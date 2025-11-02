ETV Bharat / health

मल के रंग से पता चलती है आपकी सेहत, कब्ज से क्या होती हैं समस्याएं

शिमला: सुबह की शुरुआत ज्यादातर लोगों के लिए एक कप चाय और उसके बाद टॉयलेट से होती है, लेकिन अगर किसी दिन शौच में परेशानी हुई तो चिंता शुरू कि कहीं कब्ज तो नहीं हो गई? क्या आप जानते हैं कि आपके शौच (मल त्याग) की आदतें आपकी सेहत के बारे में बहुत कुछ बताती हैं? कई लोग सोचते हैं कि रोजाना सुबह एक बार टॉयलेट जाना ही सेहतमंद होने की निशानी है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है. किसी को दिन में दो बार जाना सामान्य होता है, तो किसी को दो दिन में एक बार. असल बात ये है कि आपके खाने-पीने, पानी, नींद और तनाव पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार शौच करेंगे. चलिए जानते है कि दिन में कितनी बार शौच जाना सही है, और साथ ही बार-बार मल त्यागना क्यों खतरे की घंटी हो सकता है. 24 घंटे में शौच कितनी बार जाना सामान्य है, बार-बार मल त्यागना क्यों खतरनाक हो सकता है, मल के रंग और बनावट से क्या पता चलता है? इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला (IGMC) के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बृज शर्मा कहते हैं कि असल में, हमारे खाने-पीने की आदतें, पानी की मात्रा, तनाव, और लाइफस्टाइल सब मिलकर तय करते हैं कि आप कितनी बार शौच करेंगे. केस स्टडी: बार-बार शौच की अनदेखी के नतीजे? शिमला के रहने वाले 42 वर्षीय मोहन सिंह पिछले 10 दिनों से दिन में 4-5 बार मल त्याग कर रहे थे. शुरुआत में उन्होंने सोचा कि शायद खाना भारी हो गया होगा, लेकिन जब कमजोरी और हल्का बुखार शुरू हुआ, तो उन्होंने IGMC शिमला में डॉक्टर से सलाह ली. जांच में पता चला कि उन्हें आंतों में संक्रमण (Enteritis) था. इससे शरीर का पानी और मिनरल्स कम हो गए थे. इलाज के बाद जब उन्होंने डॉक्टर की सलाह के अनुसार खान-पान सुधारा और पानी ज्यादा पिया, तो कुछ ही दिनों में उनकी स्थिति ठीक हो गई. बार बार शौच जाने के नुकसान (ETV Bharat) IGMC Shimla के Gastroenterologist बृज शर्मा कहते हैं कि 'कभी भी बार-बार शौच की परेशानी को सामान्य समझकर नजरअंदाज न करें. ये किसी गंभीर पाचन समस्या की शुरुआत हो सकती है. हर व्यक्ति की शौच जाने की दिनचर्या अलग होती है. अगर कोई व्यक्ति एक दिन में दो बार जाता है और उसे कोई तकलीफ नहीं है, तो यह उसके लिए सामान्य है, लेकिन अगर अचानक मल की बनावट, रंग बदल जाए, या बार-बार शौच जाने की जरूरत महसूस हो तो इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.' मल त्याग की नियमितता क्यों जरूरी है?