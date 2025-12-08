ETV Bharat / health

इन चार हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को नहीं खाना चाहिए सूखा नारियल, एक्सपर्ट्स से जाने क्यों?

नारियल खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है. नारियल का इस्तेमाल खाना बनाने में किया जाता है. यह न सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. नारियल में कई पोषक तत्व होते हैं. हालांकि, कई डॉक्टर और हेल्थ एक्सपर्ट ताजा नारियल खाने और इसका पानी पीने की सलाह देते हैं. ऐसा इसलिए है क्योंकि ताजे नारियल और इसके पानी में कई विटामिन और मिनरल्स होते हैं. लेकिन, सूखे नारियल में ताजे नारियल के मुकाबले बिल्कुल अलग पोषक तत्व होते हैं, और इसके असर भी अलग होते हैं. बहुत से लोग खाना बनाने में कच्चे नारियल के बजाय सूखे नारियल का इस्तेमाल अधिक करते हैं. हालांकि, सूखे नारियल के भी अपने फायदे हैं. लेकिन, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम वाले लोगों को सूखा नारियल खाने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं सूखे नारियल के फायदों के बारे में और किसे इसे नहीं खाना चाहिए...

सूखे नारियल के हेल्थ बेनिफिट्स

सूखा नारियल थकान और कमजोरी से परेशान लोगों के लिए फायदेमंद होता है. सूखे नारियल में मौजूद कैलोरी और हेल्दी फैट्स एनर्जी का अच्छा सोर्स हैं. इसे खाने से थकान कम होती है। सूखे नारियल में मौजूद न्यूट्रिएंट्स इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करते हैं. सूखा नारियल कैल्शियम और मैग्नीशियम का अच्छा सोर्स है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके अलावा, सूखा नारियल कई हेल्थ प्रॉब्लम से बचाने में भी अच्छा है.

इन लोगों को सूखा नारियल नहीं खाना चाहिए।

पाचन संबंधी समस्याएं वाले लोग

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव होता है, उन्हें सूखा नारियल खाते समय सावधानी बरतनी चाहिए. आयुर्वेद के अनुसार, ज्यादा सूखा नारियल खाने से शरीर में पित्त दोष बढ़ सकता है. इससे पेट दर्द, सीने में जलन, गैस और एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इससे कब्ज भी बढ़ सकता है. इसलिए, जिन लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम सेंसिटिव है और जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) से पीड़ित हैं, उन्हें सूखा नारियल खाते समय सावधान रहना चाहिए.

वजन कम करने वाले लोग

आजकल बहुत से लोग वजन बढ़ने से परेशान हैं. इसलिए वे वजन कम करने की कोशिश कर रहे हैं. जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उन्हें सूखा नारियल खाते समय सावधान रहना चाहिए. सूखे नारियल में कैलोरी और फैट होता है. इसलिए, सूखा नारियल खाने से वजन बढ़ सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो ज्यादा सूखा नारियल न खाएं. इसे कम मात्रा में खाएं या बिल्कुल न खाएं.