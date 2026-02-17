ETV Bharat / health

गर्भधारण की सही उम्र क्या है? किस उम्र के बाद बच्चे पैदा करना होता है मुश्किल? एक्सपर्ट्स से जानें

उम्र बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं की फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होती जाती है, जिससे प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है. ज्यादा उम्र में मां बनने से प्रेग्नेंसी से जुड़े रिस्क और कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. हाल ही में एक पॉपुलर पॉडकास्ट में गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. नंदिता पलशेतकर ने प्रेग्नेंसी और इससे जुड़े मुद्दों के साथ-साथ मां बनने के सोशल प्रेशर पर अपने विचार शेयर किए. इस खबर में उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कंसीव करने की सही उम्र क्या है...

गाइनेकोलॉजिस्ट के अनुसार, महिलाओं के लिए प्रेग्नेंट होने का सबसे अच्छा समय 28 साल के आसपास होता है, लेकिन आजकल 30 से 35 साल के बीच का समय भी प्रैक्टिकल माना जाता है. डॉ. नंदिता कहती हैं कि महिलाओं के लिए उम्र बहुत जरूरी होती है. 28 साल की उम्र के आसपास, एग्स की संख्या कम होने लगती है और साइंस ने इसे साबित कर दिया है. हालांकि, 35 साल की उम्र के बाद भी प्रेग्नेंट होना मुमकिन है, हालांकि यह प्रोसेस ज्यादा मुश्किल हो सकता है.