भारतीय खाने में किन पोषक तत्वों की कमी से हो सकती हैं सूजन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं? जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट
फाइबर का काम सिर्फ पाचन को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है, यह आंतों में मौजूद फायदेमंद बैक्टीरिया को पोषण भी देता है...
Published : October 21, 2026 at 7:54 PM IST
सूजन या इन्फ्लेमेशन हमेशा हानिकारक नहीं होती, यह किसी इन्फेक्शन या चोट पर शरीर का शॉर्ट-टर्म रिस्पॉन्स है. समस्या तब पैदा होती है जब हल्की सूजन महीनों या सालों तक बनी रहती है. यह चुपचाप इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, दिल की बीमारी, डायबिटीज और जोड़ों की समस्याओं जैसी स्थितियों को बढ़ावा दे सकती है. हमारे रोजमर्रा के खान-पान का इस प्रक्रिया पर गहरा असर पड़ता है. भारतीय आहार में कुछ आम पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में सूजन बनी रह सकती है.
सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स विभाग की प्रमुख डॉ. आइलीन कैंडी का कहना है कि भारतीय आहार में कुछ खास पोषक तत्वों की कमी और साथ ही कुछ चीजों का अत्यधिक सेवन, शरीर में लंबे समय तक रहने वाली सूजन या क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मुख्य कारण बनता है, जैसे कि...
बहुत अधिक रिफाइंड अनाज: कई भारतीय भोजन में पॉलिश्ड चावल, मैदा से बनी चीजें, बिस्कुट, नूडल्स, इंस्टेंट फूड और रिफाइंड स्नैक्स शामिल होते हैं. ये चीजें जल्दी पच जाती हैं, जिससे ब्लड ग्लूकोज लेवल तेजी से बढ़ सकता है. इसके अलावा, इन्हें शामिल करने से अक्सर हमारी डाइट से फाइबर वाले अनाज, दालें, सब्जियां और नट्स हट जाते हैं.
ICMR-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के अनुसार, यदि हम केवल अनाज पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं और दालों या अन्य पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन कम करते हैं, तो शरीर को जरूरी अमीनो एसिड, फैटी एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते. वर्तमान भारतीय खान-पान में अनाज का सेवन बहुत अधिक है, जबकि दालें, नट्स, फल और सब्जियों का सेवन काफी कम है. इस असंतुलन के कारण शरीर में क्रोनिक इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है, जो आगे चलकर टाइप 2 डायबिटीज, हृदय रोग और फैटी लिवर का मुख्य कारण बन जाती है.
एक आसान उपाय यह है कि हर भोजन में रिफाइंड अनाज की मात्रा को कम करें. इसकी जगह कभी बाजरा, कभी साबुत गेहूं, कभी ब्राउन राइस या दलिया का इस्तेमाल करें. अनाज के साथ दाल, बीन्स, दही, अंडे, पनीर, चिकन या मछली को शामिल करें. इससे ग्लूकोज का अवशोषण धीमा हो जाता है और पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस होता है.
फाइबर की कमी और प्लांट-बेस्ड खाने की कम वैरायटी: फाइबर का काम केवल पाचन को नियंत्रित करने तक ही सीमित नहीं है. यह आंतों के लिए फायदेमंद बैक्टीरिया को पोषण देता है, जो 'शॉर्ट-चेन फैटी एसिड' बनाते हैं. ये ऐसे तत्व हैं जो आंतों की परत को स्वस्थ रखने और इम्यून सिस्टम को नियंत्रित करने में मदद करते हैं. इसलिए, अगर किसी के आहार में पौधों से मिलने वाले तरह-तरह के खाद्य पदार्थ शामिल नहीं हैं, तो इससे पाचन और सूजन (इन्फ्लेमेशन) से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.
परफेक्ट डाइट के बजाय वैरायटी पर ध्यान दें: रोजाना एक हरी पत्तेदार सब्जी, दो पकी हुई सब्जियां, दो तरह के सलाद और एक फल खाने का लक्ष्य रखें. मेथी, पालक, बथुआ, भिंडी, लौकी, करेला, अमरूद, पपीता, आंवला, अनार और खट्टे फलों जैसी मौसमी चीजों को बदलते हुए खाते रहें, ताकि आंतों को पौधों से मिलने वाले पोषक तत्वों की एक विस्तृत श्रृंखला मिल सके.
