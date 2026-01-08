ETV Bharat / health

हार्ट अटैक से एक महीने पहले शरीर में दिखाई देने लगते हैं ये 5 लक्षण, विशेषज्ञों ने इसे नजरअंदाज न करने की दी चेतावनी!

आजकल हार्ट अटैक काफी आम हो गए हैं, खासकर ठंड के मौसम में, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि हार्ट अटैक से एक महीना पहले...

What symptoms appear in the body a month before a heart attack? Find out from experts.
हार्ट अटैक से एक महीने पहले शरीर में दिखाई देने लगते हैं ये 5 लक्षण, विशेषज्ञों ने इसे नजरअंदाज न करने की दी चेतावनी! (FREEPIK)
By ETV Bharat Health Team

Published : January 8, 2026 at 1:33 PM IST

पिछले कुछ समय से हार्ट अटैक के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी चिंता की बात रही है. एक समय था जब बुजुर्गों में हार्ट अटैक की समस्या आम थी, लेकिन आज जवान लोग और बच्चे भी हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं. 2019 में, 17.9 मिलियन लोगों की मौत दिल की बीमारी से हुई, और इनमें से 85 प्रतिशत मौतें हार्ट अटैक और स्ट्रोक की वजह से हुईं. आपको लग सकता है कि हार्ट अटैक अचानक आता है, लेकिन रिसर्च से पता चलता है कि कई लोगों में हार्ट अटैक आने से कुछ दिन या महीने पहले ही लक्षण दिखने लगते हैं. इन संभावित संकेतों को पहचानकर जान बचाई जा सकती है. इस खबर में हार्ट अटैक के 5 चेतावनी संकेत दिए गए हैं जो एक महीने पहले ही दिखने लगते हैं…

दिल का दौरा पड़ने से पहले दिखने लगते है यह लक्षण

सीने में तकलीफ और भारीपन
Centers for Disease Control and Prevention (.gov) के अनुसार, सीने में दर्द हार्ट अटैक का एक बड़ा लक्षण है. हार्ट अटैक आने से कुछ दिन या हफ्ते पहले लोगों को अक्सर सीने में हल्का दर्द या दबाव महसूस होता है. ऐसा महसूस हो सकता है कि सीने में कुछ दबाव, भरापन या भारीपन है जो रुक-रुक कर होता है, यह हमेशा तेज दर्द नहीं होता, लेकिन इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. कुछ लोग इसे सीने पर कुछ बैठने जैसा बताते हैं. वहीं, यह दर्द हाथ, जबड़े, गर्दन या पीठ तक फैल सकता है.

लगातार और बिना वजह की थकान
NHS.UK की वेबसाइट के मुताबिक, लोग अक्सर अजीब थकान की शिकायत करते हैं. लगातार और बिना किसी वजह के थका हुआ महसूस करना हार्ट अटैक का एक आम शुरुआती संकेत है, खासकर महिलाओं में. अगर आपको पर्याप्त आराम करने के बाद भी असामान्य रूप से थकान महसूस होती है, तो यह एक चेतावनी का संकेत है. यह थकान दिल में खून का बहाव कम होने के कारण हो सकती है, जिससे दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. अगर आपको सीढ़ियां चढ़ने या किराने का सामान उठाने जैसे रोजाना के काम करते समय भी थकान महसूस होती है, तो डॉक्टर से सलाह लेना बहुत जरूरी है.

सांस लेने में दिक्कत
बिना किसी साफ वजह के सांस फूलना, हल्की-फुल्की एक्टिविटी या आराम करते समय भी, हार्ट अटैक का शुरुआती संकेत हो सकता है. लोगों को सांस लेने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि दिल की खून को पंप करने की क्षमता कम हो जाती है. इससे फेफड़ों में फ्लूइड जमा हो सकता है, जिससे सांस फूलने लगती है. यह लक्षण हार्ट अटैक से हफ्तों पहले दिख सकता है और इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, खासकर अगर यह नया है या बिगड़ रहा है.

तेज दिल की धड़कन या पैल्पिटेशन
तेज दिल की धड़कन या पैल्पिटेशन एक ऐसी फीलिंग है जिसमें लगता है कि आपका दिल बहुत तेजी से या अनियमित रूप से धड़क रहा है. आपको यह धड़कन अपनी छाती, गले या गर्दन में महसूस हो सकती है. पैल्पिटेशन कभी भी हो सकता है, यहां तक कि जब आप आराम कर रहे हों या सामान्य काम कर रहे हों. ऐसा तब होता है जब खून के बहाव या ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए दिल ज्यादा मेहनत करता है. अगर इसके साथ चक्कर आना, बेहोशी, सांस लेने में दिक्कत या सीने में दर्द भी हो, तो यह हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है और इसके लिए तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है.

नींद में दिक्कतें
एक और जरूरी लक्षण जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, वह है नींद में दिक्कतें. चाहे नींद आने में दिक्कत हो, नींद बनाए रखने में दिक्कत हो, या बेचैनी महसूस करते हुए जागना हो, इन नींद की दिक्कतों को चेतावनी का संकेत माना जाना चाहिए. सांस लेने में तकलीफ, रात में पसीना आना, या लगातार नींद न आने के साथ थकान या बेचैनी जैसे अन्य लक्षण भी चेतावनी के संकेत हैं.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह सिर्फ आपकी समझ के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन गाइडलाइंस को फॉलो करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)

