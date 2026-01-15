ETV Bharat / health

सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, और किस उम्र में?

कैंसर विश्व स्तर पर तेजी से फैलने वाली एक गंभीर बीमारी है. यह हर साल लाखों लोगों की जान लेता है. पुरुषों में फेफड़े और मुंह के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जबकि महिलाओं में स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. हाल के समय में, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती के रूप में उभरा है. इसी कारण स्वास्थ्य विशेषज्ञ कैंसर से लड़ने के लिए जागरूकता अभियान चला रहे हैं.

सर्वाइकल कैंसर अब सिर्फ बड़ी उम्र की महिलाओं की बीमारी नहीं रही, बल्कि युवा महिलाओं को भी प्रभावित कर रहा है. भारत में महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे आम कैंसर बन गया है. चिंता की बात यह है कि सर्वाइकल संक्रमण बिना किसी दर्द या लक्षण के चुपचाप विकसित हो जाता है. देर से पता चलने पर अक्सर इसका निदान नहीं हो पाता है.

WHO के मुताबिक, सर्वाइकल कैंसर का सबसे आम कारण ह्यूमन पैपिलोमावायरस (एचपीवी) है, जो एक यौन संचारित वायरस है. जनवरी को सर्वाइकल कैंसर जागरूकता माह के रूप में भी मनाया जाता है. ऐसे में एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि महिलाओं को इस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए. वे यह भी सलाह देते हैं कि एक निश्चित उम्र के बाद महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए 'पैप टेस्ट' करवाना चाहिए. यह टेस्ट आखिर क्या है? इसे किस उम्र में करवाना चाहिए? आइए जानते हैं...

सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है?

राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का कहना है कि ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण है. यह उन महिलाओं में ज्यादा आम है जिनके कई सेक्सुअल पार्टनर होते हैं, जो बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती हैं, और जिनके परिवार में इस बीमारी की हिस्ट्री रही हो. यह भी माना जाता है कि यह दूसरे कारणों से भी हो सकता है. एक बार जब वायरस शरीर में चला जाता है, तो इसे कैंसर बनने में 15-20 साल लगते हैं. इसीलिए 21 साल की उम्र के बाद महिलाओं के लिए इस कैंसर का पता लगाने के लिए पैप स्मीयर टेस्ट करवाना जरूरी है.

यह टेस्ट आखिर क्या है?

पैप टेस्ट, जिसे पैप स्मीयर भी कहा जाता है, एक जरूरी स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसमें सर्विक्स से सेल्स का सैंपल लिया जाता है और सर्वाइकल कैंसर या कैंसर से पहले के बदलावों का पता लगाने के लिए माइक्रोस्कोप के नीचे जांच की जाती है, जिससे जल्दी पता लगाने और इलाज में मदद मिलती है. इसे ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) के टेस्ट के साथ भी किया जा सकता है, जो इस कैंसर का मुख्य कारण है.