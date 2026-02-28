हथेलियों में पसीना आना किस समस्या का संकेत है? इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? जानिए
Published : February 28, 2026 at 12:30 PM IST
बहुत से लोगों को हथेलियों में पसीना आना नॉर्मल लगता है. गर्मी के मौसम में या इंटरव्यू से पहले घबराहट होने पर हथेलियों का गीला होना नॉर्मल है. लेकिन, कुछ लोगों को बिना किसी वजह के बार-बार पसीना आता है. मेडिकल भाषा में, इसे हाइपरहाइड्रोसिस कहते हैं. हालांकि यह कोई खतरनाक कंडीशन नहीं है, लेकिन यह किसी व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी, सेल्फ-कॉन्फिडेंस और सोशल मेलजोल को काफी हद तक खराब कर सकती है.
यह कंडीशन तब होती है जब हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियां बहुत ज्यादा स्टिम्युलेट हो जाती हैं. डॉक्टर इसे सिर्फ स्किन की प्रॉब्लम ही नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम या हार्मोनल बदलावों का लक्षण भी मानते हैं. तो, आइए हथेलियों में पसीना आने के कारणों और इसका इलाज कैसे किया जा सकता है, यह जानते हैं...
हाथों में अत्यधिक पसीना आने का कारण
हाइपरहाइड्रोसिस केंद्र के मुताबिक, आम तौर पर, जब हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है, तो दिमाग का हाइपोथैलेमस शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए पसीने की ग्रंथियों को एक्टिवेट करता है, जिससे स्किन ठंडी होती है. जब यह मैकेनिज्म बिना गर्मी के भी काम करने लगता है, तो इसे हाइपरहाइड्रोसिस (बहुत ज्यादा पसीना आना) कहते हैं. यह डिसऑर्डर पसीना लाने वाले सिग्नल में खराबी की वजह से होता है, जो अक्सर बिना किसी फिजिकल स्टिम्युलेशन के एक्टिवेट हो जाते हैं. यह जेनेटिक हो सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारों में चल सकता है. इसके अलावा, शरीर में एंडोक्राइन ग्रंथियों में होने वाले बदलाव भी एक जरूरी फैक्टर हैं. खासकर हाइपरथायरायडिज्म के मामले में, जहां थायरॉयड ग्रंथि ओवरएक्टिव हो जाती है, शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा पसीना आने लगता है.
इसके अलावा, जब ब्लड शुगर का लेवल अचानक गिर जाता है (हाइपोग्लाइसीमिया), तो शरीर ठंडा हो जाता है और हाथों में पसीना आने लगता है. ऐसी स्थिति में, यह पता लगाना आवश्यक है कि यह अस्थायी समस्या है या किसी आंतरिक बीमारी का लक्षण है.
साइकोलॉजिकल असर और नर्वस सिस्टम: फिजिकल वजहों के अलावा, स्ट्रेस और एंग्जायटी को भी हाथों में पसीना आने की सबसे बड़ी वजह माना जाता है. सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे शरीर में पसीने की ग्रंथियों को कंट्रोल करता है. जब हम बहुत ज्यादा डर या स्ट्रेस में होते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम ओवरएक्टिव हो जाता है, जिससे हथेलियों में पसीना आता है. कुछ लोगों के लिए, यह उन्हें दूसरों से हाथ मिलाने या पब्लिक में चीजों को छूने से भी रोक सकता है. इससे सोशल आइसोलेशन हो सकता है.
यह एंग्जायटी और पसीने का एक क्लासिक खराब साइकिल है. जब आप एंग्जायटी में होते हैं, तो आपका शरीर स्ट्रेस हार्मोन (एड्रेनालाईन) रिलीज करता है, जिससे फाइट-या-फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू होता है और पसीना आता है. फिर, यह देखकर कि पसीना आना एंग्जायटी बढ़ाता है, जिससे और भी ज्यादा पसीना आता है, जिससे यह साइकिल चलता रहता है. मेडिकल स्टडीज से पता चलता है कि इन नर्वस सिस्टम के इम्पल्स को शांत करने वाली एक्सरसाइज और सही मेडिकल सलाह से कंट्रोल किया जा सकता है.
इसका सॉल्यूशन क्या है?
आजकल हाथों का पसीना कम करने के लिए कई ट्रीटमेंट मौजूद हैं. शुरुआती स्टेज में, डॉक्टर की सलाह के हिसाब से एंटीपर्सपिरेंट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है. ये तरीके कुछ समय के लिए पसीने की ग्रंथियों के पोर्स को बंद कर देते हैं और पसीना कम करते हैं. अगर यह काम न करे, तो आयनटोफोरेसिस नाम का ट्रीटमेंट करने की सलाह दी जा सकती है. इसमें पसीने की ग्रंथियों को कुछ समय के लिए बंद करने के लिए बहुत कम मात्रा में बिजली का इस्तेमाल होता है.
ज्यादा गंभीर मामलों में, बोटॉक्स इंजेक्शन दिए जाते हैं. ये उन नर्व सिग्नल को ब्लॉक करते हैं जिनसे पसीना आता है. सर्जरी आखिरी तरीका है और बहुत कम मामलों में इसकी सलाह दी जाती है. इसके अलावा, अपनी रोज की डाइट में कैफीन और मसालेदार खाना कम करना भी पसीना कंट्रोल करने का एक आसान तरीका माना जाता है.
लाइफस्टाइल में बदलाव भी है इसका सॉल्यूशन
जिन लोगों के हाथों में पसीना आता है, वे कुछ आसान लाइफस्टाइल में बदलाव करके इसकी गंभीरता को कम कर सकते हैं. अपने हाथों को हमेशा साफ और सूखा रखना जरूरी है. कॉटन का रूमाल इस्तेमाल करने से पसीना जल्दी सोखने में मदद मिलेगी.
कहा जाता है कि जिंक और मैग्नीशियम से भरपूर खाना खाने से पसीने की ग्रंथि के काम को रेगुलेट करने में मदद मिल सकती है. सबसे जरूरी बात, अगर बहुत ज्यादा पसीना आने के साथ वजन कम होना, दिल की धड़कन बढ़ना या रात में पसीना आना जैसे लक्षण दिखें, तो इसे नॉर्मल पसीना समझकर नजरअंदाज करने के बजाय तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और टेस्ट करवाएं.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)