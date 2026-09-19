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कैंसर के इलाज के दौरान या बाद मीठा पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? जानिए क्या शुगर लेने से Cancer बढ़ता है?

डॉ. तन्वी सिंह का कहना है कि शुगर लेने से कैंसर सीधी तरह से नहीं बढ़ता है. दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशन है. जैसे हमारे बॉडी...

What should a patient eat after recovering from cancer? What should the blood sugar level be?
कैंसर के इलाज के दौरान या बाद मीठा पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए? जानिए क्या शुगर लेने से Cancer बढ़ता है? (GETTY IMAGES)
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By ETV Bharat Health Team

Published : September 19, 2026 at 4:34 PM IST

8 Min Read
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कैंसर और उसके इलाज का मरीज के शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ता है. इसलिए, पौष्टिक खाना खाने से ताकत वापस पाने, टिश्यू को फिर से बनाने और सेहत को बेहतर बनाने में मदद मिलती है. कैंसर के इलाज के बाद, मरीजों के लिए सही पोषण बहुत जरूरी है ताकि वे अपनी इम्यूनिटी मजबूत कर सकें और सेल के लेवल पर ठीक होना शुरू कर सकें.

M.O. C कैंसर केयर सेंटर पूसा रोड, नई दिल्ली में कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और कैंसर फिजिशियन डॉ. तन्वी सिंह का कहना है कि इस बात के बहुत से सबूत हैं कि सब्जियों, फलों, साबुत अनाज और फलियों (जैसे दाल और बीन्स) से भरपूर डाइट कैंसर के खतरे को कम कर सकती है. इसके उलट, कैंसर से ठीक हुए लोगों को सैचुरेटेड फैट, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा कैलोरी वाले खाने, एक्स्ट्रा या रिफाइंड शुगर और प्रोसेस्ड या रेड मीट का सेवन कम करना चाहिए या इनसे बचना चाहिए, क्योंकि इनसे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. कैंसर का इलाज करवा रहे या करवा चुके मरीजों को खाने-पीने से जुड़ी सलाह और पाबंदियों के बारे में अपने डॉक्टरों से बात करनी चाहिए.

पौधे, फल और सब्जियां- कैंसर से ठीक हुए लोगों को प्लांट-बेस्ड डाइट लेने की कोशिश करनी चाहिए. फल और सब्जियां खाने से विटामिन, मिनरल, फाइबर, कैरोटीनॉयड और दूसरे फायदेमंद न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो कैंसर को रोकने में मदद करते हैं.

एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि कैंसर से ठीक हुए लोग...

  • हर दिन 2.5 कप सब्जियां और फल खाएं
  • हर खाने में सब्जियां और फल शामिल करें
  • हर दिन अलग-अलग तरह की सब्जियां और फल खाएं
  • साबुत सब्जियों और फलों पर जोर दें
  • खाना पकाने के अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करें
  • अगर आप सब्जी या फलों का जूस पीते हैं, तो 100 फीसदी जूस चुनें
  • फल और सब्जियों के साथ क्रीमी सॉस, ड्रेसिंग और डिप का सेवन कम करें
  • तली हुई सब्जियां और फल न खाएं

मीट न खाएं
डॉ. तन्वी सिंह का कहना है कि स्टडीज से पता चलता है कि प्रोसेस्ड और रेड मीट का सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है. अमेरिकी डाइट में फैट और कोलेस्ट्रॉल के सेवन में मीट का बड़ा योगदान है. प्रोसेस्ड और रेड मीट का ज्यादा सेवन कैंसर होने के बढ़ते खतरे से भी जुड़ा है. कई प्रोसेस्ड मीट में नाइट्रेट्स मिलाए जाते हैं, जिनसे कैंसर हो सकता है. ज्यादा तापमान पर या चारकोल ग्रिलिंग से मीट पकाने पर म्यूटाजेन्स और कार्सिनोजेन्स बनते हैं, जिनसे कैंसर होने का खतरा होता है. जानकारों का सुझाव है कि कैंसर से ठीक हुए लोग...

  • बेकन, सॉसेज, लंचन मीट और हॉट डॉग जैसे प्रोसेस्ड मीट का सेवन कम करें.
  • रेड मीट (जैसे बीफ, पोर्क और लैंब) का सेवन कम करें.
  • प्रोटीन के दूसरे स्रोत चुनें, जैसे बीन्स, पोल्ट्री या मछली.
  • अगर आप रेड मीट खाते हैं, तो लीन कट (कम फैट वाला मीट) चुनें और कम मात्रा में खाएं.
  • तलने या चारब्रॉइलिंग (आग पर भूनने) से बचें.
  • मीट, पोल्ट्री और मछली को बेक करके, ब्रॉयल करके या पोच करके पकाएं.

साबुत अनाज और फाइबर
ज्यादा फाइबर और साबुत अनाज वाली डाइट लेने से कैंसर का खतरा कम होता है. ज्यादातर फाइबर वाले खाद्य पदार्थों में साबुत अनाज वाली ब्रेड, अनाज (सीरियल्स), चावल, पास्ता और बीन्स शामिल हैं. साबुत अनाज वाले खाद्य पदार्थ वे होते हैं जो पूरे अनाज के बीज से बने होते हैं, जैसे गेहूं, चावल, ओट्स और जौ इनमें प्रोसेस्ड अनाज की तुलना में ज्यादा फाइबर, विटामिन और मिनरल होते हैं.

जानकारों की सलाह है कि कैंसर से ठीक हुए लोग

  • रिफाइंड या प्रोसेस्ड अनाज के बजाय साबुत अनाज चुनें
  • सफेद चावल के बजाय ब्राउन राइस चुनें
  • रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें, जिनमें पेस्ट्री, कैंडी, चीनी वाले ब्रेकफास्ट सीरियल्स और ज्यादा चीनी वाले अन्य खाद्य पदार्थ शामिल हैं.

क्या शुगर लेने से कैंसर बढ़ता है?
डॉ. तन्वी सिंह का कहना है कि शुगर लेने से कैंसर सीधी तरह से नहीं बढ़ता है. दोनों का इनडायरेक्ट रिलेशन है. जैसे हमारे बॉडी में कोई भी चीज ज्यादा हो जाए तो इससे नुकसान होता है. चीनी से भी ऐसा ही होता है, और हम डिब्बाबंद जूस, एनर्जी ड्रिंक्स या ज्यादा चीनी वाले ड्रिंक्स जैसी चीजें खाते-पीते हैं। इनसे हमारा वजन बढ़ता है और मोटापा होता है, जिससे शरीर में कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं. इससे मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी होती है, जो कैंसर सेल्स बनने का कारण बनती है.

डॉक्टरों का कहना है कि 7 से 8 प्रकार के कैंसर केवल मोटापा के कारण होता है. जिसमें शामिल है स्तन कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, आंत और मलाशय का कैंसर. गर्भाशय का कैंसर, बच्चेदानी की परत का कैंसर, किडनी का कैंसर, लिवर का कैंसर, अग्नाशय का कैंसर, ग्रासनली का कैंसर, पित्ताशय का कैंसर आदि.

मोटापा कैंसर का खतरा कैसे बढ़ाता है?
डॉ. तन्वी सिंह बताती हैं कि शरीर में जरूरत से ज्यादा फैट (एडिपोज टिश्यू) होने से एस्ट्रोजन और इंसुलिन जैसे हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे असामान्य रूप से सेल्स की ग्रोथ होती है. मोटापे के कारण शरीर में लंबे समय तक रहने वाली हल्की सूजन (क्रोनिक, लो-ग्रेड इन्फ्लेमेशन) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, जो हेल्दी सेल्स को नुकसान पहुंचा सकता है.

क्या कैंसर के मरीजों को चीनी नहीं खानी चाहिए?
डॉ. तन्वी सिंह कहती हैं कि डॉक्टरों का कहना है कि यह बात एक मिथक है कि कैंसर के मरीजों को चीनी नहीं खानी चाहिए. मेडिकल एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट इस बात से सहमत हैं कि कैंसर के मरीजों को चीनी से पूरी तरह परहेज करने की जरूरत नहीं है. हमारे शरीर की सभी सेल्स (चाहे वे हेल्दी हों या कैंसर वाली) को एनर्जी के लिए ग्लूकोज (चीनी का एक रूप) की जरूरत होती है. शरीर आपके द्वारा खाए गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को ग्लूकोज में बदल देता है. अगर आप चीनी खाना बंद भी कर दें, तब भी आपका शरीर दूसरे खाद्य पदार्थों से ग्लूकोज बना लेगा

चीनी या कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से बंद करने से वजन कम हो सकता है, मसल्स कमजोर हो सकती हैं और बहुत अधिक थकान हो सकती है. इससे कीमोथेरेपी जैसे इलाज को सहने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है. डॉक्टर सलाह देते हैं कि चीनी का सेवन किया जा सकता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, वे यह भी बताते हैं कि फलों, सब्जियों और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाई जाने वाली नेचुरल शुगर सेहत के लिए फायदेमंद होती है.

कैंसर सर्वाइवर्स के लिए ब्लड शुगर का लेवल कितना होना चाहिए?
जिन कैंसर सर्वाइवर्स को डायबिटीज नहीं है, उनमें नॉर्मल फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आमतौर पर 70 से 99 mg/dL के बीच होता है और HbA1c लेवल 5.7 प्रतिशत से कम होता है.

  • फास्टिंग ग्लूकोज: डायबिटीज न होने वाले लोगों के लिए 70 से 99 mg/dL.
  • HbA1c लेवल: डायबिटीज न होने वाले लोगों के लिए 5.7 प्रतिशत से कम, जिन्हें पहले से डायबिटीज है, उनके लिए डॉक्टर अक्सर पर्सनलाइज्ड टारगेट तय करते हैं (आमतौर पर 7.0 प्रतिशत से कम).
  • खाने के बाद (पोस्ट-प्रैंडियल) ग्लूकोज: डायबिटीज न होने वाले लोगों में खाना खाने के एक से दो घंटे बाद आमतौर पर 140 mg/dL से कम.

(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)

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