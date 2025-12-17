किस विटामिन की कमी से सर्दियों में लगती है ज्यादा ठंड? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
शरीर का तापमान ब्लड सर्कुलेशन और एनर्जी प्रोडक्शन को प्रभावित करता है. इसके परिणामस्वरूप, हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं और अक्सर ठंडे महसूस होते हैं...
Published : December 17, 2025 at 5:57 PM IST
हम सभी को सर्दियों में ठंड लगती है, लेकिन कुछ लोगों को ठंड ज्यादा लगती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसके कई कारण हो सकते हैं, और विटामिन की कमी भी उनमें से एक हो सकती है. अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, तो यह आपके शरीर के तापमान के साथ-साथ आपकी पूरी सेहत पर भी असर डाल सकता है. NCBI रिसर्च वेबसाइट पर पब्लिश एक आर्टिकल जिसका टाइटल है "मानव शरीर में फ्लूइड बैलेंस पर ठंड के स्ट्रेस का असर, के अनुसार, विटामिन B12 शरीर में रेड ब्लड सेल्स बनाने में अहम भूमिका निभाता है. ये ब्लड सेल्स शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं. जब शरीर में विटामिन B12 की कमी होती है, तो शरीर पर्याप्त रेड ब्लड सेल्स नहीं बना पाता, जिससे एनीमिया हो जाता है. इसका मतलब है कि शरीर की कोशिकाओं को जरूरी मात्रा में ऑक्सीजन और गर्मी नहीं मिल पाती. नतीजतन, शरीर को ठंड लगती है
अगर आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी है, तो इसके कई लक्षण दिख सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा ठंड लगना, थकान, कमजोरी और त्वचा का पीला पड़ना. विटामिन B12 की कमी से बार-बार सर्दी-खांसी भी हो सकती है.
विटामिन की कमी से कैसे हो सकती है सर्दी और खांसी?
विटामिन, जैसे कि विटामिन B12 या विटामिन C की कमी से आपको सर्दी-जुकाम सहित सांस की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. पर्याप्त विटामिन C सफेद रक्त कोशिकाओं के बनने और काम करने के लिए जरूरी है, और इसके बिना, आपको खांसी जैसे सर्दी के लक्षण ज्यादा हो सकते हैं और ठीक होने में अधिक समय लग सकता है. अगर आपको अपने खाने से इस जरूरी विटामिन की पर्याप्त मात्रा नहीं मिल पा रही है, तो आप विटामिन C सप्लीमेंट लेने के बारे में सोच सकते हैं. स्वस्थ रहने के लिए, तनाव को मैनेज करना, पर्याप्त नींद लेना और एक्टिव और स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखना भी बहुत जरूरी है. इससे आपकी इम्यूनिटी बेहतर होगी, आपका मूड अच्छा होगा और बीमारियों से लड़ने की आपके शरीर की क्षमता मजबूत होगी.
ठंड में इस तरह रहें हेल्दी
विशेषज्ञों का कहना है कि अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने और सर्दी या खांसी होने का खतरा कम करने के लिए, आपको यह पक्का करना चाहिए कि आप संतुलित आहार के साथ एक स्वस्थ जीवनशैली बनाए रखें. एक संतुलित आहार जिसमें भरपूर फल, सब्जियां, लीन प्रोटीन, साबुत अनाज और हेल्दी फैट शामिल हों, और अपने आहार में विटामिन और मिनरल्स को शामिल करना, आपके इम्यून सिस्टम सहित पूरे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए बहुत जरूरी हो सकता है. कुछ खास विटामिन जो आपके शरीर को स्वस्थ रहने और सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद कर सकते हैं, उनमें शामिल हैं...
विटामिन B12
WebMD के अनुसार, विटामिन B, अपने अलग-अलग रूपों में, वायरल इन्फेक्शन से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स को संतुलित करने में मदद कर सकता है.
विटामिन C
यह विटामिन अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने वाले गुणों के लिए जाना जाता है. यह व्हाइट ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद करता है, जो इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जरूरी हैं.
विटामिन D
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ (NIH) के अनुसार, विटामिन D का सही लेवल शरीर को हेल्दी इम्यून सिस्टम बनाए रखने में मदद कर सकता है. विटामिन डी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और शरीर में आंतरिक तापमान संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है. विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है, उन्हें सर्दी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों का खतरा अधिक होता है. इतना ही नहीं, विटामिन डी थायरॉइड ग्रंथि के कार्य को भी प्रभावित करता है, जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. यदि थायरॉइड ग्रंथि ठीक से कार्य नहीं करती है, तो शरीर कम गर्मी उत्पन्न करता है, जिससे ठंड के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है. आप धूप और कुछ खाने की चीजों से विटामिन D पा सकते हैं.
विटामिन E
विटामिन E एक एंटीऑक्सीडेंट है जो सेल्स को नुकसान से बचाने में मदद करता है, लेकिन यह इम्यून सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ाकर इम्यून फंक्शन को भी सपोर्ट करता है.
विटामिन A
यह विटामिन इम्यून सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए जरूरी है और म्यूकस मेम्ब्रेन की हेल्थ बनाए रखने में मदद करता है, जो सेल्स पर एक बैरियर की तरह काम करते हैं ताकि पैथोजन्स के हमले को रोका जा सके.
जिंक
NCBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिंक एक मिनरल है जो इम्यून फंक्शन और घाव भरने में जरूरी भूमिका निभाता है. यह अलग-अलग इम्यून प्रोसेस में शामिल एंजाइम को एक्टिवेट करने में मदद करता है.
आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए?
आम तौर पर, सर्दियों में अपने शरीर को गर्म रखने के लिए, आयरन और विटामिन B12 से भरपूर खाना खाएं, जैसे पालक, चुकंदर, अंडे, मछली, चिकन, दूध और दही. सूप या चाय में अदरक और लहसुन डालने से मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है, जिससे शरीर गर्म रहता है. बादाम, अखरोट और खजूर एनर्जी देते हैं. इसके अलावा, जीरा, हल्दी और काली मिर्च जैसे मसाले भी शरीर को अंदर से गर्म रखने में मदद करते हैं.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)