अगर आप रोज शकरकंद खाते हैं तो क्या होगा? जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

अगर आप रोज शकरकंद खाते हैं तो क्या होगा? जानिए एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं ( GETTY IMAGES )

स्ट्रांग एंटीऑक्सीडेंट से फरपूर- शकरकंद में कई एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करते हैं. ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस तब होता है जब फ्री रेडिकल्स नाम के अस्थिर मॉलिक्यूल सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं. समय के साथ, यह प्रक्रिया उम्र बढ़ने और कुछ पुरानी बीमारियों में योगदान दे सकती है.

आंखों की सेहत के लिए अच्छा- शकरकंद आंखों की सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. शकरकंद में पाया जाने वाला बीटा-कैरोटीन शरीर में विटामिन A में बदल जाता है. विटामिन A आंखों की सेहत को ठीक रखने और रेटिना के काम को ठीक रखने में बहुत जरूरी भूमिका निभाता है.

कई शकरकंदों का चमकीला नारंगी रंग बीटा-कैरोटीन की वजह से भी होता है, जो एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जिसे शरीर विटामिन A में बदल देता है. यह आंखों के लिए बेहद फायदेमंत होता है. इनमें ज्यादा पोषक तत्व होने की वजह से, शकरकंद को बैलेंस्ड और पौष्टिक डाइट में एक कीमती चीज माना जाता है.

इतने पौष्टिक और सेहत के लिए फायदेमंद होने के बावजूद, बहुत से लोग शकरकंद खाने के फायदों से अनजान हैं. बैलेंस्ड डाइट में शकरकंद को शामिल करने से आपकी सेहत कई तरह से बेहतर हो सकती है. यह खबर शकरकंद के कुछ ऐसे कमाल के सेहत के फायदों के बारे में आपको बताने जा रहा है जिनके बारे में शायद आप जानते हो...

शकरकंद एक बेहद पौष्टिक, कंदमूल (जड़) वाली सब्जी है. जिसमें विटामिन A, C, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर होते हैं. ये इम्यूनिटी बढ़ाने, पाचन सुधारने और कैंसर और दिल की बीमारी को रोकने में मदद कर सकते हैं. बीटा-कैरोटीन और एंथोसायनिन का अच्छा सोर्स होने के कारण, ये ब्लड शुगर कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट में मदद करते हैं. इन्हें रोस्ट, उबालकर, मैश करके या सलाद में इस्तेमाल किया जा सकता है.

शकरकंद में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट में शामिल हैं...

बीटा-कैरोटीन

विटामिन C

एंथोसायनिन (खासकर बैंगनी शकरकंद में)

ये कंपाउंड फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करने और शरीर के नेचुरल डिफेंस सिस्टम को सपोर्ट करने में मदद करते हैं.

पाचन स्वास्थ्य को हेल्दी बनाए रखना- शकरकंद डाइटरी फाइबर का एक अच्छा सोर्स है, जो पाचन स्वास्थ्य को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. इसके फायदे इस प्रकार है...

रेगुलर पॉटी को बढ़ावा देना

हेल्दी गट बैक्टीरिया को सपोर्ट करना

पूरे पाचन कार्य को बेहतर बनाना

शकरकंद में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर होते हैं. घुलनशील फाइबर फायदेमंद गट बैक्टीरिया को पोषण देने में मदद करता है, जबकि अघुलनशील फाइबर रेगुलर पाचन में मदद करता है. पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन और पूरी सेहत के लिए एक हेल्दी पाचन तंत्र जरूरी है.

ब्लड शुगर को बैलेंस करने में मदद करता है - शकरकंद में नैचुरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन इनमें फाइबर भी भरपूर होता है, जो डाइजेशन को धीमा करता है और ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में मदद करता है. कई रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट फूड्स की तुलना में, शकरकंद का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ठीक-ठाक होता है, जिसका मतलब है कि वे धीरे-धीरे एनर्जी रिलीज़ करते हैं। ग्लूकोज का यह धीरे-धीरे रिलीज होना ब्लड शुगर में अचानक बढ़ोतरी को रोकने और लगातार एनर्जी देने में मदद कर सकता है. पोर्शन साइज और बनाने के तरीके इस बात पर असर डाल सकते हैं कि शकरकंद ब्लड शुगर पर कैसे असर डालता है, इसलिए बैलेंस्ड डाइट जरूरी है.

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद- शकरकंद में कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छे हो सकते हैं. जैसे कि पोटैशियम शरीर में सोडियम लेवल को बैलेंस करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है. फाइबर हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को बनाए रखने में मदद कर सकता है. एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करते हैं जो ब्लड वेसल पर असर डाल सकता है. ये न्यूट्रिएंट्स एक साथ मिलकर, बैलेंस्ड डाइट के हिस्से के तौर पर लेने पर दिल की पूरी सेहत के लिए अच्छे होते हैं.

इम्यून सिस्टम मजबूत बनाने में मददगार- इम्यून सिस्टम को ठीक से काम करने के लिए कई तरह के न्यूट्रिएंट्स पर निर्भर करता है. शकरकंद कई विटामिन देता है जो इम्यून हेल्थ को अच्छा बनाते हैं. विटामिन A स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की सेहत बनाए रखने में मदद करता है, जो पैथोजन्स के खिलाफ शरीर की पहली सुरक्षा लाइन का काम करते हैं.

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मददगार- विटामिन C भी शरीर को इम्यून सेल्स बनाने और टिशू को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाने में मदद करके इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाता है. डाइट में शकरकंद जैसी न्यूट्रिएंट्स से भरपूर सब्जियां शामिल करने से शरीर के नेचुरल डिफेंस को अच्छा बनाने में मदद मिल सकती है.

हेल्दी स्किन को बढ़ावा देता है- शकरकंद में पाए जाने वाले विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट स्किन की सेहत के लिए अच्छे हो सकते हैं. विटामिन A स्किन सेल बनने और रिपेयर में मदद करता है, जबकि विटामिन C शरीर को कोलेजन बनाने में मदद करता है—यह एक प्रोटीन है जो स्किन की बनावट और इलास्टिसिटी बनाए रखता है. एंटीऑक्सीडेंट स्किन सेल्स को पर्यावरण से होने वाले नुकसान से बचाने में भी मदद करते हैं. हालांकि सिर्फ डाइट स्किन की उम्र बढ़ने से नहीं रोक सकती, लेकिन पोषक तत्वों से भरपूर खाना समय के साथ हेल्दी स्किन बनाए रखने में मदद कर सकता है.

एनर्जी बनाए रखने में मददगार- शकरकंद कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत अच्छा सोर्स है, जो लगातार एनर्जी देता है. सिंपल शुगर के उलट, जो ब्लड शुगर में तेजी से उतार-चढ़ाव का कारण बनती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचते हैं. इससे ज्यादा समय तक चलने वाली एनर्जी मिलती है और अचानक थकान से बचने में मदद मिलती है. इसी वजह से, शकरकंद को अक्सर एथलीट और एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों के बैलेंस्ड खाने में शामिल किया जाता है.

इसे कई तरह से अपने खाने में शामिल करने कर लसकते हैं. जैसे कि बेक किया हुआ रोस्ट किया हुआ, स्टीम किया हुआ मैश किया हुआ, सूप या स्टू में डाला हुआ शकरकंद को नमकीन और मीठे, दोनों तरह के खाने में शामिल किया जा सकता है, जिससे इसे हेल्दी डाइट में आसानी से शामिल किया जा सकता है, इसकी नैचुरल मिठास इसे बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड खाने की चीजों का एक पौष्टिक ऑप्शन भी बनाती है.

(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)