शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर कौन से अंगों को नुकसान पहुंचाता है? जानिए विशेषज्ञों की राय

शरीर में शुगर लेवल बढ़ने पर कौन से अंगों को नुकसान पहुंचाता है? जानिए विशेषज्ञों की राय

पैंक्रियाज: जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, तो आपके ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है. इस लेवल को बनाए रखने के लिए, पैंक्रियाज इंसुलिन निकालता है. ज्यादा चीनी खाने से पैंक्रियाज पर जोर पड़ता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है. अगर यह स्थिति बनी रहती है, तो इससे टाइप 2 डायबिटीज हो सकती है.

आंतें: जब आप मीठी चीजें खाते हैं, तो वे छोटी आंत में सिंपल शुगर (ग्लूकोज और फ्रक्टोज) में टूट जाती हैं. इससे शरीर आसानी से ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर पाता है. कुछ लोगों को फ्रक्टोज को एब्जॉर्ब करने में दिक्कत होती है, जो आमतौर पर मीठे ड्रिंक्स और सोडा में पाया जाता है. इससे आंतों में फ्रक्टोज जमा हो सकता है, जिससे गैस, पेट फूलना और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

मुंह: जब आप बहुत ज्यादा चीनी खाते हैं, तो आपके मुंह में मौजूद बैक्टीरिया चीनी के मॉलिक्यूल्स को तोड़कर एसिड बनाते हैं. आपके मुंह में मौजूद लार इन एसिड को बेअसर करने में मदद करती है. हालांकि, बहुत ज्यादा चीनी खाने से यह प्रोसेस बिगड़ जाता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इससे एनामेल (दांतों की बाहरी परत) को नुकसान होता है और दांतों में सड़न का खतरा बढ़ जाता है.

जब शरीर में शुगर ज्यादा हो जाती है, तो किन अंगों पर असर पड़ता है?

मीठी चीजें बहुत लुभावनी होती हैं, और उन्हें देखते ही खाने का मन करना एक नैचुरल शारीरिक रिएक्शन है. चॉकलेट, बिस्किट और बेकरी की चीजों को देखकर अक्सर हमारा मन करता है कि हम उन्हें तुरंत खा लें. लेकिन, एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा चीनी खाने से डायबिटीज और वजन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, और यह शरीर के कई अंगों को भी प्रभावित कर सकता है. आइए इसके बारे में विस्तार जानें...

दिमाग: ग्लूकोज दिमाग के लिए फ्यूल का काम करता है. जब ब्लड शुगर का लेवल बढ़ता है, तो इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है. इससे कुछ घंटों बाद ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, जिससे चिड़चिड़ापन, थकान और मीठा खाने की इच्छा बढ़ जाती है. दिमाग डोपामाइन नाम का एक हार्मोन भी निकालता है, जो मीठा खाने की इच्छा को और बढ़ा देता है और लत लग सकती है.

लिवर: बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड चीनी खाने से लिवर फ्रक्टोज को फैट में बदल देता है. यह फैट लिवर में जमा हो जाता है, जिससे नॉन-अल्कोहोलिक फैटी लिवर डिजीज हो जाती है. इससे धीरे-धीरे लिवर खराब होता है और सूजन आ जाती है. ज्यादा चीनी खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकता है.

दिल: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा चीनी खाना दिल के लिए अच्छा नहीं है। कहा जाता है कि ज्यादा चीनी खाने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. चीनी न सिर्फ इंसुलिन लेवल बढ़ाती है, बल्कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट भी बढ़ाती है. इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मीठा पूरी तरह से खाना बंद कर देना चाहिए.

जोड़ों में सूजन: एक्सपर्ट्स का कहना है कि ज्यादा चीनी खाने से जोड़ों में सूजन आ जाती है. इससे गठिया और जोड़ों का दर्द बढ़ जाता है. ज्यादा मीठा खाने से हड्डियों की डेंसिटी पर भी असर पड़ता है. धीरे-धीरे हड्डियों की बीमारियों और फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है.

ध्यान देने वाली बात

कभी-कभी मीठी चीजें खाने से लंबे समय तक चलने वाली स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा नहीं बढ़ता है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीनी का सेवन रोजाना की कैलोरी के 10 फीसदी से ज्यादा नहीं होना चाहिए. अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, रोजाना की कैलोरी का 6 फीसदी से ज्यादा हिस्सा एक्स्ट्रा शुगर से लेना सही नहीं है.

(डिस्क्लेमर- चीनी के सेवन और डायबिटीज के बारे में यहां दी गई सभी स्वास्थ्य जानकारी और सुझाव सिर्फ जानकारी के लिए हैं. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन सुझावों को मानने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)