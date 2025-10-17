ETV Bharat / health

इस दिवाली हाई ब्लड शुगर के मरीज भी बिना किसी डर के खा सकते हैं मिठाई, विशेषज्ञों से जानें कैसे

स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको त्योहारों का आनंद लेने से रोक रही हैं, तो आप बिना किसी डर के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं...

What sweets can people with health problems eat on Diwali?
इस दिवाली आप भी बिना किसी डर के मिठाई खा सकते हैं, विशेषज्ञों से जानें कैसे (CANVA)
author img

By ETV Bharat Health Team

Published : October 17, 2025 at 2:02 PM IST

|

Updated : October 17, 2025 at 2:28 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

दिवाली खाने-पीने और खुशियों का त्योहार है. दिवाली पूरे देश में बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है. हर साल की तरह इस साल भी दिवाली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जाएगी. दिवाली से कुछ दिन पहले ही घरों की साफ-सफाई की जाती है और मीठे-तैलीय व्यंजन बनाए जाते हैं. त्योहार के दौरान खाने-पीने का आनंद अनोखा होता है. हालांकि, ज्यादा तैलीय और मीठे व्यंजन खाने से कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. यही डर कई लोगों को त्योहारों का आनंद लेने और स्वादिष्ट भोजन, खासकर मिठाइयों का स्वाद लेने से रोकता है. अगर स्वास्थ्य समस्याएं आपको त्योहारों का आनंद लेने से रोक रही हैं, तो आप बिना किसी डर के स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं. आइए जानें कैसे...

फाइबर युक्त मिठाइयां होंगी फायदेमंद: डाइटीशियन और न्यूट्रिशनिस्ट जय श्री बनिक कहती हैं कि दिवाली पर अगर आप मिठाइयों का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो फाइबर युक्त मिठाइयां चुनें. फाइबर युक्त बेसन से बनी मिठाइयां फायदेमंद रहेंगी. हालांकि जौ और बाजरे में फाइबर थोड़ा कम होता है, आप जौ और बाजरे के लड्डू भी बना सकते हैं.

What sweets can people with health problems eat on Diwali?
इस दिवाली आप भी बिना किसी डर के मिठाई खा सकते हैं, विशेषज्ञों से जानें कैसे (CANVA)

नेचुरल चीनी से बनी मिठाइयां: दिवाली के दौरान खाई जाने वाली ज्यादातर मिठाइयों में आर्टिफिशियल मिठास होती है, जो सेहत के लिए हानिकारक होती है. अगर आप ज्यादा सेहतमंद मिठाई की तलाश में हैं, तो खजूर से बनी मिठाइयों पर विचार करें, जो फ्रुक्टोज और फाइबर से भरपूर होती हैं. ये न सिर्फ स्वादिष्ट होती हैं, बल्कि आपकी सेहत के लिए भी फायदेमंद होती हैं.

What sweets can people with health problems eat on Diwali?
इस दिवाली आप भी बिना किसी डर के मिठाई खा सकते हैं, विशेषज्ञों से जानें कैसे (CANVA)

दूध से बनी मिठाइयां: अगर आप इस दिवाली मिठाई की तलाश में हैं, तो इस त्योहारी सीजन में घर पर दूध से बनी मिठाइयां बना सकते हैं. ये मिठाइयां स्वादिष्ट और सेहतमंद दोनों होती हैं.

ऐसा भूलकर भी ना करें

  • ज्यादा खाने से बचें: त्योहारों के मौसम में कई लोग अपने खान-पान की आदतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे कई तरह की समस्याएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए, त्योहारों के मौसम में अपने खान-पान का ध्यान रखें और जरूरत से ज्यादा खाने से बचें.
  • खाली पेट मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन करने से बचें: खाली पेट मीठे खाद्य पदार्थ खाने से ग्लूकोज तेजी से ब्लड फ्लो में निकलता है और ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है.
  • भोजन में पहले मिठाई न खाएं: मुख्य भोजन से पहले मिठाई खाने से ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ सकता है. इसलिए, पहले सब्जियां, दालें या सलाद खाने से ग्लूकोज का अवशोषण धीमा हो जाता है.
  • सोने से पहले मीठा खाना न खाएं: रात में ब्लड शुगर का स्तर कम होता है, और मीठा खाना खाने से सुबह हाइपरग्लाइसेमिया हो सकता है.

(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी केवल पढ़ने के उद्देश्य से प्रदान की गई है. ईटीवी भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए कृपया डॉक्टर से सलाह लें.)

ये भी पढ़ें-

Last Updated : October 17, 2025 at 2:28 PM IST

TAGGED:

HEALTH TIPS DIWALI SWEETS
HEALTHY SWEET OPTIONS
DIWALI 2025
RICH IN FIBER SWEETS
HEALTH TIPS DIWALI SWEETS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.