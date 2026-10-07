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रूस की प्लेग लैब में महिला की मौत के बाद अलर्ट पर है WHO, जानिए कितना खतरनाक है Pneumonic plague?

साइबेरिया के इरकुत्स्क इलाके में प्लेग से 28 साल की महिला लैब टेक्नीशियन की मौत की खबर के बाद चिंता फैल गई है. इस घटना के बाद, एहतियात के तौर पर कम से कम पांच अस्पताल बंद कर दिए गए और लगभग 200 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया. यह मामला शेलेखोव में स्थित एंटी-प्लेग रिसर्च इंस्टीट्यूट से जुड़ा है. मरने वाली महिला की पहचान 28 साल की डारिया शिपिलोवा के तौर पर हुई है.

WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि संगठन स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है. WHO ने रूस से और डेटा मांगा है ताकि यह साफ हो सके कि महिला की मौत के लिए निमोनिया फैलाने वाला कौन सा खास पैथोजन जिम्मेदार था.

WHO को अब तक क्या पता चला है? इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस (IHR) के तहत WHO की जानकारी मांगने पर रूस की स्वास्थ्य एजेंसी रोस्पोट्रेबनादजोर ने साफ किया कि न तो मरने वाली महिला और न ही उसके संपर्क में आए किसी व्यक्ति की प्लेग या किसी अन्य बेहद खतरनाक संक्रामक पैथोजन (बीमारी फैलाने वाले कीटाणु) के लिए टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई. रूस ने मौत की वजह को अज्ञात कारण से हुआ गंभीर निमोनिया बताया है. रूसी अधिकारियों के अनुसार, महिला के संपर्क में आए लगभग 200 लोगों को मेडिकल निगरानी और क्वारंटीन में रखा गया था. उन सभी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई और उनमें से ज्यादातर को अब निगरानी से हटा दिया गया है.

हालांकि, बाद में रूस की पब्लिक हेल्थ वॉचडॉग (रोस्पोट्रेबनादजोर) और स्थानीय अधिकारियों ने साफ किया कि मरीज के सैंपल की आधिकारिक जांच में उनके लैब के काम या लैब से जुड़ी किसी दुर्घटना से संबंधित कोई माइक्रोऑर्गेनिज्म नहीं मिला. आधिकारिक तौर पर, मौत का कारण अज्ञात वजह से हुआ निमोनिया बताया गया है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने इस बात पर जोर दिया है कि अभी तक ऐसा कोई पक्का सबूत नहीं मिला है जिससे यह पुष्टि हो सके कि मौत प्लेग के कारण हुई थी. WHO के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि संगठन शुरुआती मीडिया रिपोर्ट सामने आने के बाद से ही स्थिति पर नजर रखे हुए है.

स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, शिपिलोवा ने अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को बताया था कि टेस्टिंग के लिए सैंपल लेते समय गलती से उनसे जीवित बैक्टीरिया वाली टेस्ट ट्यूब टूट गई थी. हालत खराब के बाद लैब टेक्नीशियन महिला को 29 सितंबर को गंभीर निमोनिया के लक्षणों के साथ शेलेखोव जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था. शुरुआती जांच और रिपोर्ट्स से आशंका जताई गई कि लैब में काम करते समय उसे जानलेवा न्यूमोनिक प्लेग हुआ था.

डॉक्टर ने क्या कहा?

बुधवार को ETV भारत से बात करते हुए, संक्रामक रोग विशेषज्ञ और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. मनाली अग्रवाल ने बताया कि हालांकि न्यूमोनिक प्लेग का संक्रमण लैब में हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले बहुत दुर्लभ होते हैं. स्थिति की गंभीरता इस बात पर निर्भर करती है कि संक्रमण के संपर्क में आने का स्तर क्या था, उदाहरण के लिए, क्या लैब के कर्मचारियों ने पर्याप्त सुरक्षा उपायों के बिना Yersinia pestis वाले कल्चर या क्लिनिकल सैंपल को संभाला था. न्यूमोनिक प्लेग इसलिए भी बेहद खतरनाक है क्योंकि यह सांस की बूंदों के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है. यदि इसका समय पर इलाज न किया जाए, तो यह बीमारी बहुत तेजी से जानलेवा रूप ले सकती है.

