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बच्चों के किडनी में पथरी होने पर कहां कहां दर्द हो सकता है? इन लक्षणों को भूलकर भी न करें नजरअंदाज

बच्चों के किडनी में पथरी होने पर कहां कहां दर्द हो सकता है? ( GETTY IMAGES )

आजकल बच्चे और बड़े, दोनों ही किडनी स्टोन की समस्या से जूझ रहे हैं. जन्मजात कमियां, जेनेटिक कारण, बदलती जीवनशैली, खान-पान की आदतें, विटामिन की कमी और साफ-सफाई की कमी इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं. हालांकि बच्चों और बड़ों में किडनी स्टोन मूल रूप से एक जैसे ही होते हैं, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चों में इस स्थिति की पहचान करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. वे बताते हैं कि बच्चे अक्सर दर्द की जगह और उसके कारण को ठीक से नहीं बता पाते हैं. तो, बच्चों में किडनी स्टोन के लक्षण क्या हैं और इससे क्या परेशानियां हो सकती हैं? आइए जानते हैं...

National Kidney Foundation के अनुसार, इनमें से कोई भी लक्षण दिखने पर बच्चे को तुरंत किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल को दिखाना चाहिए. ये लक्षण किडनी स्टोन या किसी ज्यादा गंभीर बीमारी की वजह से हो सकते हैं. किडनी स्टोन का दर्द कम या ज्यादा समय तक रह सकता है या रुक-रुक कर हो सकता है. दर्द के साथ-साथ बच्चे को ये समस्याएं भी हो सकती हैं...

जी मिचलाना

उल्टी आना

अन्य लक्षणों में शामिल हैं

बुखार

ठंड लगना

कॉम्प्लीकेशंस: एक्सपर्ट्स का कहना है कि किडनी स्टोन से दूसरी कॉम्प्लीकेशंस हो सकती हैं. Medline Plus के अनुसार, ये स्टोन यूरिनरी ट्रैक्ट में रुकावट पैदा कर सकते हैं, जिससे यूरिन बैकफ्लो और हाइड्रोनफ्रोसिस (किडनी में सूजन) हो सकता है. यह कंडीशन आखिर में किडनी को डैमेज कर सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यूरिन लंबे समय तक ब्लैडर में जमा रहता है, तो इससे सिस्टाइटिस (एक क्रोनिक इन्फेक्शन) हो सकता है. वे यह भी बताते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट के सिकुड़ने से दूसरे अंगों से जुड़ने वाले फिस्टुला बन सकते हैं.

बच्चों के किडनी में पथरी होने पर कहां कहां दर्द हो सकता है? (GETTY IMAGES)

किडनी स्टोन के कारण

विशेषज्ञों का कहना है कि कई वजहों से किडनी स्टोन हो सकते हैं, जैसे जन्म से किडनी में कोई खराबी, जीवनशैली में बदलाव, खान-पान की आदतें और विटामिन की कमी आदि. विस्तार से जानिए...

जेनेटिक्स: एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों से यूरिन में सिस्टीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पथरी बन सकती है.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोगों में जेनेटिक कारणों से यूरिन में सिस्टीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पथरी बन सकती है. यूरिन रोकना: एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोग टीवी देखते समय, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते समय या गेम खेलते समय लंबे समय तक यूरिन रोककर रखते हैं. उनका कहना है कि इस तरह यूरिन रोकने से इन्फेक्शन हो सकता है. वे यह भी चेतावनी देते हैं कि इस आदत से शरीर में सॉल्ट जमा हो जाते हैं. ये दोनों ही बातें किडनी में पथरी बनने का कारण बन सकती हैं.

एक्सपर्ट्स का कहना है कि कुछ लोग टीवी देखते समय, मोबाइल फोन इस्तेमाल करते समय या गेम खेलते समय लंबे समय तक यूरिन रोककर रखते हैं. उनका कहना है कि इस तरह यूरिन रोकने से इन्फेक्शन हो सकता है. वे यह भी चेतावनी देते हैं कि इस आदत से शरीर में सॉल्ट जमा हो जाते हैं. ये दोनों ही बातें किडनी में पथरी बनने का कारण बन सकती हैं. डिहाइड्रेशन: बच्चे अक्सर अपनी गतिविधियों में इतने मग्न हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं. इससे डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) हो सकता है. जिसके कारण यूरिन गाढ़ा हो जाता है, जिससे किडनी में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है.

बच्चे अक्सर अपनी गतिविधियों में इतने मग्न हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं. इससे डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) हो सकता है. जिसके कारण यूरिन गाढ़ा हो जाता है, जिससे किडनी में पथरी बनने की संभावना बढ़ जाती है. यूरिक एसिड का बढ़ना: विशेषज्ञों का कहना है कि एनिमल प्रोटीन (खासकर रेड मीट, ऑर्गन मीट और सीफूड) में प्यूरीन भरपूर होता है, जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है और यूरिन को ज्यादा एसिडिक बनाता है. इस एसिडिक माहौल में, यूरिक एसिड घुल नहीं पाता. इसके बजाय, यह क्रिस्टलाइज हो जाता है और दर्दनाक पथरी बना सकता है.

विशेषज्ञों का कहना है कि एनिमल प्रोटीन (खासकर रेड मीट, ऑर्गन मीट और सीफूड) में प्यूरीन भरपूर होता है, जो यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाता है और यूरिन को ज्यादा एसिडिक बनाता है. इस एसिडिक माहौल में, यूरिक एसिड घुल नहीं पाता. इसके बजाय, यह क्रिस्टलाइज हो जाता है और दर्दनाक पथरी बना सकता है. बहुत ज्यादा नमक खाना: आजकल जंक फूड का सेवन काफी बढ़ गया है और कम आय वाले परिवारों में अचार ज्यादा मात्रा में खाया जाता है. जानकारों का मानना ​​है कि इनमें सोडियम (नमक) की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सोडियम से यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे किडनी में पथरी बन सकती है.

