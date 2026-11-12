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किसे होता है निमोनिया होने का सबसे ज्यादा खतरा? इसे मामूली सर्दी-खांसी समझकर क्यों नहीं करना चाहिए नजरअंदाज?

किसे होता है निमोनिया होने का सबसे ज्यादा खतरा? इसे मामूली सर्दी-खांसी समझकर क्यों नहीं करना चाहिए नजरअंदाज? ( CANVA )

निमोनिया को अक्सर मौसमी खांसी, फ्लू या सीने का आम इन्फेक्शन समझ लिया जाता है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि निमोनिया एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे एक या दोनों फेफड़ों की एयर सैक में सूजन आ जाती है. इन वायु थैलियों में तरल पदार्थ या मवाद भर सकता है, जिससे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाता है. हालांकि यह किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों में इसका खतरा काफी ज्यादा होता है। ऐसे मामलों में, शुरुआती लक्षणों को पहचानना बहुत फायदेमंद हो सकता है.

कैसे होता है निमोनिया?

कोलकाता के CK बिरला हॉस्पिटल्स, CMRI ने कंसल्टेंट और लीड इंटरवेंशनल एवं क्लिनिकल पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉ. श्याम कृष्णन के अनुसार का कहना है कि निमोनिया आम तौर पर बैक्टीरिया या वायरस की वजह से होता है, हालांकि कुछ मामलों में फंगस भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है. यह कभी-कभी यह फ्लू या सांस से जुड़े किसी दूसरे इन्फेक्शन के बाद होता है, जब शरीर का नेचुरल डिफेंस सिस्टम पहले से ही कमजोर हो चुकी होती है. यह तब भी हो सकता है जब बैक्टीरिया या दूसरे नुकसानदायक माइक्रोऑर्गेनिज्म सांस के जरिए फेफड़ों में चले जाएं, या अगर खाना या लिक्विड गलती से सांस की नली में चला जाए.