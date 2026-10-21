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भारतीय खाने में किन पोषक तत्वों की कमी से हो सकती हैं सूजन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

भारतीय खाने में किन पोषक तत्वों की कमी से हो सकती हैं सूजन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं? ( GETTY IMAGES )

सूजन या इन्फ्लेमेशन हमेशा हानिकारक नहीं होती, यह किसी इन्फेक्शन या चोट पर शरीर का शॉर्ट-टर्म रिस्पॉन्स है. समस्या तब पैदा होती है जब हल्की सूजन महीनों या सालों तक बनी रहती है. यह चुपचाप इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और जोड़ों की समस्याओं जैसी स्थितियों को बढ़ावा दे सकती है. हमारे रोजमर्रा के खान-पान का इस प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है. भारतीय आहार में कुछ आम पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में सूजन बनी रह सकती है.

सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख डॉ. आइलीन कैंडी का कहना है कि भारतीय आहार में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी और साथ ही कुछ चीजों का अत्यधिक सेवन, शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मुख्य कारण बनता है, जैसे कि...