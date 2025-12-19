Yearender 2025: साल 2025 में भारत के लोगों ने सबसे ज्यादा किन बीमारियों को Google पर किया सर्च, देखें लिस्ट
Google Year in Search 2025: इस खबरों में, उन बीमारियों के बारे में जानें जिन्हें भारतीयों ने 2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च किया...
Published : December 19, 2025 at 5:44 PM IST
2025 में, Google भारतीयों के लिए हेल्थ से जुड़ी जानकारी ढूंढने का मुख्य और सबसे भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बन गया है. चाहे वह सामान्य सिरदर्द या बुखार हो, हाथ-पैरों में सुन्नपन हो, या अचानक पेट दर्द हो, लोग डॉक्टर से सलाह लेने से पहले अपने लक्षणों को समझने के लिए इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं. वे अपने शरीर में क्या हो रहा है, यह पता लगाने के लिए Google पर आम लक्षणों को सर्च करते हैं. यह आर्टिकल उन बीमारियों के बारे में बताता है जिन्हें भारतीयों ने 2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च किया.
साल 2025 में भारतीयों ने Google पर सबसे ज्यादा कौन सी बीमारी सर्च की...
बुखार
2025 में भारतीयों ने Google पर सबसे अधिक बुखार सर्च किया. आमतौर पर, जब शरीर का तापमान बढ़ता है, तो इसका मुख्य कारण शरीर का तापमान सामान्य तापमान (लगभग 98.6°F) से ज्यादा होना होता है. यह आमतौर पर इंफेक्शन और किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए शरीर का रिएक्शन होता है.
सिरदर्द
सिरदर्द सबसे आम बीमारियों में से एक है जो तनाव से लेकर साइनस जैसी कई स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़ा हो सकता है. हालांकि सिरदर्द आमतौर पर हल्का होता है, लेकिन गंभीर सिरदर्द माइग्रेन या क्लस्टर सिरदर्द जैसी स्थितियों का संकेत हो सकता है.
खांसी
खांसी आमतौर पर एयरवेज को साफ करने के लिए एक रिफ्लेक्स एक्शन है. यह कई तरह की हो सकती है. सूखी खांसी अक्सर एलर्जी, जलन या वायरल इन्फेक्शन से जुड़ी हो सकती है, जबकि बलगम वाली खांसी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन या ब्रोंकाइटिस या निमोनिया जैसी स्थिति का संकेत दे सकती है.
थकान
लगातार थकान कई स्थितियों के कारण हो सकती है, जिसमें नींद की बीमारी, एनीमिया, क्रोनिक थकान सिंड्रोम, या कैंसर या दिल की बीमारी जैसी गंभीर बीमारियां शामिल हैं.
गले में खराश
गले में खराश आमतौर पर हल्की और ठीक होने वाली होती है. हालांकि, पिछले कुछ सालों में, इसे कोविड-19 के लक्षण के रूप में पहचाना गया है. यह सामान्य सर्दी, स्ट्रेप थ्रोट या एलर्जी जैसे इन्फेक्शन से भी जुड़ी होती है. लगातार गले में खराश के लिए आगे की जांच की जरूरत हो सकती है.
सांस फूलना या सांस लेने में दिक्कत
सांस लेने में दिक्कत अस्थमा, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD), निमोनिया, या दिल की समस्याओं जैसी रेस्पिरेटरी स्थितियों का संकेत दे सकती है. यह एंग्जायटी डिसऑर्डर में भी हो सकता है. यह आमतौर पर गंभीर होता है और इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.
नाक बंद होना या नाक बहना
आमतौर पर सर्दी, एलर्जी या साइनस इन्फेक्शन से जुड़ी, नाक बंद होना मौसमी हो सकता है. पुरानी समस्याएं एलर्जिक राइनाइटिस या साइनसाइटिस जैसी स्थितियों की ओर इशारा कर सकती हैं.
शरीर में दर्द या मांसपेशियों में दर्द
ज्यादा मेहनत करने से दर्द और अकड़न हो सकती है. शरीर में दर्द इन्फेक्शन (जैसे फ्लू), फाइब्रोमायल्जिया, या रुमेटाइड आर्थराइटिस जैसी पुरानी स्थितियों के कारण भी हो सकता है.
दस्त
दस्त अक्सर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, खाने की चीजों से एलर्जी, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) और इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज (IBD) जैसी बीमारियों के कारण होते हैं.
सीने में दर्द
ज्यादातर लोग सीने में दर्द को हार्ट अटैक से जोड़ते हैं, लेकिन यह कई तरह की समस्याओं के कारण भी हो सकता है - जैसे हार्टबर्न जैसी गैर-गंभीर स्थितियों से लेकर पल्मोनरी एम्बोलिज्म जैसी गंभीर समस्याओं तक.
