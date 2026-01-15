ETV Bharat / health

सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और किस उम्र में?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं द्वारा की गई कुछ गलतियां गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर का खतरा बढ़ा सकती हैं. विस्तार से पढ़ें...

Which tests should you get done to detect cervical cancer, and at what age?
सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और किस उम्र में? (GETTY IMAGES)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 15, 2026 at 12:31 PM IST

कैंसर विश्व स्तर पर तेजी से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है. यह हर साल लाखों लोगों की जान लेता है. पुरुषों में फेफड़े और मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल के समय में, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है. इसी कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ कैंसर से लड़ने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं.

सर्वाइकल कैंसर अब सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं की बीमारी नहीं रही, बल्कि युवा महिलाओं को भी प्रभावित कर रहा है. भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है. चिंता की बात यह है कि सर्वाइकल संक्रमण बिना किसी दर्द या लक्षण के चुपचाप विकसित हो जाता है. देर से पता चलने पर अक्सर इसका निदान नहीं हो पाता है.

WHO के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर का सबसे आम कारण ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) है, जो एक यौन संचारित वायरस है. जनवरी को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि महिलाओं को इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए. वे यह भी सलाह देते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए 'पैप टेस्ट' करवाना चाहिए. यह टेस्ट आखिर क्या है? इसे किस उम्र में करवाना चाहिए? आइए जानते हैं...

सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है?
राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का कहना है कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है. यह उन महिलाओं में ज्यादा आम है जिनके कई सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, और जिनके परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री रही हो. यह भी माना जाता है कि यह दूसरे कारणों से भी हो सकता है. एक बार जब वायरस शरीर में चला जाता है, तो इसे कैंसर बनने में 15-20 साल लगते हैं. इसीलिए 21 साल की उम्र के बाद महिलाओं के लिए इस कैंसर का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करवाना जरूरी है.

यह टेस्ट आखिर क्या है?
पैप टेस्ट, जिसे पैप स्मीयर भी कहा जाता है, एक जरूरी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें सर्विक्स से सेल्स का सैंपल लिया जाता है और सर्वाइकल कैंसर या कैंसर से पहले के बदलावों का पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जाती है, जिससे जल्दी पता लगाने और इलाज में मदद मिलती है. इसे ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के टेस्ट के साथ भी किया जा सकता है, जो इस कैंसर का मुख्य कारण है.

सर्वाइकल कैंसर के लक्षण...

  • पीरियड्स के दौरान बहुत ज्यादा ब्लीडिंग
  • सेक्स के बाद ब्लीडिंग, खासकर अगर आपका मेनोपॉज हो चुका है
  • पेट में दर्द
  • सेक्स के बाद वजाइना में दर्द और जलन
  • बदबूदार वजाइनल डिस्चार्ज
  • बार-बार पेशाब आने की इच्छा और पेशाब करते समय दर्द
  • बार-बार पेट फूलना
  • थकान, सुस्ती, दस्त

अगर सर्वाइकल कैंसर का शक हो, तो एक्सपर्ट्स डायग्नोसिस की पुष्टि के लिए टेस्ट करवाने की सलाह देते हैं. पहला कदम पैप स्मीयर टेस्ट है. एक खास इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके सर्विक्स से सेल्स का सैंपल लिया जाता है. फिर इन सेल्स की जांच करके सर्वाइकल कैंसर का पता लगाया जाता है. यह भी कहा जाता है कि इस कैंसर का पता पेल्विक जांच और बायोप्सी प्रोसीजर से भी लगाया जा सकता है.

कैंसर से कैसे बचें?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए महिलाओं को सही सावधानियां बरतना जरूरी है. उन्हें बिना प्रोटेक्शन के सेक्स से बचना चाहिए और बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना बंद नहीं करना चाहिए. वे 9 से 26 साल की लड़कियों को HPV वैक्सीन लगवाने की भी सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

CERVICAL CANCER
CERVICAL CANCER RISK
CERVICAL CANCER AWARENESS MONTH
सर्वाइकल कैंसर
CERVICAL CANCER AWARENESS MONTH

