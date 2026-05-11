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वैली फीवर के कारण एक 37 साल के युवक की मौत, जानिए कितनी खतरनाक है यह बीमारी?

कैलिफोर्निया में रहने वाले 37 साल के भारतीय टेक प्रोफेशनल चिरंजीवी कोल्ला की 5 मई को मौत हो गई. उनके परिवार ने एक फडरेजर शेयर किया, जिससे पता चला कि वह लगभग एक महीने से वैली फीवर से जूझ रहे थे. ऐसे में, आज की रिपोर्ट के जरिए जानें कि वैली फीवर क्या है, इसके लक्षण और कारण क्या हैं?

वैली फीवर क्या है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, वैली फीवर एक फंगल इन्फेक्शन है जो Coccidioides नाम के फंगस के कारण होता है. यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और सूखे, धूल भरे इलाकों में सबसे आम है, खासकर दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में. यह फंगस मिट्टी में रहता है. जब मिट्टी में हलचल होती है (हवा, निर्माण कार्य या खेती के कारण), तो इसके छोटे-छोटे स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं. लोग इन स्पोर्स को सांस के जरिए अंदर लेने से इन्फेक्टेड हो जाते हैं.

बहुत से लोगों को इसके लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन जब वे दिखाई देते हैं, तो उनमें बुखार, खांसी, सीने में दर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत, सिरदर्द और मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द शामिल हो सकते हैं. ये लक्षण काफी हद तक फ्लू या निमोनिया जैसे लग सकते हैं. ज्यादातर मामले हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं. कुछ लोगों को फेफड़ों का ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है. बहुत कम मामलों में, यह शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है (जिसे 'डिसेमिनेटेड डिजीज' कहते हैं), जो कि ज्यादा गंभीर होता है

कोक्सीडियोइड्स फंगस की दो मुख्य किस्में हैं जो वैली फीवर (कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस) पैदा करती हैं...

कोक्सीडियोइड्स इमिटिस: यह मुख्य रूप से कैलिफोर्निया की मिट्टी में पाया जाता है.

यह मुख्य रूप से कैलिफोर्निया की मिट्टी में पाया जाता है. कोक्सीडियोइड्स पोसाडासी: यह एरिजोना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको और सेंट्रल या साउथ अमेरिका जैसे दूसरे इलाकों की मिट्टी में पाया जाता है.

लक्षण

सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक, कोक्सीडिया माइकोसिस के लक्षण इन्फेक्शन के टाइप पर निर्भर करते हैं. वैली फीवर कोक्सीडियोमाइकोसिस इन्फेक्शन का पहला फेज है, जिसे एक्यूट फेज भी कहा जाता है. यह इन्फेक्शन मुख्य रूप से फेफड़ों पर असर डालता है और इसके लक्षण इन्फेक्शन के टाइप पर निर्भर करते हैं. हालांकि, यह इन्फेक्शन का पहला स्टेज है, जो अक्सर फ्लू जैसा दिखता है और आमतौर पर इन्फेक्शन के 1 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देता है. इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं...