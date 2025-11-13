डायबिटीज के मरीजों के लिए कैसा होना चाहिए डाइट चार्ट? जानें क्या खाएं और क्या न खाएं
डायबिटीज मरीजों के लिए अपने आहार का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है. खबर में जानिए डायबिटीज रोगियों को किस तरह का आहार लेना चाहिए?
Published : November 13, 2025 at 8:02 AM IST
आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी, गलत खानपान और एक्सरसाइज की कमी के कारण डायबिटीज के मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ रही है. डायबिटीज को कंट्रोल में रखने के लिए सही डाइट की आवश्यकता होती है. एक बार डायबिटीज हो जाने पर यह बीमारी स्थायी हो जाती है. कहने का मतलब है कि डायबिटीज एक स्थायी बीमारी है. शुगर बढ़ने के डर से रोगी कम खाना खाता है और अपने खाने-पीने का खास ध्यान रखना रखता है. बता दें, डायबिटीज होने पर ब्लड शुगर को नियंत्रित रखने के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार लेना महत्वपूर्ण है.
हालांकि, कई लोग इस बात को लेकर असमंजस में रहते हैं कि इस बीमारी में किस तरह का खान-पान सही रहेगा. डायबिटीज रोगियों को कैसा आहार लेना चाहिए? उन्हें क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? आइए जानें...
डायबिटीज के लक्षण क्या हैं ?
कई लोग बचपन से ही डायबिटीज से पीड़ित होते हैं. अगर समय रहते इसका इलाज और नियंत्रण न किया जाए, तो अन्य बीमारियां होने का खतरा रहता है. डॉक्टरों का कहना है कि खराब खान-पान और तनाव डायबिटीज के मुख्य कारण हैं. इस बीमारी के लक्षणों में बार-बार पेशाब आना, प्यास लगना, भूख लगना और पैरों में सूजन शामिल है. डायबिटीज के मरीजों के लिए हर तीन महीने में एक बार HPA1c टेस्ट करवाना जरूरी है. अगर रिपोर्ट 3 से 5.4 के बीच है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. हालांकि, अगर लेवल 5.6 है, तो आप प्रीडायबिटिक कैटेगरी में हैं. अगर रिपोर्ट में लेवल 7 से ज्यादा है, तो आपको डायबिटीज माना जाता है.
अपने आहार में ये शामिल करें
अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको अपने आहार पर ध्यान देना चाहिए. संतुलित आहार डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है. रोगियों को अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखना चाहिए. आपके आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर शामिल होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों की तुलना में ब्लड शुगर लेवल को अधिक बढ़ाते हैं
डायबिटीज रोगियों को किन चीजों से परहेज करना चाहिए
डायबिटीज रोगियों को नमक का सेवन कम करना चाहिए. मांसाहारी भोजन, डेयरी उत्पाद, आइसक्रीम, नारियल तेल और चिकन में वसा (FAT) की मात्रा अधिक होती है. अगर आपको डायबिटीज है, तो आपको फास्ट फूड और तले हुए खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए. डायबिटीज के रोगियों को अपने आहार में फाइबर युक्त फल, सब्जियां और अनाज का सेवन करना चाहिए. इसलिए, नाश्ते में उपमा, बोंडा, वड़ा और पूरी न खाएं. इसके बजाय, आपको नाश्ते में ओट्स और दाल से बनी चीजें खानी चाहिए. दोपहर में मौसमी फल खाएं. दोपहर में चावल कम और पत्तेदार सब्जियां ज्यादा खाएं. कभी-कभी, चुकंदर को भी आहार में शामिल करना चाहिए. दिन में कम से कम एक बार, दाल को आहार में शामिल करना चाहिए.
डायबिटीज मरीज को डिनर कब करना चाहिए - डायबिटीज मरीजों को चाय और कॉफी का सेवन सीमित करना चाहिए. रात का खाना 8 से 8:30 बजे के बीच खा लें. इससे चीनी का सेवन सीमित रहेगा. सबसे जरूरी बात, रात के खाने के बाद 20 मिनट टहलें. दिन में 7 से 8 बार थोड़ा-थोड़ा खाएं. नाश्ते भूलकर भी न छोड़ें. आप अपने नाश्ते में अंडे, अनाज, ब्रोकली और सलाद शामिल कर सकते हैं. इसके साथ ही बता दें कि डायबिटीज रोगियों को समय-समय पर डॉक्टर से भी सलाह लेते रहना चाहिए.
(डिस्क्लेमर: इस रिपोर्ट में आपको दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल आपकी सामान्य जानकारी के लिए है. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान करते हैं. आपको इसके बारे में विस्तार से जानना चाहिए और इस विधि या प्रक्रिया को अपनाने से पहले अपने निजी चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए.)