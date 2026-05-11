वैली फीवर के कारण एक 37 साल के युवक की मौत, जानिए कितनी खतरनाक है यह बीमारी?
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक भारतीय टेक प्रोफेशनल की 'वैली फीवर' से मौत हो गई है. इस खबर में जानिए कैसे होती है यह बीमारी...
Published : May 11, 2026 at 12:53 PM IST
कैलिफोर्निया में रहने वाले 37 साल के भारतीय टेक प्रोफेशनल चिरंजीवी कोल्ला की 5 मई को मौत हो गई. उनके परिवार ने एक फडरेजर शेयर किया, जिससे पता चला कि वह लगभग एक महीने से वैली फीवर से जूझ रहे थे. ऐसे में, आज की रिपोर्ट के जरिए जानें कि वैली फीवर क्या है, इसके लक्षण और कारण क्या हैं?
वैली फीवर क्या है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, वैली फीवर एक फंगल इन्फेक्शन है जो Coccidioides नाम के फंगस के कारण होता है. यह मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है और सूखे, धूल भरे इलाकों में सबसे आम है, खासकर दक्षिण-पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में. यह फंगस मिट्टी में रहता है. जब मिट्टी में हलचल होती है (हवा, निर्माण कार्य या खेती के कारण), तो इसके छोटे-छोटे स्पोर्स हवा में फैल जाते हैं. लोग इन स्पोर्स को सांस के जरिए अंदर लेने से इन्फेक्टेड हो जाते हैं.
बहुत से लोगों को इसके लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन जब वे दिखाई देते हैं, तो उनमें बुखार, खांसी, सीने में दर्द, थकान, सांस लेने में दिक्कत, सिरदर्द और मांसपेशियों या जोड़ों में दर्द शामिल हो सकते हैं. ये लक्षण काफी हद तक फ्लू या निमोनिया जैसे लग सकते हैं. ज्यादातर मामले हल्के होते हैं और अपने आप ठीक हो जाते हैं. कुछ लोगों को फेफड़ों का ज्यादा गंभीर इन्फेक्शन हो जाता है. बहुत कम मामलों में, यह शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकता है (जिसे 'डिसेमिनेटेड डिजीज' कहते हैं), जो कि ज्यादा गंभीर होता है
कोक्सीडियोइड्स फंगस की दो मुख्य किस्में हैं जो वैली फीवर (कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस) पैदा करती हैं...
- कोक्सीडियोइड्स इमिटिस: यह मुख्य रूप से कैलिफोर्निया की मिट्टी में पाया जाता है.
- कोक्सीडियोइड्स पोसाडासी: यह एरिजोना, टेक्सास, न्यू मैक्सिको और सेंट्रल या साउथ अमेरिका जैसे दूसरे इलाकों की मिट्टी में पाया जाता है.
लक्षण
सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन CDC के मुताबिक, कोक्सीडिया माइकोसिस के लक्षण इन्फेक्शन के टाइप पर निर्भर करते हैं. वैली फीवर कोक्सीडियोमाइकोसिस इन्फेक्शन का पहला फेज है, जिसे एक्यूट फेज भी कहा जाता है. यह इन्फेक्शन मुख्य रूप से फेफड़ों पर असर डालता है और इसके लक्षण इन्फेक्शन के टाइप पर निर्भर करते हैं. हालांकि, यह इन्फेक्शन का पहला स्टेज है, जो अक्सर फ्लू जैसा दिखता है और आमतौर पर इन्फेक्शन के 1 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देता है. इसके लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं...
- बुखार
- खांसी
- थकान
- सांस लेने में कठिनाई
- सांस लेते समय सीने में दर्द होना
- रात में पसीना आना
- सिरदर्द
- जोड़ों में दर्द, मुख्य रूप से टखनों, घुटनों और कलाई में
- त्वचा या पैरों पर लाल चकत्ते
- दर्दनाक गांठें
जिन लोगों में लक्षण दिखाई देते हैं, विशेषकर गंभीर लक्षण, उनमें बीमारी की अवधि अलग-अलग होती है. पूरी तरह ठीक होने में महीनों लग सकते हैं. थकान और जोड़ों का दर्द इससे भी अधिक समय तक रह सकता है. छाती का एक्स-रे अक्सर सामान्य नहीं होता और निमोनिया जैसा दिखता है. हालांकि अधिकांश लोग ठीक हो जाते हैं, यह एक्यूट बीमारी कभी-कभी गंभीर रूप ले सकती है.
यह बीमारी कब खतरनाक हो सकती है?
मायो क्लीनिक का कहना है कि अगर कोक्सीडियोमाइकोसिस का पहला इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक नहीं होता है, तो यह निमोनिया (तो यह कई महीनों या वर्षों तक बने रहने वाले फेफड़ों के संक्रमण में बदल सकता) के परमानेंट रूप में बदल सकता है. जिसे क्रोनिक कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस भी कहते हैं. यह कॉम्प्लिकेशन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों में सबसे आम है.
लक्षणों में शामिल हैं...
- हल्का बुखार
- वजन घटाना
- खांसी या खांसी के कारण खून मिला हुआ बलगम निकल सकता है
- छाती में दर्द
- फेफड़ों में संक्रमण के क्षेत्रों को नोड्यूल, कैविटी या निशान हो सकता है
- थकान
यह जानलेवा कब बन जाता है?
बीमारी का यह सबसे गंभीर रूप आम नहीं है. यह तब होता है जब इन्फेक्शन फेफड़ों से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैलता है, इस प्रोसेस को डिसेमिनेशन (डिसेमिनेटेड कोक्सीडियोइडोमाइकोसिस) कहते हैं. यह सबसे गंभीर रूप है, फिर भी यह बहुत कम होता है (लगभग 1 प्रतिशत मामलों में होता है). इस कंडीशन में, फंगस फेफड़ों से शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल जाता है. यह मुख्य रूप से स्किन, हड्डियों, लिवर, दिल और दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड को बचाने वाली मेम्ब्रेन (जिन्हें मेनिन्जेस कहते हैं) में फैलता है. यह कंडीशन जानलेवा हो सकती है.
डॉक्टर से कब मिलें
- ऐसे लक्षण जिनमें सुधार नहीं हो रहा हो.
- अगर आपने किसी ऐसे इलाके की यात्रा की है जहां 'वैली फीवर' (Valley Fever) आम है, तो अपने हेल्थकेयर प्रोफेशनल को जरूर बताएं
- गांठें और त्वचा पर ऐसे घाव जो इन्फेक्शन से जुड़े शुरुआती रैश (चकत्तों) से ज्यादा गंभीर हों.
- रीढ़ की हड्डी, पैरों, घुटनों या दूसरी हड्डियों में दर्द भरे घाव जो ठीक नहीं हो रहे हों
- जोड़ों में लगातार दर्द और सूजन, खासकर घुटनों या टखनों में
- दिमाग और रीढ़ की हड्डी के आस-पास की झिल्लियों और तरल पदार्थों में इन्फेक्शन, जिसे 'मेनिन्जाइटिस' (meningitis) कहते हैं.
(डिस्क्लेमर: इस वेबसाइट पर आपको प्रदान की गई सभी स्वास्थ्य जानकारी, चिकित्सा सुझाव केवल आपकी जानकारी के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक अनुसंधान, अध्ययन, चिकित्सा और स्वास्थ्य पेशेवर सलाह के आधार पर प्रदान कर रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि इन पर अमल करने से पहले आप अपने निजी डॉक्टर की सलाह ले लें.)