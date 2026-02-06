ETV Bharat / health

ब्लड कैंसर का खतरा किसे होता है सबसे ज्यादा? जानिए ला-इलाज बीमारी के लक्षण

ब्लड कैंसर एक गंभीर बीमारी है, अगर समय पर इलाज न किया जाए तो जानलेवा हो सकती है. जानिए सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है...

Who is at the highest risk of blood cancer? Learn about the symptoms of this incurable disease.
ब्लड कैंसर का खतरा किसे होता है सबसे ज्यादा? जानिए ला-इलाज बीमारी के लक्षण (CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : February 6, 2026 at 2:49 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्लड कैंसर, जिसे हेमेटोलॉजिक कैंसर भी कहा जाता है, एक तरह का कैंसर है जो ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है. यह तब होता है जब ब्लड सेल्स में DNA में बदलाव होता है, जिससे सेल्स असामान्य रूप से बढ़ने लगते हैं और ठीक से काम नहीं करते. ब्लड कैंसर ऐसे कैंसर होते हैं जो खून, बोन मैरो या लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं. ये कैंसर ब्लड सेल्स के बनने और उनके काम में रुकावट डालते हैं, जिसमें रेड ब्लड सेल्स (जो ऑक्सीजन ले जाती हैं), व्हाइट ब्लड सेल्स (जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं) और प्लेटलेट्स (जो खून का थक्का जमाने में मदद करती हैं) शामिल हैं.

ब्लड कैंसर के प्रकार
ब्लड कैंसर के प्रकारों में ल्यूकेमिया (जो व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है), लिम्फोमा (जो लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है), और मायलोमा (जो प्लाज्मा सेल्स को प्रभावित करता है) शामिल हैं.

  1. ल्यूकेमिया: यह खून और बोन मैरो को प्रभावित करता है, जिससे अपरिपक्व व्हाइट ब्लड सेल्स में असामान्य वृद्धि होती है. ये कोशिकाएं स्वस्थ रक्त कोशिकाओं की जगह ले लेती हैं, जिससे उनका काम बाधित होता है और इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाता है.
  2. लिम्फोमा: इस तरह का कैंसर लिम्फेटिक सिस्टम को टारगेट करता है, जिसमें लिम्फ नोड्स, स्प्लीन और दूसरे अंग शामिल होते हैं जो इम्यून सेल्स बनाते और स्टोर करते हैं. यह आमतौर पर लिम्फ नोड्स में ट्यूमर के रूप में दिखाई देता है और दूसरे अंगों में फैल सकता है, जिससे शरीर की इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाती है.
  3. मायलोमा: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, यह प्लाज्मा सेल्स में शुरू होता है, जो एक तरह की व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो एंटीबॉडी बनाती हैं. मायलोमा सेल्स बोन मैरो में जमा हो जाती हैं, जिससे नॉर्मल ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बाधित हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे हड्डियों में दर्द और फ्रैक्चर होता है. हर तरह के ब्लड कैंसर की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं, और बीमारी के खास डायग्नोसिस और स्टेज के आधार पर, ब्लड कैंसर के इलाज के लिए अलग-अलग तरीकों की जरूरत होती है, जिसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन शामिल हैं.

ब्लड कैंसर होने का सबसे ज्यादा खतरा किसे होता है?
नई रिसर्च के अनुसार, मोटापा मल्टीपल मायलोमा (एक तरह का ब्लड कैंसर) का खतरा बढ़ाता है और शरीर में बिनाइन (हानिरहित) लेकिन प्री-कैंसर वाली स्थिति (जैसे MGUS) होने की संभावना को भी बढ़ाता है. मोटापा क्रोनिक सूजन को बढ़ावा देता है और बोन मैरो में कैंसर सेल्स के बढ़ने में मदद करता है, जिससे मायलोमा का खतरा बढ़ जाता है. मोटापे के साथ-साथ बहुत ज्यादा स्मोकिंग, और खराब लाइफस्टाइल की आदतें (जैसे कि कम नींद) सीधे तौर पर मल्टीपल मायलोमा और इसकी शुरुआती स्टेज, मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस (MGUS) के बढ़ते रिस्क से जुड़ी होती हैं.

