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किस ब्लड ग्रुप वालों को ज्यादा होता है कोरोना वायरस के संक्रमण का खतरा, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट

COVID-19 का एक नया वेरिएंट, BA.3.2, जिसे 'Cicada' नाम दिया गया है. 2024 के आखिर से चुपचाप फैलने के बाद अब पूरे अमेरिका में तेजी से फैल रहा है. यह Omicron का एक नया और खतरनाक सब-वेरिएंट है जो चुपचाप पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना रहा है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इसमें इतने ज्यादा म्यूटेशन हैं कि यह हमारी मौजूदा इम्यूनिटी और वैक्सीन को भी चकमा दे सकता है. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) के अनुसार, इस वेरिएंट का सबसे पहले नवंबर 2024 में दक्षिण अफ्रीका में पता चला था और तब से अब तक 23 देशों में इसकी पुष्टि हो चुकी है.

COVID-19 को पूरी तरह से खत्म करने के लिए दुनिया भर में अभी भी रिसर्च चल रही है, जैसे-जैसे यह रिसर्च आगे बढ़ रही है, इसके नतीजे सामने आने लगे हैं. हाल ही में, अलग-अलग ब्लड ग्रुप वाले लोगों पर कोरोनावायरस के असर को लेकर एक स्टडी की गई थी, और इसके नतीजे काफी चौंकाने वाले निकले. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश हुई यह रिसर्च बताती है कि कौन से ब्लड ग्रुप इस वायरस के असर के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं, और कौन से ब्लड ग्रुप पर इसका असर कम होता है...

ScienceDirect में प्रकाशित एक अध्ययन से पता चलता है कि जिन लोगों का ब्लड ग्रुप AB या B होता है, उन्हें COVID-19 इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि अन्य ब्लड ग्रुप वाले लोगों की तुलना में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्युनिटी) कम होती है. शोध में यह भी सामने आया कि ब्लड ग्रुप O वाले लोगों को अन्य ब्लड ग्रुप वालों की तुलना में COVID-19 होने का खतरा थोड़ा कम होता है. हालांकि, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वे इस वायरस से पूरी तरह सुरक्षित हैं या उन्हें जरूरी सावधानियों का पालन करने की जरूरत नहीं है. इन लोगों को भी, बाकी सभी की तरह, सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करना चाहिए.

जहां तक AB और B ब्लड ग्रुप वाले लोगों की बात है, उन्हें इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है. इसलिए, उन्हें ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए. जिस तरह बुजुर्गों को खास तौर पर सावधान रहने की सलाह दी जाती है, उसी तरह इन दो ब्लड ग्रुप वाले लोगों को भी खास तौर पर सतर्क रहने की जरूरत है. विशेषज्ञों के मुताबिक, हम अपनी डाइट, योग और एक्सरसाइज से अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं. ये ऐसे उपाय हैं जो हमें COVID-19 समेत कई तरह की बीमारियों से बचाने में बहुत मददगार साबित होंगे. इसलिए, जहां इन दो ब्लड ग्रुप वाले लोगों को निश्चित रूप से ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, वहीं उन्हें अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाने पर भी ध्यान देना चाहिए.