आपको भी हो रही थकान, झड़ रहे बाल? एक्सपर्ट बोले- ये एक वजह है जिम्मेदार

शिमला: विटामिन की कमी के शुरुआती लक्षण अक्सर हम अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में भूल जाते हैं. अनियमित खानपान, कम नींद, तनाव और जंक फूड के कारण शरीर में विटामिन की कमी तेजी से बढ़ रही है. विटामिन हमारे शरीर के विकास, मेटाबॉलिज्म, इम्यूनिटी, त्वचा, बाल और दिमागी स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं, लेकिन कई लोग इनकी कमी को पहचान नहीं पाते और यह धीरे-धीरे बड़ी समस्या का रूप ले लेती है.

विशेषज्ञ क्या कहते हैं?