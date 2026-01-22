ETV Bharat / health

Gallbladder में गांठ का होना कितना खतरनाक? जानिए कितने एमएम पॉलीप्स कैंसर में बदल जाते हैं

गॉलब्लैडर पॉलीप्स कोशिकाओं और टिशूज की असामान्य ग्रोथ होती है जो गॉलब्लैडर की अंदरूनी परत पर होती है, जो अक्सर छोटे गांठों के रूप में...

When can Gallbladder Polyps become dangerous? Find out how many millimeters of polyps can turn into cancer.
Gallbladder में गांठ का होना कितना खतरनाक? जानिए कितने एमएम पॉलीप्स कैंसर में बदल जाते हैं (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 22, 2026 at 5:10 PM IST

6 Min Read
  • लेखक- स्नेहा भारती

गॉलब्लैडर (पित्ताशय) लिवर द्वारा बनाए गए पित्त को स्टोर करता है. यह पित्त गाढ़ा होकर डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचता है, जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है. हालांकि, गॉलब्लैडर में छोटी सी भी समस्या कई तरह की जटिलताएं पैदा कर सकती है. सबसे आम समस्याओं में से एक है पॉलीप्स का बनना, जिसे आसान शब्दों में पित्ताशय की गांठें कही जाती है. वैसे तो पॉलीप्स शरीर के अलग-अलग हिस्सों में बन सकते हैं, जिसमें गॉलब्लैडर भी शामिल है. गॉलब्लैडर पॉलीप्स कोशिकाओं और टिशूज की असामान्य ग्रोथ होती है. जो अक्सर छोटे गांठों के रूप में दिखाई देती है और गॉलब्लैडर की अंदरूनी म्यूकस लाइनिंग से बाहर निकलती है.

ये पॉलीप्स कई तरह के होते हैं और अलग-अलग चीजों से बने होते हैं. कुछ छोटे, चपटे उभार होते हैं, जबकि कुछ एक छोटी डंडी से लटके होते हैं. हालांकि ज्यादातर हानिरहित होते हैं, लेकिन दुर्लभ मामलों में, ये सूजन जैसी जटिलताएं पैदा कर सकते हैं, और लगभग 5 प्रतिशत पॉलीप्स कैंसर वाले हो सकते हैं. पित्ताशय की थैली के पॉलीप्स से अनुमानित 4 फीसदी से 7 फीसदी आबादी प्रभावित होती है.

गॉलब्लैडर पॉलीप्स (पित्ताशय की गांठें) कितने प्रकार के होते हैं?
माई क्लीवलैंडक्लिनिक के मुताबिक, गॉलब्लैडर पॉलिप तीन मुख्य प्रकार के होते हैं: स्यूडोपोलीप, इन्फ्लेमेटरी पॉलीप्स और असली गॉलब्लैडर पॉलीप्स.

स्यूडोपॉलीप्स
स्यूडोपॉलीप्स, जिन्हें कोलेस्ट्रॉल पॉलीप्स भी कहा जाता है, सबसे आम प्रकार हैं, जो सभी गॉलब्लैडर पॉलिप का 60 फीसदी से 90 फीसदी होते हैं. स्यूडोपोलीप नॉन-कैंसर वाले, कोलेस्ट्रॉल से भरे ग्रोथ होते हैं. उनकी मौजूदगी कभी-कभी गॉलब्लैडर की किसी अंदरूनी समस्या का संकेत देती है, जैसे कि क्रोनिक कोलेसिस्टिटिस, जो गॉलब्लैडर में सूजन है. यह सूजन तब होती है जब गॉलब्लैडर ठीक से खाली नहीं होता है.

