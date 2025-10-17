इस दिवाली हाई ब्लड शुगर के मरीज भी बिना किसी डर के खा सकते हैं मिठाई, विशेषज्ञों से जानें कैसे
दिवाली खाने-पीने और खुशियों का त्योहार है. दिवाली पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है. हर साल की तरह इस साल भी दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी. दिवाली से कुछ दिन पहले ही घरों की साफ-सफाई की जाती है और मीठे-तैलीय व्यंजन बनाए जाते हैं. त्योहार के दौरान खाने-पीने का आनंद अनोखा होता है. हालांकि, ज्यादा तैलीय और मीठे व्यंजन खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. यही डर कई लोगों को त्योहारों का आनंद लेने और स्वादिष्ट भोजन, खासकर मिठाइयों का स्वाद लेने से रोकता है. अगर स्वास्थ्य समस्याएं आपको त्योहारों का आनंद लेने से रोक रही हैं, तो आप बिना किसी डर के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं. आइए जानें कैसे...
फाइबर युक्त मिठाइयां होंगी फायदेमंद: डाइटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जय श्री बनिक कहती हैं कि दिवाली पर अगर आप मिठाइयों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो फाइबर युक्त मिठाइयां चुनें. फाइबर युक्त बेसन से बनी मिठाइयां फायदेमंद रहेंगी. हालांकि जौ और बाजरे में फाइबर थोड़ा कम होता है, आप जौ और बाजरे के लड्डू भी बना सकते हैं.
नेचुरल चीनी से बनी मिठाइयां: दिवाली के दौरान खाई जाने वाली ज्यादातर मिठाइयों में आर्टिफिशियल मिठास होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है. अगर आप ज्यादा सेहतमंद मिठाई की तलाश में हैं, तो खजूर से बनी मिठाइयों पर विचार करें, जो फ्रुक्टोज और फाइबर से भरपूर होती हैं. ये न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं.
दूध से बनी मिठाइयां: अगर आप इस दिवाली मिठाई की तलाश में हैं, तो इस त्योहारी सीजन में घर पर दूध से बनी मिठाइयां बना सकते हैं. ये मिठाइयां स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों होती हैं.
ऐसा भूलकर भी ना करें
- ज्यादा खाने से बचें: त्योहारों के मौसम में कई लोग अपने खान-पान की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए, त्योहारों के मौसम में अपने खान-पान का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें.
- खाली पेट मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें: खाली पेट मीठे खाद्य पदार्थ खाने से ग्लूकोज तेजी से ब्लड फ्लो में निकलता है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है.
- भोजन में पहले मिठाई न खाएं: मुख्य भोजन से पहले मिठाई खाने से ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए, पहले सब्जियां, दालें या सलाद खाने से ग्लूकोज का अवशोषण धीमा हो जाता है.
- सोने से पहले मीठा खाना न खाएं: रात में ब्लड शुगर का स्तर कम होता है, और मीठा खाना खाने से सुबह हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है.
