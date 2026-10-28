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किसी की पर्सनैलिटी और व्यवहार को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टर से जानें

किसी की पर्सनैलिटी और व्यवहार को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टर से जानें ( ETV Bharat )

जब कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो जाए और बिना सोचे-समझे फैसले लेने लगे या परिवार का कोई सदस्य अचानक सबसे कटने लगे या चीजें भूलने लगे, तो अक्सर इसे तनाव, बढ़ती उम्र या व्यक्तित्व में बदलाव मान लिया जाता है. लेकिन क्या हो अगर ये बदलाव सिर्फ भावनात्मक न हों? विशेषज्ञों का कहना है कि ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली या मानसिक स्वास्थ्य में आए किसी बड़े बदलाव के संकेत हो सकते हैं.

पुणे के M.O.C कैंसर केयर में कैंसर फिजिशियन डॉ. रितु दवे का कहना है कि कुछ मामलों में ब्रेन ट्यूमर न केवल शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है, बल्कि व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके को भी बदल सकता है. ब्रेन ट्यूमर मरीज और उनके परिवार के जीवन को इस तरह से बदल सकता है जो हमेशा तुरंत समझ में नहीं आता है. इन बदलावों को पहचानना, समय रहते सही निदान करने और सही देखभाल करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है...