इन्फ्लेमेटरी पॉलीप्स
इन्फ्लेमेटरी पॉलीप्स सभी गॉलब्लैडर पॉलीप्स का लगभग 10 फीसदी होते हैं. वे गॉलब्लैडर की दीवार में सूजन का संकेत देते हैं. डॉक्टर आमतौर पर इन्फ्लेमेटरी पॉलीप्स उन लोगों में पाते हैं जिन्हें एक से अधिक बार कोलेसिस्टिटिस हुआ है और जिन्हें एक्यूट बिलियरी कोलिक होता है. बिलियरी कोलिक तब हो सकता है जब पित्त की पथरी गॉलब्लैडर की नली को ब्लॉक कर देती है, और आमतौर पर खाने के बाद दर्द होता है. इन्फ्लेमेटरी पॉलीप्स का संबंध गॉलब्लैडर कैंसर से नहीं होता है.

असली गॉलब्लैडर पॉलीप्स
असली गॉलब्लैडर पॉलीप्स दुर्लभ होते हैं और उनमें कैंसर बनने की संभावना होती है. ये पॉलिप आमतौर पर 5 से 20 मिलीमीटर (mm) व्यास के होते हैं. जो भी 1 सेंटीमीटर (cm) से बड़े होते हैं, उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है. जो पॉलीप्स पहले से ही मैलिग्नेंट (कैंसर वाले) होते हैं, वे आमतौर पर 2 cm से बड़े होते हैं. जब किसी व्यक्ति को बड़े पॉलिप होते हैं, तो डॉक्टर गॉलब्लैडर को हटाने की सलाह दे सकते हैं.

गॉलब्लैडर पॉलीप्स के लक्षण
गॉलब्लैडर पॉलीप्स से हमेशा लक्षण नहीं दिखते हैं. कई मामलों में, डॉक्टर उन्हें अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन में अचानक पाते हैं. हालांकि, गॉलब्लैडर पॉलीप्स कभी-कभी ये लक्षण पैदा कर सकते हैं...

  • पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में बेचैनी
  • पेट फूलना
  • मतली
  • खाने की चीजों से एलर्जी
  • पीलिया
  • बुखार

गॉलब्लैडर पॉलीप्स क्यों होते हैं?

कोलेस्ट्रॉल पॉलीप्स: यह सबसे आम कारण है, जिसमें पित्ताशय की थैली की दीवार में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे हानिरहित पॉलीप्स बन जाते हैं.

क्रोनिक सूजन: पित्ताशय की थैली की पुरानी सूजन (क्रोनिक कोलेसिस्टिटिस) या पित्त की पथरी के कारण निशान ऊतक के रूप में पॉलीप्स बन सकते हैं.

हाइपरप्लास्टिक पॉलीप्स: ये पित्ताशय की थैली को लाइन करने वाली सामान्य कोशिकाओं की अत्यधिक वृद्धि से बनते हैं और कैंसर वाले नहीं होते हैं.

एडेनोमा: ये दुर्लभ, सौम्य ट्यूमर होते हैं जो पित्त नलिकाओं की कोशिकाओं जैसे कोशिकाओं से बने होते हैं और कैंसर बनने का थोड़ा जोखिम हो सकता है.

मोटापा और आहार: मोटापा कोलेस्ट्रॉल जमाव को बढ़ावा दे सकता है, और अस्वास्थ्यकर आहार भी एक जोखिम कारक हो सकता है.

पित्त की पथरी: पित्त की पथरी की उपस्थिति पॉलीप बनने की प्रक्रिया को ट्रिगर कर सकती है.

आनुवंशिक कारक: कुछ पारिवारिक इतिहास या आनुवंशिक स्थितियां भी जोखिम बढ़ा सकती हैं, जैसे प्यूट्ज-जेगर्स सिंड्रोम.

गॉलब्लैडर पॉलीप्स के रिस्क फैक्टर क्या हैं?
अगर आपको इनमें से कोई भी बीमारी है, तो आपको गॉलब्लैडर पॉलीप्स होने की संभावना अधिक हो सकती है:

  • पित्त की पथरी
  • कोलेसिस्टिटिस
  • कोलेन्जाइटिस
  • हेपेटाइटिस B
  • फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस (FAP)
  • प्यूट्ज-जेगर्स सिंड्रोम
  • हाई कोलेस्ट्रॉल
  • 50 साल से ज्यादा उम्र

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)

