किसी की पर्सनैलिटी और व्यवहार को कैसे पूरी तरह से बदल सकता है ब्रेन ट्यूमर? डॉक्टर से जानें
ब्रेन ट्यूमर अक्सर दिमाग के खास हिस्सों पर दबाव डालकर, न्यूरल पाथवे में रुकावट डालकर, या हार्मोन प्रोडक्शन पर असर डालकर पर्सनैलिटी और व्यवहार को...
Published : October 28, 2026 at 4:18 PM IST
जब कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो जाए और बिना सोचे-समझे फैसले लेने लगे या परिवार का कोई सदस्य अचानक सबसे कटने लगे या चीजें भूलने लगे, तो अक्सर इसे तनाव, बढ़ती उम्र या व्यक्तित्व में बदलाव मान लिया जाता है. लेकिन क्या हो अगर ये बदलाव सिर्फ भावनात्मक न हों? विशेषज्ञों का कहना है कि ये मस्तिष्क की कार्यप्रणाली या मानसिक स्वास्थ्य में आए किसी बड़े बदलाव के संकेत हो सकते हैं.
पुणे के M.O.C कैंसर केयर में कैंसर फिजिशियन डॉ. रितु दवे का कहना है कि कुछ मामलों में ब्रेन ट्यूमर न केवल शारीरिक क्षमताओं को प्रभावित कर सकता है, बल्कि व्यक्ति के सोचने, महसूस करने, व्यवहार करने और दूसरों के साथ जुड़ने के तरीके को भी बदल सकता है. ब्रेन ट्यूमर मरीज और उनके परिवार के जीवन को इस तरह से बदल सकता है जो हमेशा तुरंत समझ में नहीं आता है. इन बदलावों को पहचानना, समय रहते सही निदान करने और सही देखभाल करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है...
ब्रेन ट्यूमर किसी की पर्सनैलिटी को कैसे बदल सकता है?
दिमाग सिर्फ फिजिकल एक्टिविटी और मेमोरी को कंट्रोल नहीं करता है. इसके अलग-अलग हिस्से इमोशन, फैसले लेने, भाषा, इंपल्स कंट्रोल और सोशल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. ट्यूमर आस-पास के ब्रेन टिशू पर असर डालकर, उस पर दबाव डालकर या ब्रेन के नॉर्मल काम में दखल देकर इन कामों में रुकावट डाल सकता है.
उदाहरण के लिए, फ्रंटल लोब में ट्यूमर (जो प्लानिंग, फैसले लेने और इंपल्स कंट्रोल के लिए जिम्मेदार हिस्सा है) पर्सनैलिटी में बदलाव, मोटिवेशन की कमी, गलत व्यवहार या फैसले लेने में मुश्किल पैदा कर सकता है. टेम्पोरल लोब पर असर डालने वाले ट्यूमर मेमोरी, इमोशनल रिस्पॉन्स और भाषा समझने की क्षमता पर असर डाल सकते हैं.
कुछ मरीज बहुत ज्यादा चिंतित, उदासीन, चिड़चिड़े या आक्रामक हो सकते हैं. कुछ अन्य लोगों को ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है, वे जानी-पहचानी बातें भूल सकते हैं, या उन कामों में दिलचस्पी खो सकते हैं जो उन्हें पहले पसंद थे. ये बदलाव धीरे-धीरे आ सकते हैं, जिस वजह से परिवार के सदस्यों के लिए इन्हें पहचान पाना मुश्किल हो सकता है.
यह ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे लक्षण हमेशा ब्रेन ट्यूमर का संकेत नहीं होते हैं. कई अन्य न्यूरोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक या चिकित्सीय स्थितियों के कारण भी इस तरह के बदलाव आ सकते हैं. इन बदलावों का पैटर्न, ये किस तरह आगे बढ़ते हैं, और इनके साथ दिखने वाले अन्य लक्षण डॉक्टरों को यह तय करने में मदद करते हैं कि क्या आगे और जांच की जरूरत है.