डॉ. मनाली के अनुसार, Yersinia pestis एक बेहद खतरनाक और गंभीर संक्रमण है, इसलिए इसकी सटीक पुष्टि के लिए क्लिनिकल जांच और माइक्रोबायोलॉजिकल सबूतों दोनों का होना अनिवार्य है.

भारत के लिए इसका क्या मतलब है?

भारत में पहले भी प्लेग के मामले सामने आए हैं, जिनमें 1990 के दशक में बड़े पैमाने पर फैला संक्रमण भी शामिल है. हालांकि, तब से ऐसे मामले बहुत कम हो गए हैं. देश के पास किसी भी असामान्य संक्रामक बीमारी का तुरंत पता लगाने के लिए मजबूत निगरानी और प्रयोगशाला क्षमताएं मौजूद हैं. डॉ. मनाली के अनुसार, रूस के इरकुत्स्क शहर में हाल ही में हुई घटना को प्रयोगशाला से शुरू हुए प्लेग के प्रकोप के पक्के सबूत के तौर पर देखने के बजाय, आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं के लिए एक 'स्ट्रेस टेस्ट' के तौर पर देखा जाना चाहिए. भारत भी ऐसी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए अपने स्वास्थ्य और प्रयोगशाला बुनियादी ढांचे को लेकर पूरी तरह सतर्क है.

भारतीय संदर्भ में सुरक्षा उपायों को मजबूत करने के लिए डॉ. मनाली खतरनाक पैथोजन पर काम करने वाली प्रयोगशालाओं में ज्यादा सख्त सुरक्षा प्रोटोकॉल की जरूरत पर जोर देती हैं ताकि किसी भी तरह की चूक को रोका जा सके. लैब के किसी कर्मचारी के खतरनाक पैथोजन के संपर्क में आने की घटना को सामान्य बात नहीं माना जाना चाहिए, बल्कि इसे संभावित महामारी के शुरुआती चेतावनी संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए, जिस पर तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो. देश में पैदा होने वाले या फैलने वाले खतरनाक पैथोजन से निपटने के लिए एक खास और ठोस प्रोटोकॉल होनी चाहिए. असल मेडिकल इमरजेंसी के आने का इंतजार करने के बजाय, सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियों की पहले से ही मॉक ड्रिल के जरिए जांच की जानी चाहिए ताकि किसी भी कमी को समय रहते ठीक किया जा सके.

डॉ. टैमोरिश कोले ने क्या कहा?

इस बात से सहमत होते हुए जाने-माने हेल्थ एक्सपर्ट और 'एशियन सोसाइटी फॉर इमरजेंसी मेडिसिन' के पूर्व प्रेसिडेंट डॉ. टैमोरिश कोले ने कहा कि भारत को खतरनाक पैथोजन पर काम करने वाली लैबोरेटरी में बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, घटना की रिपोर्टिंग, स्टाफ की ट्रेनिंग और एक्सपोजर के बाद की प्रक्रियाओं को मजबूत करने की जरूरत है. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अस्पतालों को असामान्य रूप से गंभीर निमोनिया के मामलों (खासकर वे मामले जो लैबोरेटरी के काम, जानवरों के संपर्क, यात्रा या खास तरह के एक्सपोजर से जुड़े हों) को लेकर सतर्क रहना चाहिए और साथ ही आम कारणों की भी जांच करनी चाहिए. भारत के NCDC प्लेग सर्विलांस प्रोग्राम में बेंगलुरु (कर्नाटक) और कूनूर (तमिलनाडु) की यूनिट्स शामिल हैं. इस प्रोग्राम में क्लिनिकल अलर्ट जारी करने, सुरक्षित तरीके से सैंपल ट्रांसपोर्ट करने, बीमारी फैलने पर जरूरी कदम उठाने और साफ-साफ जानकारी शेयर करके बाहर से आए मामलों का समय पर पता लगाने की क्षमता है.

डॉ. कोले ने कहा कि इर्कुत्स्क मामले में घबराने के बजाय सावधानी बरतने, पुष्टि करने और वैज्ञानिक जांच की जरूरत है. डॉ. कोले ने कहा कि जब तक लैबोरेटरी और महामारी से जुड़े सबूत मौत की वजह का पता नहीं लगा लेते, तब तक न्यूमोनिक प्लेग को पक्की बीमारी के बजाय संदिग्ध मामला माना जाना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)