिल्कुल नहीं खाना चाहिए या फिर बहुत कम मात्रा में खाना चाहिए.
- डायबिटीज:खीरे में आमतौर पर कैलोरी और कार्बोहाइड्रेट कम होते हैं। इन्हें डायबिटीज वाले लोगों के लिए सुरक्षित माना जाता है. हालांकि, खीरे के बीज उन लोगों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं जो इंसुलिन या ग्लूकोज कम करने वाली दवाएं ले रहे हैं. बहुत ज्यादा खीरे के बीज खाने से ब्लड शुगर लेवल कम हो सकता है, जिससे कंपकंपी, चक्कर आना, थकान और कमजोरी जैसे लक्षण हो सकते हैं. अगर आपको डायबिटीज है और आप नियमित रूप से खीरा खाते हैं, खासकर बीजों के साथ, तो आपको अचानक हाइपोग्लाइसीमिया (लो ब्लड शुगर) हो सकता है. एक्सपर्ट्स इस स्थिति वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह देते हैं.
- रात में खीरा न खाएं: एक्सपर्ट्स अक्सर खाने के बाद खीरा न खाने की सलाह देते हैं. खीरे को पचने में समय लगता है. इसमें पानी की मात्रा ज्यादा होने के कारण, आपको रात में बार-बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, जिससे आपकी नींद खराब हो सकती है. इसके अलावा, खीरे का शरीर पर ठंडा असर होता है, इसलिए न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह का कहना है कि रात में इसे खाना सही नहीं है.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)