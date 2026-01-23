चिकन या मटन हार्ट हेल्थ के लिए क्या है बेहतर? जानिए कौन सा मीट खा सकते हैं दिल के मरीज
Published : January 23, 2026 at 12:31 PM IST
आजकल दिल की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. जवान और बूढ़े दोनों ही दिल की समस्याओं से परेशान हैं. इसलिए, हमें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए. दिल की सेहत के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और खाने की आदतें अपनाना बहुत जरूरी है. बहुत से लोगों को चिकन और मटन दोनों खाना पसंद है. हालांकि, बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि उनकी सेहत के लिए कौन सा बेहतर है. कुछ लोगों का मानना है कि चिकन खाना सबसे अच्छा है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि मटन ज्यादा हेल्दी होता है. हालांकि, डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी है कि दिल के लिए कौन सा बेहतर है...
दुनिया में मांसाहारी लोगों की कोई कमी नहीं है. नॉन-वेजिटेरियन लोगों को चिकन, मटन, मछली, झींगा और केकड़ा खाना पसंद है. बहुत से लोग या तो चिकन या मटन खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग दोनों तरह की वैरायटी का मजा लेते हैं. जिस तरह शाकाहारी और मांसाहारी खाने के बारे में अलग-अलग राय हैं, उसी तरह चिकन और मटन के बारे में भी अलग-अलग राय हैं.
कुछ लोग चिकन पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग मटन पसंद करते हैं. हालांकि, बहुत से लोग इस बात को लेकर पक्का नहीं हैं कि दोनों में से कौन सा उनकी सेहत के लिए बेहतर है. दोनों में प्रोटीन ज्यादा होता है. लेकिन सेहत के लिए कौन सा बेहतर है? खासकर, दिल के लिए कौन सा बेहतर है? डॉ. राजेंद्र ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने इस टॉपिक पर अपने विचार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं.
चिकन में क्या होता है?
चिकन ब्रेस्ट में फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाने से आपको लगभग 32 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. दूसरी ओर, चिकन लेग पीस में फैट ज्यादा और प्रोटीन कम होता है, जिसमें लगभग 24-26 ग्राम प्रोटीन होता है. जो लोग चिकन खाते हैं, उन्हें आमतौर पर प्रोटीन की कमी नहीं होती है. यही वजह है कि जिम जाने वाले लोग अक्सर चिकन खाना पसंद करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शरीर की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है.
मटन में क्या होता है?
मटन में चिकन से ज्यादा प्रोटीन और मिनरल्स होते हैं. हालांकि, इसमें चिकन से ज्यादा फैट भी होता है. मटन का पिछला हिस्सा शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. 100 ग्राम मटन में लगभग 25-27 ग्राम प्रोटीन और 12-14 ग्राम फैट होता है. इसी तरह, मटन के एक लेग पीस में 26 ग्राम प्रोटीन होता है. जो लोग जिम जाते हैं, वे अक्सर मटन लेग खाना पसंद करते हैं क्योंकि इसमें फैट कम होता है. प्रोटीन के साथ-साथ मटन में आयरन, जिंक और विटामिन B12 भी होता है.
चिकन खाने के फायदे और नुकसान
चिकन खाने से वजन कंट्रोल करने में मदद मिलती है. यह दिमाग की सेहत को बेहतर बनाता है. प्रोटीन से भरपूर होने के कारण यह आपको ज्यादा देर तक पेट भरा हुआ महसूस कराता है. इसमें मौजूद ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन बनाने में मदद करता है. साथ ही, B विटामिन दिमाग के काम करने में मदद करते हैं. यह दिल की सेहत के लिए अच्छा है. हालांकि, प्रोसेस्ड चिकन प्रोडक्ट्स में अनहेल्दी फैट और सोडियम ज्यादा होता है. इन्हें खाने से आपकी सेहत के लिए खतरा हो सकता है.
मटन खाने के फायदे और नुकसान
प्रोटीन के साथ-साथ मटन में आयरन, जिंक और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व भी होते हैं. यह दिमाग के काम करने की क्षमता को बेहतर बनाता है. इसमें मौजूद फास्फोरस हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है. जिंक और सेलेनियम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. हालांकि, मटन शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ाता है, जिससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. वैसे तो मटन खाना आमतौर पर सेहत के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट इसे कम मात्रा में खाने की सलाह देते हैं.
दिल की सेहत के लिए क्या अच्छा है?
डॉ. राजेंद्र के अनुसार, चिकन दिल की सेहत और डायबिटीज वाले लोगों के लिए अच्छा होता है. चिकन में फैट कम होता है, इसलिए यह दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है. दूसरी ओर, मटन में सैचुरेटेड फैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है. डॉ. राजेंद्र कहते हैं कि ज़्यादा मटन खाने से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, इसे सीमित मात्रा में खाने की सलाह दी जाती है. एक्सपर्ट्स यह भी सलाह देते हैं कि डायबिटीज वाले लोगों को चिकन खाना चाहिए. इसके अलावा, डॉक्टरों के अनुसार, मछली भी दिल की सेहत के लिए अच्छी होती है.