ETV Bharat / health

किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर की बीमारी होने का खतरा होता है ज्यादा? जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा

एक नई स्टडी से पता चला है कि एक खास ब्लड ग्रुप वाले लोगों में ऑटोइम्यून लिवर की बीमारी होने का खतरा ज़्यादा होता है...

Which blood type is more at risk for liver disease? Learn what research has revealed.
किस ब्लड ग्रुप वालों को लिवर की बीमारी होने का खतरा होता है ज्यादा? जानें रिसर्च में क्या हुआ खुलासा (GETTY IMAGES)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : December 12, 2025 at 7:19 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

आपका ब्लड टाइप सेहत से जुड़ी बहुत सारी जानकारी देता है. बहुत से लोग अपने ब्लड टाइप को सिर्फ मेडिकल कामों के लिए ही इस्तेमाल करते हैं. यह आम बात है कि ब्लड टाइप का इस्तेमाल सिर्फ इमरजेंसी में इलाज के लिए किया जाता है. लेकिन, ब्लड टाइप कई बीमारियों के बारे में भी जानकारी दे सकता है. फ्रंटियर्स की लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक, आपका ब्लड टाइप आपके लिवर की बीमारी के खतरे का भी संकेत दे सकता है. इस स्टडी से पता चला है कि किस ब्लड टाइप में लिवर की बीमारी होने की संभावना अधिक होती है. आइए अब इन ब्लड टाइप के बारे में जानें और जानें कि लिवर की बीमारी क्यों होती है...

किस ब्लड ग्रुप में ज्यादा रिस्क होता है?
रिसर्चर्स ने पाया है कि ब्लड टाइप A वाले लोगों में ऑटोइम्यून लिवर डिजीज का रिस्क ज्यादा होता है. यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से लिवर पर अटैक करता है. इस रिसर्च में कुछ चौंकाने वाले नतीजे सामने आए हैं. हालांकि, यह भी पाया गया है कि ब्लड टाइप B वाले लोगों में इसका रिस्क कम होता है. यह स्टडी फ्रंटियर्स जर्नल में पब्लिश हुई थी.

यह रिसर्च कैसे की गई?
इस स्टडी में 1,200 से ज्यादा लोगों के डेटा को एनालाइज किया गया. इनमें से 114 मरीज ऑटोइम्यून लिवर डिजीज से पीड़ित थे. ब्लड टाइप A के बाद, ब्लड टाइप O, B, और AB वाले लोग आते हैं. रिसर्चर्स ने पाया है कि ब्लड टाइप B वाले लोगों में न सिर्फ ऑटोइम्यून डिजीज बल्कि प्राइमरी बाइलरी कोलांगाइटिस (PBC) का भी रिस्क कम होता है.

ऑटोइम्यून लिवर डिजीज क्या है?
डॉक्टरों का कहना है कि शराब, वायरल इन्फेक्शन या लाइफस्टाइल की आदतों से होने वाली लिवर की बीमारियां अलग-अलग होती हैं. ऑटोइम्यून लिवर डिजीज़ तब होती है जब शरीर का इम्यून सिस्टम गलती से लिवर या उसके सेल्स पर हमला करता है. ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में, इम्यून सिस्टम सीधे लिवर सेल्स को नुकसान पहुंचाता है.

प्राइमरी बाइलरी कोलांगाइटिस में, शरीर का इम्यून सिस्टम बाइल डक्ट्स पर हमला करता है. इससे लिवर में बाइल जमा हो जाता है. समय के साथ, इससे सिरोसिस और लिवर डैमेज हो सकता है. ये बीमारियां धीरे-धीरे बढ़ती हैं और कई सालों तक बिना किसी लक्षण के भी हो सकती हैं.

ब्लड ग्रुप और लिवर की बीमारी के बीच क्या कनेक्शन है?
असल में, हमारा ब्लड ग्रुप A, B, AB, या O, हमारे रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद A, B, या H नाम के एंटीजन के टाइप पर निर्भर करता है. साइंटिस्ट्स ने पाया है कि ये एंटीजन न केवल ब्लड टाइप पर बल्कि शरीर के इम्यून रिस्पॉन्स पर भी असर डालते हैं. स्टडीज से पता चला है कि ऑटोइम्यून लिवर डिजीज वाले मरीजों में A एंटीजन ज्यादा होता है, जिससे पता चलता है कि इस ग्रुप में इम्यून सिस्टम में खराबी ज्यादा आम है.

हालांकि साइंटिस्ट यह नहीं कह रहे हैं कि ब्लड टाइप A होने से पक्का ऑटोइम्यून लिवर डिजीज होती है, लेकिन वे यह जरूर कहते हैं कि इससे लिवर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है. एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर आपका ब्लड टाइप A है और आपको थकान, जोड़ों में दर्द, सुबह दाहिनी तरफ दर्द, स्किन में खुजली, भूख न लगना या जॉन्डिस जैसे शुरुआती लक्षण दिखते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज न करें. तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाएं.

(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

PREVENTING LIVER DISEASE
AUTOIMMUNE LIVER DISEASE
ऑटोइम्यून लिवर डिजीज
ब्लड ग्रुप और लिवर की बीमारी
BLOOD TYPE AND LIVER DISEASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.