आपको भी हो रही थकान, झड़ रहे बाल? एक्सपर्ट बोले- ये एक वजह है जिम्मेदार

शिमला: विटामिन की कमी के शुरुआती लक्षण अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं. अनियमित खानपान, कम नींद, तनाव और जंक फूड के कारण शरीर में विटामिन की कमी तेजी से बढ़ रही है. विटामिन हमारे शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, त्वचा, बाल और दिमागी स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन कई लोग इनकी कमी को पहचान नहीं पाते और यह धीरे-धीरे बड़ी समस्या का रूप ले लेती है.
विशेषज्ञ क्या कहते हैं?
डायटिशियन विपाशा का कहना है, "आजकल युवाओं और महिलाओं में विटामिन D, B12 और आयरन की कमी सबसे ज्यादा दिख रही है. लगातार थकान, बाल गिरना और मूड स्विंग को लोग साधारण समस्या समझ लेते हैं, लेकिन ये कमी के शुरुआती संकेत हैं. विटामिन की पूर्ति के लिए प्लेट को कलरफुल और बैलेंस्ड बनाना जरूरी है."
विटामिन की कमी के लक्षण (ETV Bharat GFX)
शरीर में विटामिन की कमी के आम संकेत
हमेशा थकान और कमजोरी महसूस होना
अगर बिना ज्यादा मेहनत के भी थकान रहती है, तो यह विटामिन B12 और विटामिन D की कमी का संकेत है.
शरीर ऊर्जा नहीं बना पाता और नर्वस सिस्टम भी कमजोर होने लगता है.
बालों का झड़ना और स्कैल्प कमजोर होना
बाल तेजी से झड़ना या पतले होना विटामिन B7 (बायोटिन), B12 और विटामिन D की कमी से जुड़ा होता है.
स्कैल्प में खुजली, रूसी और सूखापन भी विटामिन कमी के लक्षण हो सकते हैं.
त्वचा का बेजान होना, फटना और पिगमेंटेशन
विटामिन A, E और C की कमी से त्वचा में नमी कम हो जाती है.
चेहरे पर दाने, पिगमेंटेशन और डार्क सर्कल भी बढ़ जाते हैं.
होंठ फटना
विटामिन B2 और B3 की कमी का प्रमुख संकेत है.
हड्डियों और जोड़ों में दर्द
विटामिन D और कैल्शियम की कमी से शुरू होता है.
लंबे समय तक दर्द रहने पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं.
बार-बार बीमार पड़ना
कमजोर इम्यूनिटी यानी विटामिन C, D और जिंक की कमी.
सर्दी-जुकाम जल्दी लगना इसका सामान्य लक्षण है.
आंखों की रोशनी कम होना, रात में धुंधला दिखना
विटामिन A की कमी का संकेत.
लंबे समय में नाइट ब्लाइंडनेस तक हो सकती है.
पैरों में झुनझुनी और सुन्नपन
यह संकेत है कि आपका नर्वस सिस्टम विटामिन B12 की कमी से प्रभावित हो रहा है.
विटामिन की कमी को दूर करने के लिए क्या करें?
डाइट में दिन में कम से कम 5 तरह की सब्जियां और फल शामिल करें.
विटामिन D के लिए सुबह की धूप में 15–20 मिनट जरूर बैठें.
दूध, दही, पनीर, अंडे, दालें और ड्राईफ्रूट्स रोजाना खाएं.
B12 के लिए अंडा, दूध, दही, फोर्टिफाइड सीरियल्स डाइट में शामिल करें.
विटामिन C के लिए नींबू, आंवला, संतरा, टमाटर और शिमला मिर्च खाएं.
कैल्शियम के लिए डाइट में रागी, तिल, मेथी दाना, दूध और दही लें.
"कई मरीज साधारण थकान, चक्कर या मांसपेशियों के दर्द को उम्र या काम का प्रेशर मान लेते हैं, लेकिन खून की जांच में पता चलता है कि उन्हें विटामिन की गंभीर कमी है. खासकर B12 और D की कमी, जो नर्वस सिस्टम और हड्डियों पर सीधा असर डालती है." - डॉ. कपिल, मेडिकल फिजिशियन, डीडीयू
डॉ. कपिल की मेडिकल सलाह
अगर लगातार 1–2 महीने तक कमजोरी, बाल झड़ना, सुन्नपन, फटीग जैसे लक्षण हों तो खून की जांच (Vitamin D, B12, CBC) जरूर कराएं.
गर्भवती महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों में विटामिन की कमी का जोखिम ज्यादा रहता है, इनके लिए नियमित चेकअप जरूरी है.
बहुत ज्यादा जंक फूड, क्रैश डाइट या वजन कम करने की गलत कोशिशें भी विटामिन कमी का कारण बनती हैं.
जरूरत पड़ने पर डॉक्टर सप्लिमेंट्स भी देते हैं, लेकिन इन्हें खुद से लेना गलत है.
विटामिन की कमी दूर करने के लिए ये खाएं (ETV Bharat GFX)
विटामिन की कमी दूर करने के लिए क्या खाएं?
विटामिन A के लिए
गाजर
शकरकंद
पालक
हरी पत्तेदार सब्जियां
अंडा
दूध
विटामिन B12 के लिए
अंडा
दूध
दही
पनीर
फोर्टिफाइड सीरियल्स
विटामिन C के लिए
नींबू
आंवला
मौसमी
संतरा
स्ट्रॉबेरी
अमरूद
विटामिन D के लिए
सुबह की धूप
अंडे की जर्दी
मशरूम
फोर्टिफाइड दूध
