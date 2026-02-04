उम्र के हिसाब से कितनी होनी चाहिए पल्स रेट? जानिए सही रीडिंग पाने के लिए कब करना चाहिए चेक?
स्वस्थ लोगों में पल्स रेट (60-100 BPM) हो सकते हैं, लेकिन हार्ट डिजीज, लो ब्लड प्रेशर या मेडिकल स्थितियों में ये अलग हो सकते हैं...
Published : February 4, 2026 at 12:30 PM IST
पल्स रेट और हार्ट रेट दो अलग-अलग माप हैं. नॉर्मल से ज्यादा या कम पल्स रेट किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है. लोग अक्सर सोचते हैं कि हार्ट रेट और पल्स रेट एक ही होते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. हार्ट रेट का मतलब है कि दिल एक मिनट में कितनी बार धड़कता है और पल्स रेट दिल के सिकुड़ने की वजह से धमनियों में महसूस होने वाला दबाव या झटका है, जो दिल की एक्टिविटी को दिखाता है.
पल्स रेट आर्टरीज में ब्लड फ्लो का एक इंडिकेटर है. इसे हार्ट रेट का माप भी कहा जाता है. यह हार्ट रेट पता लगाने में मदद करता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि पल्स रेट का इस्तेमाल हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का अंदाजा लगाने के लिए किया जा सकता है. हर इंसान की पल्स रेट उसकी शारीरिक, मानसिक और सेहत की स्थिति के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि पल्स रेट शरीर के टाइप, लिंग और उम्र के हिसाब से भी अलग-अलग हो सकती है. डॉ. महेश ने उम्र के हिसाब से नॉर्मल पल्स रेट के बारे में बताया. आइए जानते हैं कि उम्र के अनुसार नाड़ी की दर कितनी होनी चाहिए?
उम्र के हिसाब से पल्स रेट कितनी होनी चाहिए?
पल्स रेट को हार्ट रेट भी कहते हैं. डॉक्टरों के अनुसार, एक स्वस्थ व्यक्ति का नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट (bpm) के बीच होना चाहिए. अगर यह 60 से कम या 100 से ज्यादा है, तो यह किसी समस्या का संकेत हो सकता है. आम तौर पर, आराम करते समय आपका पल्स रेट लगभग 60 बीट्स प्रति मिनट होना चाहिए. 60 से कम पल्स रेट को ब्रैडीकार्डिया कहते हैं और 100 से अधिक पल्स रेट को टैकीकार्डिया कहते हैं.
ब्रैडीकार्डिया और टैकीकार्डिया क्या होता है?
टैकीकार्डिया का मतलब है तेज दिल की धड़कन (आराम करते समय 100 bpm से ज्यादा), जबकि ब्रैडीकार्डिया का मतलब है धीमी दिल की धड़कन (आराम करते समय 60 bpm से कम). जिसमें दिल शरीर की जरूरतों के हिसाब से बहुत तेजी से या बहुत धीरे धड़कता है, अक्सर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग की समस्याओं के कारण, हालांकि एथलीटों में या सोते समय यह सामान्य होता है.
इन कैलकुलेशन पर एक नजर डालें
एथलीट, कुछ खास दवाएं लेने वाले लोग, और जिनका रेस्टिंग हार्ट रेट स्वाभाविक रूप से कम होता है, उनका पल्स रेट 60 से कम हो सकता है
18 से 30 साल के लोगों के लिए, पल्स रेट 80.2 तक हो सकता है.
30 से 50 साल के लोगों के लिए, पल्स रेट 75.3 से 78.5 तक हो सकता है.
50 से 70 साल के लोगों के लिए, पल्स रेट 73.0 से 73.9 तक हो सकता है.
इसके अलावा, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, उनका हार्ट रेट ज्यादा होता है. यह भी एक्सरसाइज के टाइप के आधार पर अलग-अलग होता है.
बच्चों और किशोरों के लिए सामान्य पल्स रेट
|उम्र
|पल्स रेट
|नवजात शिशु
|70 - 190 bpm
|बच्चे (1 से 10 साल की उम्र)
|70 - 190 bpm
|किशोरी (11 से 17 साल की उम्र)
|60 - 100 bpm
|18 से 21 साल की उम्र के बीच
|56 – 65 bpm
युवा वयस्कों से लेकर बड़े वयस्कों तक के लोगों के लिए सामान्य पल्स रेट...
|उम्र
|पल्स रेट
|21 से 25 साल की उम्र
|55 – 65 bpm
|26 से 30 साल की उम्र
|57 – 66 bpm
|31 से 35 साल की उम्र
|58 – 67 bpm
|36 से 40 साल की उम्र
|57 – 67 bpm
|41 से 45 साल की उम्र
|56 – 65 bpm
|46 से 50 साल की उम्र
|56 – 65 bpm
|51 से 55 साल की उम्र
|56 – 65 bpm
|56 से 60 साल की उम्र
|56 – 65 bpm
|61 से 65 साल की उम्र
|56 – 65 bpm
|65 साल की उम्र
|56 – 65 bpm
आपको अपनी पल्स रेट की सटीकता कब चेक करनी चाहिए?
एक्सपर्ट्स का कहना है कि सुबह उठने के बाद अपनी पल्स रेट चेक करना जरूरी है...
- एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यही एकमात्र समय है जब आपको सही रीडिंग मिल सकती है.
- अगर आपकी हार्ट रेट 60 और 90 bpm के बीच है, तो आप सुरक्षित हैं.
- अगर आपकी पल्स रेट 90 या उससे ज्यादा है, तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.
- नियमित रूप से अपनी पल्स रेट चेक करने से आपको संभावित दिल की समस्याओं के बारे में समय पर पता चल सकता है, ताकि आप बचाव के उपाय कर सकें.