आजकल जंक फूड का सेवन काफी बढ़ गया है और कम आय वाले परिवारों में अचार ज्यादा मात्रा में खाया जाता है. जानकारों का मानना ​​है कि इनमें सोडियम (नमक) की मात्रा बहुत ज्यादा होती है. सोडियम से यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जिससे किडनी में पथरी बन सकती है. यूरिथ्रा का संकरा होना : जानकारों का कहना है कि कुछ लोगों में जन्म से ही यूरिथ्रा (मूत्रमार्ग) संकरा होता है. कुछ अन्य जानकारों का मानना ​​है कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट (मूत्र मार्ग) के जुड़ने की जगह पर रुकावट आ सकती है. इससे पेशाब के बहाव में बाधा आती है, जिससे समय के साथ पेशाब जमा होने लगता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नतीजतन, किडनी में पथरी बन सकती है.

: जानकारों का कहना है कि कुछ लोगों में जन्म से ही यूरिथ्रा (मूत्रमार्ग) संकरा होता है. कुछ अन्य जानकारों का मानना ​​है कि किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट (मूत्र मार्ग) के जुड़ने की जगह पर रुकावट आ सकती है. इससे पेशाब के बहाव में बाधा आती है, जिससे समय के साथ पेशाब जमा होने लगता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नतीजतन, किडनी में पथरी बन सकती है. मोटापा: जानकारों का कहना है कि मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है. साथ ही, इससे पेशाब में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे किडनी में पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है.

जानकारों का कहना है कि मोटापे से इंसुलिन रेजिस्टेंस की समस्या होती है. साथ ही, इससे पेशाब में कैल्शियम का स्तर बढ़ जाता है, जिससे किडनी में पथरी होने का खतरा बढ़ जाता है. दवाएं: कुछ पूर्व अध्ययनों से पता चला है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एंटासिड और एसिटाजोलमाइड जैसी दवाएं भी पथरी का कारण बन सकती हैं. यह भी कहा जाता है कि मिर्गी से पीड़ित लोग अत्यधिक मात्रा में दवाएं ले सकते हैं.

से पता चला है कि ग्लूकोकोर्टिकॉइड, एंटासिड और एसिटाजोलमाइड जैसी दवाएं भी पथरी का कारण बन सकती हैं. यह भी कहा जाता है कि मिर्गी से पीड़ित लोग अत्यधिक मात्रा में दवाएं ले सकते हैं. रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं: विशेषज्ञों का कहना है कि जब बच्चों को जन्म से ही रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं (जैसे स्पाइना बिफिडा या स्पाइनल डिसरैफिज्म) होती हैं, तो ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसें ठीक से काम नहीं करती हैं. इसके कारण ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, पेशाब अंदर ही जमा रह जाता है, जिससे पथरी बन सकती है.

विशेषज्ञों का कहना है कि जब बच्चों को जन्म से ही रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याएं (जैसे स्पाइना बिफिडा या स्पाइनल डिसरैफिज्म) होती हैं, तो ब्लैडर को कंट्रोल करने वाली नसें ठीक से काम नहीं करती हैं. इसके कारण ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पाता, पेशाब अंदर ही जमा रह जाता है, जिससे पथरी बन सकती है. रहने की जगह: जिन इलाकों में भूजल (groundwater) खारा या 'हार्ड' होता है, वहां रहने वाले लोगों को किडनी में पथरी होने का खतरा ज्यादा होता है. साफ-सफाई की कमी और सही पोषण न मिलने से भी यह समस्या हो सकती है.

जिन इलाकों में भूजल (groundwater) खारा या 'हार्ड' होता है, वहां रहने वाले लोगों को किडनी में पथरी होने का खतरा ज्यादा होता है. साफ-सफाई की कमी और सही पोषण न मिलने से भी यह समस्या हो सकती है. विटामिन A की कमी: विटामिन A की कमी से ब्लैडर में पथरी बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में 'यूरोलिथियासिस' (urolithiasis) कहा जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में ब्लैडर की अंदरूनी परत पतली हो जाती है. अगर इस परत का कोई टुकड़ा कहीं फंस जाता है, तो उसके चारों ओर अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं और धीरे-धीरे पथरी बन जाती है.

विटामिन A की कमी से ब्लैडर में पथरी बनने की प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में 'यूरोलिथियासिस' (urolithiasis) कहा जाता है. विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति में ब्लैडर की अंदरूनी परत पतली हो जाती है. अगर इस परत का कोई टुकड़ा कहीं फंस जाता है, तो उसके चारों ओर अपशिष्ट पदार्थ जमा होने लगते हैं और धीरे-धीरे पथरी बन जाती है. खान-पान में बदलाव:हार्वर्ड हेल्थ जर्नल में छपी रिपोर्ट में ज्यादा पानी और तरल पदार्थ लेने की सलाह दी गई है. जानकार कोल्ड ड्रिंक्स न पीने की सलाह देते हैं. वे नमक और फैट कम लेने को कहते हैं और जिन बच्चों को पथरी होने का खतरा ज्यादा होता है, उन्हें लेट्यूस (सलाद पत्ता), पत्तागोभी और टमाटर जैसी चीजें कम खाने की सलाह देते हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)