पेट में दर्द या ऐंठन
पेट में दर्द बच्चों द्वारा बताया जाने वाला एक आम लक्षण है, मुख्य रूप से अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों के कारण. हालांकि, यह बच्चों और वयस्कों दोनों में पाचन संबंधी समस्याओं, इन्फेक्शन, या अपेंडिसाइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम (IBS) जैसी स्थितियों का संकेत दे सकता है.
मतली और उल्टी
पेट के वायरस, फूड पॉइजनिंग, मोशन सिकनेस, या माइग्रेन या अपेंडिसाइटिस जैसी ज्यादा गंभीर समस्याओं में मतली या उल्टी होना एक आम बात है. यह प्रेग्नेंसी के शुरुआती लक्षणों में से एक भी है.
वजन कम होना (बिना किसी वजह के)
काफी वजन कम होना मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कुछ कैंसर, थायराइड की बीमारियों, या क्रोनिक इन्फेक्शन का संकेत हो सकता है. इसलिए, अगर आपके खान-पान और एक्सरसाइज में कोई बदलाव किए बिना वजन में बदलाव हो रहा है, तो डॉक्टर से जांच करवाएं.
वजन बढ़ना या मोटापा
वजन बढ़ना या मोटापा भारत में एक आम चिंता है. लेकिन, इसके लिए अक्सर लाइफस्टाइल, हार्मोनल असंतुलन, या दवाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, लेकिन यह डायबिटीज, दिल की बीमारी और कुछ कैंसर जैसी स्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है.
बालों का झड़ना
बालों का झड़ना अक्सर जेनेटिक्स, स्ट्रेस, हार्मोनल बदलाव, या एलोपेसिया या थायराइड डिसऑर्डर जैसी हेल्थ प्रॉब्लम से जुड़ा होता है. हालांकि, कई एनवायरनमेंटल फैक्टर, न्यूट्रिशनल कमी, और कुछ दवाएं भी पुरुषों और महिलाओं दोनों में बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं.
त्वचा पर चकत्ते
त्वचा पर चकत्ते कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जुड़े हो सकते हैं. आम कारणों में एलर्जी, इन्फेक्शन, या एक्जिमा या सोरायसिस जैसी स्थितियां शामिल हैं. लगातार चकत्ते होने पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए.
चिंता
यह एक आम मानसिक स्वास्थ्य समस्या है जो शारीरिक रूप से भी दिख सकती है और तनाव, ट्रॉमा, या मेडिकल स्थितियों से जुड़ी हो सकती है. सामान्य चिंता को तो मैनेज किया जा सकता है, लेकिन एंग्जायटी डिसऑर्डर रोजमर्रा की चीजों के बारे में बहुत ज्यादा, लगातार डर या चिंता पैदा कर सकते हैं, जिससे काफी परेशानी होती है.
स्ट्रेस
स्ट्रेस जितना आप सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हानिकारक है. यह आमतौर पर मानसिक और भावनात्मक दबाव का नतीजा होता है. लगातार तनाव से शारीरिक लक्षण हो सकते हैं और कई स्वास्थ्य समस्याओं को और खराब कर सकता है.
नींद में दिक्कतें या अनिद्रा की समस्या
आजकल नींद की कमी एक आम चिंता है, जो चुपचाप कई तरह से किसी की सेहत को खराब कर सकती है. तनाव, चिंता, डिप्रेशन, या लाइफस्टाइल की पसंद जैसे कारक नींद में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं. कुछ मामलों में, यह अंदरूनी मेडिकल स्थितियों का संकेत भी हो सकता है.
स्वाद या गंध का चले जाना
स्वाद और गंध का चले जाना कोविड-19 वेरिएंट का एक जाना-माना लक्षण है. हालांकि, ये इंद्रियां उम्र के साथ कम हो जाती हैं या सिर की चोट या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर का नतीजा हो सकती हैं.
ध्यान देने वाली बात- इनमें से ज्यादातर लक्षण आम हैं और इन्हें आसानी से मैनेज किया जा सकता है. हालांकि, अगर आपको कोई सुधार नजर नहीं आता है या इनमें से कोई भी लक्षण या कोई और लक्षण बिगड़ जाता है, तो सही डायग्नोसिस और इलाज के लिए डॉक्टर की मदद लें. बेहतर रिकवरी के लिए खुद से दवा लेने से बचें
(डिस्क्लेमर: इस कंटेंट में दी गई सलाह सिर्फ सामान्य जानकारी देती है. यह किसी भी तरह से क्वालिफाइड मेडिकल राय का विकल्प नहीं है. ज्यादा जानकारी के लिए हमेशा किसी स्पेशलिस्ट या अपने डॉक्टर से सलाह लें. NDTV इस जानकारी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है.)