गर्भधारण की सही उम्र क्या है? किस उम्र के बाद बच्चे पैदा करना होता है मुश्किल? एक्सपर्ट्स से जानें
आजकल ज्यादातर युवा करियर बनाने के कारण 30 साल के बाद शादी करते हैं, लेकिन क्या आपको मां बनने का सही उम्र पता है, जानिए...
Published : February 17, 2026 at 2:20 PM IST
उम्र बढ़ने के साथ-साथ महिलाओं की फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होती जाती है, जिससे प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो जाता है. ज्यादा उम्र में मां बनने से प्रेग्नेंसी से जुड़े रिस्क और कॉम्प्लीकेशंस हो सकते हैं. हाल ही में एक पॉपुलर पॉडकास्ट में गाइनेकोलॉजिस्ट डॉ. नंदिता पलशेतकर ने प्रेग्नेंसी और इससे जुड़े मुद्दों के साथ-साथ मां बनने के सोशल प्रेशर पर अपने विचार शेयर किए. इस खबर में उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि कंसीव करने की सही उम्र क्या है...
गाइनेकोलॉजिस्ट के अनुसार, महिलाओं के लिए प्रेग्नेंट होने का सबसे अच्छा समय 28 साल के आसपास होता है, लेकिन आजकल 30 से 35 साल के बीच का समय भी प्रैक्टिकल माना जाता है. डॉ. नंदिता कहती हैं कि महिलाओं के लिए उम्र बहुत जरूरी होती है. 28 साल की उम्र के आसपास, एग्स की संख्या कम होने लगती है और साइंस ने इसे साबित कर दिया है. हालांकि, 35 साल की उम्र के बाद भी प्रेग्नेंट होना मुमकिन है, हालांकि यह प्रोसेस ज्यादा मुश्किल हो सकता है.
- प्रेग्नेंसी के लिए सही उम्र क्या है?
कई साइंटिफिक स्टडीज से पता चला है कि एक महिला के लिए प्रेग्नेंट होने का सबसे अच्छा समय वह होता है जब वह मां बनने के लिए फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली तैयार हो. कंसीव करने की सबसे अच्छी उम्र 25 से 35 साल के बीच होती है. इस उम्र में महिलाओं की फर्टिलिटी सबसे अच्छी होती है. 35 साल की उम्र के बाद प्रेग्नेंट होना मुश्किल हो सकता है.
- रिसर्च क्या कहती है?
2002 की एक स्टडी के मुताबिक, पहला बच्चा पैदा करने की सही उम्र 30.5 साल थी. US सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक, पहले बच्चे के जन्म की सही उम्र लगभग 27 साल है. वहीं, 2016 की एक स्टडी में पाया गया कि 30s की महिलाओं में सबसे अच्छी फर्टिलिटी होती है जबकि 20s की महिलाएं कम फर्टाइल होती हैं.
- साइंटिफिक रिसर्च से पता चला है कि 20s के आखिर और 30s की शुरुआत में प्रेग्नेंट होना फिजिकली ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्सटेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट की 2008 की एक स्टडी के मुताबिक, इस उम्र में कंसीव करने से प्रेग्नेंसी कॉम्प्लीकेशंस का रिस्क कम हो जाता है. डॉ. नंदिता पोलशेतकर कहती हैं कि आजकल औरतें 30 साल की उम्र से पहले शादी नहीं करतीं, इसलिए 30 से 35 साल की उम्र के बीच पहला बच्चा होना एक अच्छी और प्रैक्टिकल लिमिट हो सकती है.
- 40 या उससे ज्यादा उम्र में बच्चे होने के चांस
कुछ स्टडीज से यह भी पता चला है कि कुछ मामलों में देर से मां बनना फायदेमंद हो सकता है. 2012 की एक स्टडी में पाया गया कि जिन औरतों ने 40 या उससे ज्यादा उम्र में अपने आखिरी बच्चे को जन्म दिया, उनमें सर्वाइकल कैंसर होने का चांस कम था. उम्र के अलावा, मां बनने के लिए और भी कई फैक्टर्स बहुत जरूरी हैं, जैसे बच्चे के लिए मेंटली और फाइनेंशियली तैयार होना. यह समय हर औरत के लिए अलग होता है.
- फर्टिलिटी पर उम्र का असर
एक औरत अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 2 मिलियन एग बनाती है और उम्र के साथ एग की संख्या कम होती जाती है. 37 साल की उम्र में सिर्फ पच्चीस हजार अंडे बचते हैं और 51 साल की उम्र में 1,000 अंडे बचते हैं. समय के साथ इन अंडों की क्वालिटी भी खराब होती जाती है.
प्रेग्नेंसी के दौरान जरूरी खाना
- खजूर, अंजीर और किशमिश: खजूर, अंजीर और किशमिश में आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन A और C भरपूर होता है. प्रेग्नेंट महिलाओं को एनर्जी और आयरन लेवल बनाए रखने के लिए सुबह 2-3 खजूर, 2 अंजीर और एक चम्मच किशमिश भिगोकर रखनी चाहिए.
- आंवला, चुकंदर और गाजर: चुकंदर और गाजर में आयरन भरपूर होता है, जबकि आंवला में विटामिन C भरपूर होता है. आंवले में मौजूद विटामिन C बाकी दोनों के मुकाबले आयरन का लेवल बढ़ाता है. इसलिए, तीनों को एक साथ खाने से प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में आयरन का लेवल बढ़ सकता है.
- नारियल: नारियल में आयरन भरपूर होता है. इसलिए, खजूर को लड्डू के रूप में खाने, नारियल को गुड़ के साथ खाने या नारियल पानी के रूप में पीने से एनीमिया से लड़ने और हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद मिलती है. यह सीने में जलन और कब्ज को भी रोक सकता है.
- अनार: अनार में विटामिन K, विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और प्रोटीन भरपूर होता है. वैसे तो कई ऐसे फल हैं जिनमें आयरन ज्यादा होता है, लेकिन एक्सपर्ट एनीमिया के लिए अनार खाने की सलाह देते हैं. क्योंकि इसमें बहुत सारा विटामिन C होता है. अनार में विटामिन C भरपूर होने की वजह से हमारा शरीर इसमें मौजूद आयरन को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है.
- हरी मूंग: मूंग में फोलेट होता है. इसमें आयरन, प्रोटीन और फाइबर भरपूर होता है. जो प्रेग्नेंसी के दौरान महिलाओं के लिए ज्यादा जरूरी होता है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा फायदे के लिए स्प्राउट्स को कच्चा खाने के बजाय पकाकर खाएं.
- भुने हुए चने: चने में 22 परसेंट आयरन होता है. जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स की संख्या बढ़ाता है. इससे प्रेग्नेंसी के दौरान थकान और जी मिचलाने से कुछ राहत मिलती है.
- चने: चने में आयरन, कैल्शियम और फोलेट जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट और मां की हेल्थ के लिए जरूरी हैं.
- बादाम: बादाम में मौजूद आयरन इम्यूनिटी और दिल के डेवलपमेंट को बेहतर बनाने में मदद करता है. यह मां के शरीर से बच्चे तक ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है. यह प्रेग्नेंट महिलाओं को थकान दूर करने में भी मदद करता है.
(डिस्क्लेमर- यहां दी गई सभी स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सलाह केवल जानकारी के लिए है. यह जानकारी वैज्ञानिक रिसर्च, स्टडीज और मेडिकल और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित है. इन निर्देशों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेना सबसे अच्छा है.)