MGUS क्या होता है?
रिसर्च से पता चलता है कि ये परिवर्तनीय कारक न सिर्फ MGUS होने का खतरा बढ़ाते हैं, बल्कि इसके कैंसर में बदलने की संभावना को भी बढ़ा सकते हैं. हालांकि, MGUS वाले ज्यादातर लोगों में कोई खास लक्षण नहीं दिखते और वे तुरंत बीमार नहीं पड़ते हैं. यह अक्सर दूसरी बीमारियों के लिए किए जाने वाले रूटीन ब्लड टेस्ट के दौरान गलती से पता चलता है. हालांकि यह एक "मामूली शुरुआती" बीमारी है, लेकिन कुछ मामलों में यह धीरे-धीरे एक गंभीर ब्लड कैंसर (मल्टीपल मायलोमा) में बदल सकती है, इसलिए एक्सपर्ट से रेगुलर जांच और सलाह देते हैं.

जर्नल ब्लड एडवांसेज में पब्लिश एक स्टडी से यह कन्फर्म हुआ है कि MGUS (मोनोक्लोनल गैमोपैथी ऑफ अनडिटरमाइंड सिग्निफिकेंस) एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्लाज्मा सेल्स शामिल होते हैं और समय के साथ मल्टीपल मायलोमा (एक तरह का ब्लड कैंसर) जैसी गंभीर बीमारियों में बदलने का खतरा होता है. यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी संकेत है, जो M-प्रोटीन लेवल की रेगुलर जांच के साथ लगातार मेडिकल मॉनिटरिंग की जरूरत बताता है.

ब्लड कैंसर के लक्षण
ब्लड कैंसर के लक्षणों में शामिल है...

  • लगातार थकान.
  • बिना वजह वजन कम होना.
  • बार-बार इन्फेक्शन होना.
  • आसानी से नील पड़ना या खून बहना.
  • सूजी हुई लिम्फ नोड्स और रात में पसीना आना.

ब्लड कैंसर के अन्य लक्षणों में शामिल हैं...

  • हड्डियों में दर्द या छूने पर दर्द होना.
  • पेट में बेचैनी या पेट भरा हुआ महसूस होना.
  • सामान्य कमजोरी या बेचैनी.

अभी भी लाइलाज है यह बीमारी
ब्लड कैंसर वाले लोगों के लिए, समय पर इलाज शुरू करने और नतीजों को बेहतर बनाने के लिए जल्दी पता चलना और निदान बहुत जरूरी है. ब्लड कैंसर के इलाज के विकल्प कैंसर के प्रकार और स्टेज के आधार पर अलग-अलग होते हैं और इसमें कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन शामिल हो सकते हैं. मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन रेजिडेंट डेविड ली ने कहा कि हालांकि, मल्टीपल मायलोमा के मेडिकल इलाज में काफी तरक्की हुई है, लेकिन यह अभी भी एक लाइलाज बीमारी है, जिसका अक्सर पता तब चलता है जब मरीजों को पहले ही एंड-ऑर्गन डैमेज हो चुका होता है. हालांकि, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और सही वजन मैनेजमेंट रिस्क को कम करने में मददगार भूमिका निभाते हैं.

कितना खतरनाक है ब्लड कैंसर
ब्लड कैंसर एक गंभीर बीमारी है जो अगर समय पर इलाज न किया जाए तो जानलेवा हो सकती है. यह शरीर की स्वस्थ ब्लड सेल्स बनाने की क्षमता को खराब कर देता है, जिससे इन्फेक्शन, ब्लीडिंग की समस्या और ऑर्गन फेलियर जैसी गंभीर परेशानियां हो सकती हैं.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

HIGHEST RISK OF BLOOD CANCER
SYMPTOMS OF BLOOD CANCER
ब्लड कैंसर के लक्षण
WHOS MOST AT RISK FOR BLOOD CANCER
BLOOD CANCER RISK FACTORS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.