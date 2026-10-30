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हाई AQI और हाई ब्लड प्रेशर के बीच क्या है संबंध, जानें कैसे ये फेफड़े के साथ-साथ हार्ट हेल्थ पर इसका असर

हाई AQI और हाई ब्लड प्रेशर के बीच क्या है संबंध, जानें कैसे ये फेफड़े के साथ-साथ हार्ट हेल्थ पर इसका असर ( GETTY IMAGES )

एयर पॉल्यूशन को अक्सर सांस संबंधी समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह आपके फेफड़ों के साथ-साथ आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं, यानी आपके कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य, के लिए भी उतना ही खतरनाक है. मेडिकल कम्युनिटी में, इसे अब एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है. जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो इसमें मौजूद अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स (खासकर PM 2.5) फेफड़ों के नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम को पार करके ब्लडस्ट्रीम में चले जाते हैं और सीधे दिल और ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाते हैं.

हाई AQI और हाई ब्लड प्रेशर के बीच क्या है संबंध