मरीजों और उनके परिवारों पर इमोशनल असर
- भारत में, जहां परिवार के सदस्य देखभाल करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, ये व्यवहार में बदलाव बहुत परेशान करने वाले हो सकते हैं. परिवार के सदस्यों को लग सकता है कि उनका अपना बदल रहा है, फिर भी वे अक्सर यह समझने में मुश्किल महसूस करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है.
- यह समझना जरूरी है कि ये बदलाव जानबूझकर किए गए व्यवहार नहीं हैं, बल्कि किसी छिपी हुई चिकित्सीय स्थिति के लक्षण हो सकते हैं. मरीज को दोष देना या उनके व्यवहार में आए बदलावों को केवल 'जिद' मानकर नजरअंदाज कर देना, उनके मानसिक तनाव को और बढ़ा सकता है.
- बीमारी का पता चलने से मरीज की आत्मनिर्भरता, रिश्तों, काम और आत्मविश्वास पर भी असर पड़ सकता है. परिवारों को धैर्यपूर्वक बातचीत करने, दिनचर्या बनाए रखने और व्यवहार में आए बदलावों को संभालने के लिए मार्गदर्शन की जरूरत हो सकती है. मनोवैज्ञानिक सहायता और काउंसलिंग, मरीजों और उनकी देखभाल करने वालों को अनिश्चितता और भावनात्मक बोझ से निपटने में मदद कर सकती है.
किन चेतावनी संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए?
सिर्फ व्यक्तित्व में बदलाव के आधार पर ब्रेन ट्यूमर का निदान नहीं किया जा सकता है. हालांकि, अगर ये बदलाव नए हैं, लगातार बने रहते हैं या समय के साथ और गंभीर होते जाते हैं, तो इन पर ध्यान देना जरूरी है. खासकर तब, जब इनके साथ अन्य न्यूरोलॉजिकल लक्षण भी दिखाई दें.
इन लक्षणों में शामिल है...
- बार-बार होने वाला या बढ़ता हुआ सिरदर्द
- दौरे पड़ना
- बिना किसी स्पष्ट कारण के उल्टी आना
- देखने या बोलने में कठिनाई
- कमजोरी
- शरीर का संतुलन बिगड़ना
- याददाश्त कमजोर होना
- लगातार कन्फ्यूज रहना
नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट के अनुसार, लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि ट्यूमर कहां है, उसका आकार क्या है और वह किस तरह बढ़ रहा है. इसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, मूड, एकाग्रता और मानसिक क्षमता में बदलाव शामिल हो सकते हैं. अचानक उलझन महसूस होना, पहली बार दौरा पड़ना, नई कमजोरी आना या बोलने में कठिनाई होने पर तुरंत चिकित्सीय जांच की आवश्यकता होती है.
जल्दी पता चल जाने से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है
क्लिनिकल जांच के आधार पर, डॉक्टर न्यूरोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन इमेजिंग (जैसे MRI) की सलाह दे सकते हैं. अगर ट्यूमर का पता चलता है, तो उसके टाइप, जगह, साइज और बायोलॉजिकल खासियतों के आधार पर इलाज का प्लान बनाया जाता है. इसमें सर्जरी, रेडियोथेरेपी, दवा या इन तरीकों का कॉम्बिनेशन शामिल हो सकता है.
हर ब्रेन ट्यूमर कैंसरयुक्त नहीं होता, और हर ट्यूमर के लिए एक जैसा इलाज जरूरी नहीं होता
मुख्य बात यह है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या व्यवहार में आने वाले बड़े बदलावों को सिर्फ तनाव या उम्र बढ़ने का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज़ नहीं करना चाहिए, खासकर तब, जब ये बदलाव नए हों या समय के साथ और गंभीर होते जा रहे हों. मस्तिष्क के स्वास्थ्य और व्यवहार के बीच के संबंध को समझने से परिवारों को सही समय पर उचित चिकित्सीय सलाह लेने में मदद मिल सकती है.
कभी-कभी, जब किसी के व्यवहार में बदलाव को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें व्यवहार से आगे देखना चाहिए और इस बात पर भी सोचना चाहिए कि हो सकता है कि ब्रेन कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा हो.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)