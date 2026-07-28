मानसून के मौसम में किन खाने की चीजों से बचना चाहिए? जानें क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?
मानसून के मौसम में पीलिया और संक्रमण से बचने के लिए, सबसे पहला कदम यह है कि बाहर से मिलने वाले दूषित पानी और असुरक्षित...
Published : July 28, 2026 at 6:28 PM IST
मानसून के मौसम में, बारिश और ठंडी हवा मौसम को बहुत सुहावना बना देती है, और हर जगह हरियाली होती है. इस मौसम में कुछ लोगों को गरमागरम पकौड़े और भज्जी खाने का मन करता है, तो कुछ लोग इसे ठंडी आइसक्रीम या ठंडे जूस के साथ खाना पसंद करते हैं. हालांकि, इन स्वादिष्ट चीजों (खासकर स्ट्रीट फूड) को ज्यादा खाने से इनडाइजेशन और ब्लोटिंग जैसी पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. मानसून के दौरान हमारे शरीर का पाचन प्रोसेस नेचुरली थोड़ा धीमा हो जाता है. इसके अलावा, खराब खाना खाने से हम बीमार पड़ सकते हैं. तो, आइए देखते हैं कि मानसून के दौरान खाने-पीने को लेकर क्या सावधानियां बरतनी चाहिए...
मानसून के दौरान किन खाने की चीजों से बचना चाहिए
हरी सब्जियां: बहुत से लोगों का मानना है कि मानसून के मौसम में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए. ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हें खाने से पाचन से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं. इस बारे में न्यूट्रिशनिस्ट डॉ. जानकी श्रीनाथ बताती हैं कि दूसरी सब्जियों की तुलना में हरी सब्जियां जमीन के ज्यादा करीब उगती हैं. इस मौसम में बारिश की वजह से ऐसे हालात बन जाते हैं जिनमें सूक्ष्मजीव और फंगस आसानी से पनपते हैं. इसके अलावा, इन सब्जियों पर मिट्टी, कीड़े या कीड़ों के अंडे होने का भी चांस होता है. इसलिए, इन वजहों का हवाला देते हुए, लोग अक्सर सोचते हैं कि हरी सब्जियां खाने से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं.
पानीपुरी: पानीपुरी एक ऐसा स्नैक है जो सर्दियों के मौसम में सभी को पसंद आता है और इसका क्रेविंग भी होता है. हालांकि, इस दौरान इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाला पानी सड़कों पर सीवेज जमा होने की वजह से खराब हो सकता है. लगातार बारिश और अधिक नमी की वजह से खुले में रखे पानी में नुकसानदायक बैक्टीरिया और वायरस तेजी से बढ़ते हैं. इसके अलावा, हवा में नमी की वजह से पूरियां नरम हो जाती हैं, जिससे उनमें जर्म्स लगने का खतरा रहता है. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि इसे खाने से पेट दर्द, डायरिया, हैजा और टाइफाइड जैसे खतरनाक इंफेक्शन हो सकते हैं. इसलिए, बारिश के मौसम में सड़क किनारे मिलने वाली पानीपुरी खाने से बचना ही सबसे अच्छा है. अगर आप इसे खाना ही चाहते हैं, तो सबसे सेफ ऑप्शन यह है कि इसे घर पर ही साफ-सफाई से बनाया जाए.
