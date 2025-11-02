ETV Bharat / health

मल के रंग से पता चलती है आपकी सेहत, कब्ज से क्या होती हैं समस्याएं

शौच की आदतें सेहत के बारे में बताती हैं? किसी को दिन में दो बार जाना सामान्य है, किसी को दो दिन में एक बार.

मल के रंग से पता चलती है आपकी सेहत
मल के रंग से पता चलती है आपकी सेहत (Etv Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 2, 2025 at 2:56 PM IST

शिमला: सुबह की शुरुआत ज्यादातर लोगों के लिए एक कप चाय और उसके बाद टॉयलेट से होती है, लेकिन अगर किसी दिन शौच में परेशानी हुई तो चिंता शुरू कि कहीं कब्ज तो नहीं हो गई? क्या आप जानते हैं कि आपके शौच (मल त्याग) की आदतें आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं? कई लोग सोचते हैं कि रोजाना सुबह एक बार टॉयलेट जाना ही सेहतमंद होने की निशानी है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है. किसी को दिन में दो बार जाना सामान्य होता है, तो किसी को दो दिन में एक बार. असल बात ये है कि आपके खाने-पीने, पानी, नींद और तनाव पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार शौच करेंगे.

चलिए जानते है कि दिन में कितनी बार शौच जाना सही है, और साथ ही बार-बार मल त्यागना क्यों खतरे की घंटी हो सकता है. 24 घंटे में शौच कितनी बार जाना सामान्य है, बार-बार मल त्यागना क्यों खतरनाक हो सकता है, मल के रंग और बनावट से क्या पता चलता है? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला (IGMC) के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बृज शर्मा कहते हैं कि असल में, हमारे खाने-पीने की आदतें, पानी की मात्रा, तनाव, और लाइफस्टाइल सब मिलकर तय करते हैं कि आप कितनी बार शौच करेंगे.

केस स्टडी: बार-बार शौच की अनदेखी के नतीजे?

शिमला के रहने वाले 42 वर्षीय मोहन सिंह पिछले 10 दिनों से दिन में 4-5 बार मल त्याग कर रहे थे. शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद खाना भारी हो गया होगा, लेकिन जब कमजोरी और हल्का बुखार शुरू हुआ, तो उन्होंने IGMC शिमला में डॉक्टर से सलाह ली. जांच में पता चला कि उन्हें आंतों में संक्रमण (Enteritis) था. इससे शरीर का पानी और मिनरल्स कम हो गए थे. इलाज के बाद जब उन्होंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार खान-पान सुधारा और पानी ज्यादा पिया, तो कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति ठीक हो गई.

बार बार शौच जाने के नुकसान
बार बार शौच जाने के नुकसान (ETV Bharat)

IGMC Shimla के Gastroenterologist बृज शर्मा कहते हैं कि 'कभी भी बार-बार शौच की परेशानी को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें. ये किसी गंभीर पाचन समस्या की शुरुआत हो सकती है. हर व्यक्ति की शौच जाने की दिनचर्या अलग होती है. अगर कोई व्यक्ति एक दिन में दो बार जाता है और उसे कोई तकलीफ नहीं है, तो यह उसके लिए सामान्य है, लेकिन अगर अचानक मल की बनावट, रंग बदल जाए, या बार-बार शौच जाने की जरूरत महसूस हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.'

मल त्याग की नियमितता क्यों जरूरी है?

डॉ. बृज शर्मा ने बताया कि अगर आप कई दिन तक शौच नहीं करते या बहुत बार जाते हैं, दोनों ही हालात सेहत के लिए ठीक नहीं. बहुत कम शौच के लिए जाना कब्ज़ की निशानी है. इससे शरीर में टॉक्सिन रुक जाते हैं, जिससे सिरदर्द, पेट फूलना और स्किन प्रॉब्लम हो सकती हैं. बार-बार मल जाने से शरीर में पानी और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे कमजोरी और निर्जलीकरण हो सकता है, अगर कोई व्यक्ति दिन में तीन-चार बार जा रहा है और हर बार मल ढीला है या पेट दर्द के साथ जा रहा है, तो ये सामान्य नहीं है. यह संक्रमण या आंतों में सूजन का संकेत हो सकता है.'

शरीर के बारे में क्या बताता है मल
शरीर के बारे में क्या बताता है मल (ETV Bharat)

24 घंटे में कितनी बार शौच जाना नॉर्मल है?

बहुत से लोग सोचते हैं कि 'रोज़ाना एक बार जाना ही सही है, लेकिन हर इंसान का शरीर अलग होता है. किसी को दिन में 2-3 बार जाना सामान्य होता है. किसी को दो दिन में एक बार जाना भी ठीक माना जाता है. Dr. Brij Sharma के अनुसार, 'जब तक मल त्याग आराम से हो, बहुत ज्यादा जोर न लगाना पड़े, और पेट हल्का महसूस हो तब तक बार-बार जाने या एक दिन छोड़कर जाने की चिंता नहीं करनी चाहिए. यानि कि 1 दिन में 1-3 बार से लेकर 3 दिन में 1 बार तक का पैटर्न पूरी तरह सामान्य है.'

मल का रंग और बनावट
मल का रंग और बनावट (Etv Bharat)

बार-बार शौच जाने के नुकसान

दिन में बार बार शोच जाने के भी नुकसान हो सकते हैं. इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए और डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए डॉ. बृज शर्मा ने बताया कि 'अगर आप दिन में कई बार शौच जा रहे हैं, तो ये शरीर के लिए खतरे की घंटी हो सकती है. बार-बार मल त्यागने से क्या दिक्कतें हो सकती हैं. पानी और मिनरल्स की कमी (डिहाइड्रेशन) हो सकती है, क्योंकि, बार-बार मल आने से शरीर का पानी और खनिज निकल जाते हैं. इससे पोषक तत्व पूरी तरह अवशोषित नहीं हो पाते, जिससे कमजोरी और थकान महसूस होती है. गुदा में जलन या घाव हो सकते हैं, इससे गुदा के आसपास की त्वचा छिल सकती है या फिशर बन सकता है. अगर यह लंबे समय तक रहे तो यह आंतों में सूजन या Irritable Bowel Syndrome का संकेत हो सकता है.'

अगर शौच का पैटर्न बिगड़ जाए तो क्या करें

हमारी दिनचर्या के कारण कई बार शौच का पैटर्न बिगड़ सकता है. इससे कई समस्याएं आती है. इससे बचने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं. डॉ बृज शर्मा ने बताया कि शौच का पैटर्न शुधारने के लिए कुछ तरकीब अपनाई जा सकती हैं, जैसे:

  • पानी ज्यादा पिएं: दिन में कम से कम 2-2.5 लीटर पानी पिएं.
  • फाइबर संतुलित मात्रा में लें: सब्जियां, फल, साबुत अनाज शामिल करें, लेकिन बहुत ज्यादा फाइबर भी न लें.
  • भोजन का समय तय करें: अनियमित खाने से पाचन तंत्र गड़बड़ा जाता है.
  • तनाव कम करें: तनाव आंतों की गति पर असर डालता है, योग या मेडिटेशन करें.
  • कभी भी मल रोककर न रखें: इच्छा होते ही टॉयलेट जाएं, क्योंकि मल रोकना कब्ज़ और बवासीर बढ़ा सकता है.
  • डॉक्टर से सलाह लें: अगर शौच के साथ दर्द, रक्त या अचानक बदलाव दिखे, तो तुरंत जांच कराएं.

