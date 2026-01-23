चिकन या मटन हार्ट हेल्थ के लिए क्या है बेहतर? जानिए कौन सा मीट खा सकते हैं दिल के मरीज

ETV Bharat / health

आजकल दिल की बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. जवान और बूढ़े दोनों ही दिल की समस्याओं से परेशान हैं. इसलिए, हमें अपने दिल का ख्याल रखना चाहिए. दिल की सेहत के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल और खाने की आदतें अपनाना बहुत जरूरी है. बहुत से लोगों को चिकन और मटन दोनों खाना पसंद है. हालांकि, बहुत से लोग इस बात को लेकर कन्फ्यूज रहते हैं कि उनकी सेहत के लिए कौन सा बेहतर है. कुछ लोगों का मानना ​​है कि चिकन खाना सबसे अच्छा है, जबकि कुछ लोगों को लगता है कि मटन ज्यादा हेल्दी होता है. हालांकि, डॉक्टरों ने इस बारे में जानकारी दी है कि दिल के लिए कौन सा बेहतर है... दुनिया में मांसाहारी लोगों की कोई कमी नहीं है. नॉन-वेजिटेरियन लोगों को चिकन, मटन, मछली, झींगा और केकड़ा खाना पसंद है. बहुत से लोग या तो चिकन या मटन खाना पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग दोनों तरह की वैरायटी का मजा लेते हैं. जिस तरह शाकाहारी और मांसाहारी खाने के बारे में अलग-अलग राय हैं, उसी तरह चिकन और मटन के बारे में भी अलग-अलग राय हैं. कुछ लोग चिकन पसंद करते हैं, जबकि कुछ लोग मटन पसंद करते हैं. हालांकि, बहुत से लोग इस बात को लेकर पक्का नहीं हैं कि दोनों में से कौन सा उनकी सेहत के लिए बेहतर है. दोनों में प्रोटीन ज्यादा होता है. लेकिन सेहत के लिए कौन सा बेहतर है? खासकर, दिल के लिए कौन सा बेहतर है? डॉ. राजेंद्र ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने इस टॉपिक पर अपने विचार अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किए हैं. चिकन में क्या होता है?

चिकन ब्रेस्ट में फैट कम और प्रोटीन ज्यादा होता है. 100 ग्राम चिकन ब्रेस्ट खाने से आपको लगभग 32 ग्राम प्रोटीन मिलेगा. दूसरी ओर, चिकन लेग पीस में फैट ज्यादा और प्रोटीन कम होता है, जिसमें लगभग 24-26 ग्राम प्रोटीन होता है. जो लोग चिकन खाते हैं, उन्हें आमतौर पर प्रोटीन की कमी नहीं होती है. यही वजह है कि जिम जाने वाले लोग अक्सर चिकन खाना पसंद करते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह शरीर की प्रोटीन की जरूरतों को पूरा करने के लिए सबसे अच्छे ऑप्शन में से एक है.