आइसक्रीम: मानसून में तापमान ठंडा होने के बावजूद, बच्चे और बड़े दोनों ही स्ट्रीट वेंडर्स पर बिकने वाली कुल्फी और आइसक्रीम की वैरायटी का मजा लेते हैं. हालांकि, इस मौसम में बार-बार बिजली जाने से सही स्टोरेज टेम्परेचर बनाए रखना मुश्किल हो जाता है, जिससे ये चीजें बार-बार पिघलकर दोबारा जम जाती हैं. नतीजतन, हवा में ज्यादा नमी बैक्टीरिया और फफूंदी जैसे नुकसानदायक माइक्रोऑर्गेनिज्म को तेजी से बढ़ने में मदद करती है. मानसून में इन्हें खाने से गले में इन्फेक्शन, गंभीर डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां आसानी से हो सकती हैं, खासकर इसलिए क्योंकि शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है. इसलिए, मानसून के मौसम में जितना हो सके आइसक्रीम से बचना सबसे अच्छा है. अगर आप इसे खाना चाहते हैं, तो सलाह दी जाती है कि आप जाने-माने ब्रांड की ठीक से पैक की हुई आइसक्रीम कम मात्रा में ही लें, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड का पालन करती हों.
पहले से कटे हुए फल: मानसून के मौसम में बीमार पड़ने से बचने के लिए, सड़क किनारे बिकने वाले पहले से कटे हुए फल न खरीदें. ज्यादा नमी के कारण ऐसे खुले और कटे हुए फलों पर बैक्टीरिया और फफूंद तेजी से पनपते हैं. इनके आस-पास मक्खियां और मच्छर भी मंडराते रहते हैं. बारिश के पानी और गंदे पानी की गंदगी से फल जल्दी खराब हो जाते हैं. एक्सपर्ट्स चेतावनी देते हैं कि ऐसे फल खाने से हैजा, टाइफाइड, पेट में तेज दर्द, उल्टी और दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं.
सड़क किनारे मिलने वाले जूस और शेक: जब ठंड या बारिश के मौसम में गले में सूखापन या खराश महसूस हो, तो गर्म चाय या कॉफी के बजाय फलों का जूस पीने का मन कर सकता है. लेकिन, इन ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाली बर्फ दूषित बारिश के पानी या गंदे पानी से बनी हो सकती है, और जूस बनाने वाली मशीनों और गिलासों पर अक्सर मक्खियां बैठती हैं. इसके अलावा, मानसून के मौसम की नमी बैक्टीरिया को तेजी से बढ़ाती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन ड्रिंक्स को पीने से टाइफाइड, हैजा, पीलिया, गले का इन्फेक्शन और गंभीर दस्त जैसी बीमारियां हो सकती हैं. इसलिए, बिना बर्फ वाला ताजा जूस ही पिएं। साथ ही, घर पर उबले और ठंडे किए गए पानी से नींबू पानी, गर्म सूप और हर्बल चाय बनाना ज्यादा सुरक्षित है.
- समुद्री मछली: विशेषज्ञों का कहना है कि बरसात के मौसम में समुद्री मछली खाना ठीक नहीं है. बरसात के मौसम में समुद्री मछली के दूषित होने का खतरा रहता है, विशेषज्ञों का कहना है कि इन्हें खाने से कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.
- नमक रहित: बरसात के मौसम में नमक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन न करें. विशेषज्ञों का कहना है कि नमक युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन शरीर में पानी की मात्रा बढ़ा देता है. इससे उच्च रक्तचाप का खतरा बढ़ जाता है.
- तले हुए खाद्य पदार्थ: मानसून के दौरान तले हुए खाद्य पदार्थों का सेवन भी अच्छा नहीं होता है. विशेषज्ञों का कहना है कि विशेष रूप से तले हुए चावल और नूडल्स खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं.
- मसालेदार भोजन: विशेषज्ञों का कहना है कि अधिक मसालेदार भोजन खाने से पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. मानसून के मौसम में पाचन क्रिया धीमी हो जाती है. इस दौरान मसालेदार भोजन खाने से अपच और कब्ज हो सकती है
शोध स्रोत:
https://www.researchgate.net/publication/362387536_Food_Safety_Measures_for_Monsoon
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3948034/
https://extension.arizona.edu/sites/default/files/2025-02/2022-06FoodSafetyScoop-Monsoonfinal.pdf
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल व स्वास्थ्य एक्सपर्ट्स की सिफारिशों के आधार पर दे रहे हैं. इनका पालन करने से पहले अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)