ओमेगा-3 फैट्स की कमी: भारतीय आहार में अक्सर फैट की पर्याप्त मात्रा होती है, लेकिन यह हमेशा सही प्रकार की नहीं होती. सरसों, मूंगफली और सोयाबीन जैसे खाना पकाने के तेलों का अपना महत्व तो है, लेकिन इनमें 'लॉन्ग-चेन ओमेगा-3 फैट्स' (EPA और DHA) की मात्रा आमतौर पर कम होती है. ये फैट्स शरीर को ऐसे पदार्थ बनाने में मदद करते हैं, जिन्हें 'रिजॉल्विंग मीडिएटर्स' कहा जाता है, जो शरीर में सूजन या इन्फ्लेमेशन को कम करने में सहायक होते हैं.
ओमेगा-3 फैट्स को डाइट में शामिल करने के लिए क्या करें
यदि संभव हो, तो सप्ताह में दो बार फैटी मछली (जैसे कि सैल्मन, सार्डिन या मैकेरल) का सेवन करें. शाकाहारी लोग किसी विशेषज्ञ से सलाह लेने के बाद, अपने आहार में अलसी के बीज, चिया के बीज, अखरोट, सोया या एल्गल-ऑयल सप्लीमेंट को शामिल करने पर विचार कर सकते हैं. नट्स और बीजों को 'हेल्दी स्नैक' मानकर असीमित मात्रा में खाने के बजाय, इन्हें नियंत्रित और सीमित मात्रा में खाना ही सबसे बेहतर है.
विटामिन D की कमी: भारत में धूप बहुत ज्यादा होने के बावजूद, घर के अंदर रहने, प्रदूषण और खाने-पीने में विटामिन D के कम सोर्स होने की वजह से विटामिन D की कमी बहुत आम है. विटामिन D इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में मदद करता है, और शरीर में इसका कम लेवल सूजन का खतरा बढ़ा सकता है.
क्या करें: भरपूर धूप लें और अपनी डाइट में अंडे, मछली और फोर्टिफाइड या पोषक तत्वों से भरपूर खाना शामिल करें. कोई भी सप्लीमेंट लेने से पहले ब्लड टेस्ट करवाएं और डॉक्टर से सलाह जरूर लें.
विटामिन B12 और फोलेट की कमी: विटामिन B12 की कमी होना एक आम बात है, खासकर शाकाहारी लोगों और बुजुर्गों में. फोलेट की कमी के साथ मिलकर, यह होमोसिस्टीन के स्तर को बढ़ा सकता है, जिसका संबंध रक्त वाहिकाओं में सूजन या वैस्कुलर इन्फ्लेमेशन से है. इस कमी को दूर करने के लिए, अपने आहार में डेयरी उत्पाद, अंडे, अंकुरित अनाज और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करें.
एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर, प्लांट-बेस्ड खाने की चीजों की कमी: रंग-बिरंगे फल और सब्जियां पॉलीफेनोल्स, कैरोटीनॉयड्स और विटामिन C प्रदान करते हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ने में मदद करते हैं. नट्स, बीजों और फलियों में पाए जाने वाले मैग्नीशियम और जिंक भी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं.
क्या करें: अपनी थाली का आधा हिस्सा सब्जियों से भरें और रोजाना मौसमी फल खाएं. आंवला, खट्टे फल, हल्दी, अदरक और लहसुन फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन ये तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब इन्हें एक संतुलित और स्वस्थ आहार के हिस्से के रूप में लिया जाए. इन्हें किसी 'तुरंत समाधान' (क्विक फिक्स) के रूप में न देखें.
चीनी, नमक और अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल: अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड (जैसे पैकेज्ड चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, मीठे ड्रिंक्स, बेकरी आइटम, प्रोसेस्ड मीट और रेडी-टू-ईट स्नैक्स) में अक्सर बहुत ज्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा चीनी, नमक, अनहेल्दी फैट और एडिटिव्स होते हैं, जबकि इनमें फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं. किसी के रोजाना के कैलोरी इनटेक में अल्ट्रा-प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा हिस्सा होने से न्यूट्रिशन की कमी का खतरा बढ़ जाता है. इन्हें कभी-कभी ही खाएं, लेबल ध्यान से पढ़ें और घर की बनी चाट, भुने हुए छोले, फल, दही, अंकुरित अनाज या मखाना जैसे हेल्दी, रेगुलर स्नैक ऑप्शन चुनें.
ध्यान देने वाली बात
इन्फ्लेमेशन नींद, स्ट्रेस, फिजिकल एक्टिविटी और अंदरूनी हेल्थ कंडीशन जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होती है. हालांकि, अपनी डाइट की क्वालिटी में सुधार करना, ज्यादा साबुत, प्लांट-बेस्ड फूड्स, काफी प्रोटीन और हेल्दी फैट्स शामिल करके, और प्रोसेस्ड कैलोरी को कम करके, लंबे समय तक मेटाबॉलिक और सूजन संबंधी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक व्यावहारिक शुरुआत हो सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)