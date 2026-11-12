किसे होता है निमोनिया होने का सबसे ज्यादा खतरा? इसे मामूली सर्दी-खांसी समझकर क्यों नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?
बुजुर्गों, छोटे बच्चों और शिशुओं में इसका खतरा सबसे अधिक होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इंफेक्शन से ठीक से लड़ने के लिए ज्यादा मजबूत...
Published : November 12, 2026 at 12:09 PM IST
निमोनिया को अक्सर मौसमी खांसी, फ्लू या सीने का आम इन्फेक्शन समझ लिया जाता है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे एक या दोनों फेफड़ों की एयर सैक में सूजन आ जाती है. इन वायु थैलियों में तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है. हालांकि यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा काफी ज्यादा होता है। ऐसे मामलों में, शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत फायदेमंद हो सकता है.
कैसे होता है निमोनिया?
कोलकाता के CK बिरला हॉस्पिटल्स, CMRI ने कंसल्टेंट और लीड इंटरवेंशनल एवं क्लिनिकल पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉ. श्याम कृष्णन के अनुसार का कहना है कि निमोनिया आम तौर पर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है, हालांकि कुछ मामलों में फंगस भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है. यह कभी-कभी यह फ्लू या सांस से जुड़े किसी दूसरे इन्फेक्शन के बाद होता है, जब शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम पहले से ही कमजोर हो चुकी होती है. यह तब भी हो सकता है जब बैक्टीरिया या दूसरे नुकसानदायक माइक्रोऑर्गेनिज्म सांस के जरिए फेफड़ों में चले जाएं, या अगर खाना या लिक्विड गलती से सांस की नली में चला जाए.
किसे होता है अधिक खतरा?
बुजुर्गों (खासकर 65 साल से ज्यादा उम्र के), छोटे बच्चों और शिशुओं में इसका खतरा सबसे अधिक होता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम इंफेक्शन से ठीक से लड़ने के लिए काफी मजबूत नहीं होता है. डायबिटीज, दिल की बीमारी, फेफड़ों की पुरानी बीमारियां (जैसे अस्थमा या COPD), किडनी की समस्याएं, या कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों को भी इसका खतरा ज्यादा होता है. स्मोकिंग और अधिक शराब पीने से फेफड़ों की इंफेक्शन से लड़ने की क्षमता और कम हो सकती है. इसके अलावा, हॉस्पिटल में जिन मरीजों को लंबे समय तक बेड रेस्ट या वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत होती है, उन्हें भी ज्यादा खतरा हो सकता है.
निमोनिया के क्या है लक्षण?
निमोनिया के साथ एक चुनौती यह है कि इसके लक्षण हमेशा अचानक या गंभीर रूप से सामने नहीं आते हैं. लगातार खांसी, बुखार, ठंड लगना, छाती में बेचैनी, सांस फूलना, थकान और खांसने पर पीले या हरे रंग का बलगम आना इसके कुछ सामान्य चेतावनी संकेत हैं. हालांकि, जरूरी नहीं कि हर किसी को तेज बुखार ही आए.
बुजुर्गों में निमोनिया के लक्षण अलग तरह से दिख सकते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा थकान, भ्रम की स्थिति, भूख कम लगना या अचानक से स्वास्थ्य का तेजी से गिरना आदि. बच्चों में, तेज सांस लेना, दूध पीने या खाना खाने में कठिनाई और असामान्य रूप से बहुत ज्यादा सुस्ती आना, इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
सही समय पर डायगोनिसिस जरूरी
अक्सर बीमारी का पता चलने में इसलिए देरी हो जाती है क्योंकि लोग इन लक्षणों को सामान्य सर्दी-जुकाम या वायरल बुखार समझकर नजरअंदाज कर देते हैं. अगर खांसी के साथ सांस लेने में दिक्कत, सीने में दर्द, लगातार बुखार या कमजोरी का बढ़ना जैसे लक्षण दिखें, तो डॉक्टर से जांच कराना बहुत जरूरी है. सांस लेने में बहुत ज्यादा कठिनाई, होंठों का नीला पड़ना या भ्रम की स्थिति होने पर तुरंत मेडिकल मदद लेनी चाहिए.
ध्यान देने वाली बात
निमोनिया का इलाज संभव है, लेकिन समय रहते इसका पता चलना बहुत जरूरी है. टीकाकरण, हाथों की अच्छी साफ-सफाई, धूम्रपान से बचना और पहले से मौजूद स्वास्थ्य समस्याओं को नियंत्रित रखने से इसके जोखिम को कम किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लोगों को यह पहचानना आना चाहिए कि कब सांस से जुड़ा कोई सामान्य दिखने वाला संक्रमण, असल में कोई गंभीर बीमारी हो सकता है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)