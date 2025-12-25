किडनी फेल होने से पहले डायबिटीज के मरीजों को किन लक्षणों का होता है अनुभव, जानें क्या कहते हैं डॉक्टर
डॉक्टर के मुताबिक, अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल किडनी को भी प्रभावित कर सकता है. जानिए किडनी खराब होने से पहले क्या लक्षण दिखाई देते हैं.
Published : December 25, 2025 at 3:49 PM IST
आजकल, बहुत से लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं. इसीलिए डायबिटीज को साइलेंट किलर कहा जाता है. अगर इसे लंबे समय तक कंट्रोल न किया जाए, तो यह धीरे-धीरे जरूरी अंगों को नुकसान पहुंचाता है. हाई ब्लड शुगर लेवल समय के साथ नसों और ब्लड वेसेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है. यह आंखों, दिल, नसों और खासकर किडनी को भी प्रभावित करता है. डायबिटिक नेफ्रोपैथी, जो डायबिटीज से होने वाली किडनी की बीमारी है, डायबिटिक मरीजों में सबसे आम और गंभीर कॉम्प्लिकेशन में से एक है. इस स्थिति में, किडनी खराब हो जाती है. लेकिन, आमतौर पर इसके कोई साफ, तुरंत लक्षण नहीं दिखते. नतीजतन, डायबिटिक मरीज अक्सर इन लक्षणों को नजरअंदाज कर देते हैं.
जब तक लक्षण दिखते हैं, तब तक अक्सर किडनी को काफी नुकसान हो चुका होता है. इसीलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना, रेगुलर चेक-अप करवाना और अपने शरीर में कुछ खास लक्षणों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है. अपोलो मेडिक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के डॉ. मयंक सोमानी ने लोगों को उन लक्षणों के बारे में बताया है जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने पर दिखते हैं. आइए जानते हैं कि वे लक्षण क्या हैं...
पैरों और आंखों के आसपास सूजन: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, शरीर में फ्लूइड जमा होना एक आम लक्षण है. जब किडनी ज्यादा फ्लूइड को बाहर नहीं निकाल पातीं, तो यह शरीर में जमा होने लगता है. यह फ्लूइड पैरों या आंखों के आसपास जमा हो जाता है, जिससे सूजन आ जाती है. यह किडनी की समस्याओं का शुरुआती संकेत हो सकता है.
पेशाब में झाग: अगर आपके पेशाब में बहुत ज्यादा झाग आता है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए. डॉक्टर कहते हैं कि झाग वाला या बुलबुले वाला पेशाब प्रोटीन लीकेज का संकेत है. डॉक्टर रात में बार-बार पेशाब आना, गहरे या चाय जैसे रंग का पेशाब, और पेशाब की मात्रा कम होने जैसे लक्षणों को नजरअंदाज न करने की सलाह देते हैं.
थकान, कमजोरी: डॉक्टर चेतावनी देते हैं कि अगर आपको छोटे-मोटे काम करने के बाद भी थकान और कमजोरी महसूस होती है, तो आपको सावधान रहना चाहिए. लगातार थकान, कमजोरी, या पीठ के निचले हिस्से में भारीपन महसूस होना डायबिटिक किडनी रोग के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ये लक्षण तब दिखते हैं जब किडनी पर ज्यादा दबाव पड़ता है. अगर ये लक्षण रोजाना बने रहते हैं, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी किडनी खतरे में हैं.
- डॉक्टरों का कहना है कि ब्लड प्रेशर में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी को गंभीरता से लेना चाहिए क्योंकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में किडनी का अहम रोल होता है.
- जब किडनी ठीक से फ्लूइड को फिल्टर नहीं कर पातीं, तो वे फेफड़ों में जमा हो जाते हैं, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है.
- खून में गंदगी की मात्रा बढ़ने से स्किन में गंभीर और लगातार खुजली हो सकती है
- किडनी फेलियर की वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स में असंतुलन से मांसपेशियों में ऐंठन बढ़ सकती है.
- भूख न लगना भी डायबिटिक किडनी डिजीज का एक लक्षण हो सकता है.
- डॉक्टर का कहना है कि शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से मतली और बार-बार उल्टी होती है.
डॉक्टर के अनुसार, रेगुलर हेल्थ चेक-अप जरूरी हैं. यूरिन में एल्ब्यूमिन-टू-क्रिएटिनिन रेश्यो किडनी डैमेज का शुरुआती संकेत हो सकता है. eGFR ब्लड टेस्ट से पता चलता है कि किडनी वेस्ट प्रोडक्ट्स को कितनी अच्छी तरह फिल्टर कर रही हैं. हर डायबिटिक मरीज को ये दोनों टेस्ट साल में कम से कम एक बार जरूर करवाने चाहिए. हाई ब्लड प्रेशर न सिर्फ किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि जानलेवा हालात भी पैदा कर सकता है. इसलिए, रेगुलर ब्लड प्रेशर की निगरानी जरूरी है. यही वजह है कि डॉक्टर इन लक्षणों को हल्के में न लेने की चेतावनी देते हैं.
ये फैक्टर्स भी किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं:
- दर्द निवारक या पेनकिलर का ज्यादा इस्तेमाल
- ज्यादा नमक खाने से ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिससे किडनी खराब होती है.
- खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल
- प्रोसेस्ड फूड का रेगुलर सेवन
- रेगुलर पर्याप्त पानी न पीना
- रेगुलर पर्याप्त नींद न लेना
- ज्यादा मांस खाना
- बहुत ज्यादा चीनी खाना
- स्मोकिंग किडनी के लिए हानिकारक है
- शारीरिक गतिविधि की कमी
इस बात का ध्यान रखें
जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, उनके लिए रेगुलर किडनी चेकअप न करवाना बहुत नुकसानदायक हो सकता है. बहुत से लोग अक्सर सोचते हैं कि अपनी किडनी को हेल्दी कैसे रखें। डॉक्टरों का मानना है कि ऐसी खाने-पीने की आदतों से बचना जरूरी है जो किडनी को नुकसान पहुंचाती हैं और दूसरे फैक्टर्स का भी ध्यान रखना चाहिए. सबसे जरूरी बात, रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं. हर दिन कम से कम 10 से 12 गिलास पानी पिएं। गर्मियों के महीनों में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए यह खासकर जरूरी है. किडनी की बीमारी के किसी भी चेतावनी संकेत या लक्षण को कभी भी नजरअंदाज न करें, और अगर आपको इन में से कोई लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.
(डिस्क्लेमर- इस रिपोर्ट से जुड़ी सभी हेल्थ जानकारी और सलाह सिर्फ जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी साइंटिफिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाह के आधार पर दे रहे हैं. लेकिन, इस जानकारी पर अमल करने से पहले कृपया अपने पर्सनल डॉक्टर से सलाह लें.)
