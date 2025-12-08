ETV Bharat / health

इन चार हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए सूखा नारियल, एक्सपर्ट्स से जाने क्यों?

सूखा नारियल पोषक तत्वों का खजाना है, लेकिन एक्सपर्ट्स कुछ लोगों को इसे न खाने की सलाह देते हैं. खबर में जानिए क्यों...

Which people with health problems should avoid eating dried coconut? Find out why from experts.
इन चार हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए सूखा नारियल, एक्सपर्ट्स से जाने क्यों? (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 8, 2025 at 11:36 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नारियल खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. नारियल का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है. यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. नारियल में कई पोषक तत्व होते हैं. हालांकि, कई डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ताजा नारियल खाने और इसका पानी पीने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ताजे नारियल और इसके पानी में कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं. लेकिन, सूखे नारियल में ताजे नारियल के मुकाबले बिल्कुल अलग पोषक तत्व होते हैं, और इसके असर भी अलग होते हैं. बहुत से लोग खाना बनाने में कच्चे नारियल के बजाय सूखे नारियल का इस्तेमाल अधिक करते हैं. हालांकि, सूखे नारियल के भी अपने फायदे हैं. लेकिन, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को सूखा नारियल खाने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं सूखे नारियल के फायदों के बारे में और किसे इसे नहीं खाना चाहिए...

सूखे नारियल के हेल्थ बेनिफिट्स
सूखा नारियल थकान और कमजोरी से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद होता है. सूखे नारियल में मौजूद कैलोरी और हेल्दी फैट्स एनर्जी का अच्छा सोर्स हैं. इसे खाने से थकान कम होती है। सूखे नारियल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं. सूखा नारियल कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, सूखा नारियल कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने में भी अच्छा है.

इन लोगों को सूखा नारियल नहीं खाना चाहिए।

पाचन संबंधी समस्याएं वाले लोग
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव होता है, उन्हें सूखा नारियल खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. आयुर्वेद के अनुसार, ज्यादा सूखा नारियल खाने से शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है. इससे पेट दर्द, सीने में जलन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इससे कब्ज भी बढ़ सकता है. इसलिए, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) से पीड़ित हैं, उन्हें सूखा नारियल खाते समय सावधान रहना चाहिए.

वजन कम करने वाले लोग
आजकल बहुत से लोग वजन बढ़ने से परेशान हैं. इसलिए वे वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें सूखा नारियल खाते समय सावधान रहना चाहिए. सूखे नारियल में कैलोरी और फैट होता है. इसलिए, सूखा नारियल खाने से वजन बढ़ सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो ज्यादा सूखा नारियल न खाएं. इसे कम मात्रा में खाएं या बिल्कुल न खाएं.

दिल की बीमारी वाले लोग
सूखे नारियल में हेल्दी फैट्स होते हैं. हालांकि, इसे ज्यादा खाने से दिल की बीमारी वाले लोगों को नुकसान हो सकता है. इसलिए, इसे कम मात्रा में खाना चाहिए. दिल की बीमारी वाले लोगों को सूखा नारियल खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए या फिर, डॉक्टर से सलाह लें और सही सलाह लें.

ब्लड शुगर लेवल बढ़ने का खतरा
सूखे नारियल में नेचुरल शुगर होता है. इसलिए, डायबिटीज वाले लोगों को सूखा नारियल खाते समय सावधान रहना चाहिए. इसे ज्यादा खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है, जो डायबिटीज वाले लोगों के लिए परेशानी वाली बात हो सकती है. इसलिए, डायबिटीज वाले लोगों को सूखा नारियल कम मात्रा में खाना चाहिए. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसे ज्यादा मात्रा में खाना नुकसानदायक हो सकता है.

याद रखने वाली बातें

  • कोई भी खाना सीमित मात्रा में खाना चाहिए. ज्यादा खाने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है. यह नियम सूखे नारियल पर भी लागू होता है. सूखा नारियल भी सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए.
  • छोटे बच्चों को सूखा नारियल खाते समय सावधान रहना चाहिए क्योंकि बड़े टुकड़े उनके गले में फंस सकते हैं.
  • आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स का कहना है कि खांसी से परेशान लोगों को सूखा नारियल खाने से आराम मिल सकता है. इसलिए, खांसी वाले लोगों को ज्यादा सूखा नारियल नहीं खाना चाहिए.

(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

IS DRIED COCONUT GOOD FOR HEALTH
POSITIVE EFFECTS OF COCONUT
WHO SHOULD NOT EAT DRIED COCONUT
सूखा नारियल किसे नहीं खाना चाहिए
WHO SHOULD NOT EAT DRIED COCONUT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.