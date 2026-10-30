हाई AQI और हाई ब्लड प्रेशर के बीच क्या है संबंध, जानें कैसे ये फेफड़े के साथ-साथ हार्ट हेल्थ पर इसका असर
एयर पॉल्यूशन में मौजूद PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं...
Published : October 30, 2026 at 7:04 PM IST
एयर पॉल्यूशन को अक्सर सांस संबंधी समस्याओं से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह आपके फेफड़ों के साथ-साथ आपके हृदय और रक्त वाहिकाओं, यानी आपके कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य, के लिए भी उतना ही खतरनाक है. मेडिकल कम्युनिटी में, इसे अब एक बड़ा रिस्क फैक्टर माना जाता है. जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो इसमें मौजूद अल्ट्रा-फाइन पार्टिकल्स (खासकर PM 2.5) फेफड़ों के नेचुरल फिल्ट्रेशन सिस्टम को पार करके ब्लडस्ट्रीम में चले जाते हैं और सीधे दिल और ब्लड वेसल को नुकसान पहुंचाते हैं.
हाई AQI और हाई ब्लड प्रेशर के बीच क्या है संबंध
डॉ. अरूप हल्दर कोलकाता के सीके बिड़ला हॉस्पिटल्स, सीएमआरआई में एक अनुभवी कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट और रेस्पिरेटरी मेडिसिन विशेषज्ञ हैं, उनका कहना है कि हवा में मौजूद छोटे कणों, जैसे PM 2.5 और PM 10 के संपर्क में आने से शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो सकता है. ये कण इतने छोटे होते हैं कि वे फेफड़ों से होते हुए खून में जा सकते हैं, जिससे खून की नसों के काम करने के तरीके पर बुरा असर पड़ सकता है और शरीर की ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की क्षमता कम हो सकती है.
डॉ. अरूप हल्दर कहते हैं कि जब हम प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं, तो शरीर 'सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम' को एक्टिवेट कर सकता है, जिससे हार्ट रेट बढ़ सकता है और ब्लड वेसल सिकुड़ सकती हैं. इससे ब्लड प्रेशर कुछ समय के लिए बढ़ सकता है. जिन लोगों को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) है, उनके लिए खराब क्वालिटी वाली हवा में लंबे समय तक रहने से दिल और ब्लड वेसल पर और ज्यादा दबाव पड़ सकता है. यह कनेक्शन खास तौर पर इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका असर हमेशा तुरंत नहीं दिखता. एक व्यक्ति पूरी तरह से हेल्दी महसूस कर सकता है, भले ही उसका दिल और ब्लड वेसल इस एनवायरनमेंटल स्ट्रेस पर रिएक्ट कर रहे हों.
जब AQI लेवल बहुत ज्यादा हो, तो लोगों को बाहर ज्यादा मेहनत वाली फिजिकल एक्टिविटी से बचना चाहिए (खासकर ज्यादा ट्रैफिक वाली जगहों पर). हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को रेगुलर अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना चाहिए. घर के अंदर की एयर क्वालिटी पर भी ध्यान देना जरूरी है.
हालांकि एयर पॉल्यूशन हाई ब्लड प्रेशर के हर मामले का अकेला कारण नहीं है, लेकिन यह एक एनवायरनमेंटल रिस्क फैक्टर है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है. अपने दिल और ब्लड वेसल की हेल्थ को सुरक्षित रखने के लिए हमें सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज से आगे बढ़कर उस हवा के असर पर भी ध्यान देना चाहिए जिसमें हम सांस लेते हैं.
किन लोगों को होता है ज्यादा खतरा
कंसल्टेंट फिजिशियन, ग्रेटर नोएडा स्थित कैलाश हॉस्पिटल में कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. तुषार गोयल का कहना है कि एयर पॉल्यूशन अब सिर्फ सांस की बीमारियों तक ही सीमित नहीं है. हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) लेवल और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के बीच एक बड़ा, लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला लिंक है. हवा में मौजूद बारीक पार्टिकुलेट मैटर (खासकर PM2.5) के संपर्क में आने से शरीर में सूजन हो सकती है, जिससे खून की नसें सिकुड़ सकती हैं और उनका नॉर्मल काम रुक सकता है. नतीजतन, इससे दिल पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है.
डॉ. तुषार गोयल यह भी बतीते हैं कि जिन लोगों को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर, हृदय संबंधी बीमारियां या डायबिटीज है, और जो बुजुर्ग हैं, उनमें इसका खतरा सबसे अधिक होता है. ज्यादा पॉल्यूशन के समय, बाहर ज्यादा मेहनत वाली फिजिकल एक्टिविटी से बचना चाहिए. जब AQI का स्तर बहुत ज्यादा हो, तो बाहर निकलने से बचें. अगर आपको पहले से ही कोई स्वास्थ्य जोखिम है, तो अपने ब्लड प्रेशर पर नजर रखें. इसके अलावा, डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाएं नियमित रूप से लें. अगर सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ महसूस हो, तो इसे नजरअंदाज न करें. हालांकि, हाई AQI का मतलब यह नहीं है कि आपको हाइपरटेंशन (हाई ब्लड प्रेशर) हो ही जाएगा, लेकिन यह निश्चित रूप से एक एनवायरनमेंटल रिस्क फैक्टर है जो आपकी हेल्थ पर बुरा असर डाल सकता है.
जब AQI का स्तर ज्यादा हो तो क्या करें
कार्डियोलॉजी, जयपुर के CK बिड़ला हॉस्पिटल्स में कार्डियोलॉजी विभाग के एडिशनल डायरेक्टर डॉ. राहुल शर्मा का कहना है कि एयर पॉल्यूशन फेफड़ों और सर्कुलेटरी सिस्टम (जिसमें ब्लड वेसल और दिल शामिल हैं) को नुकसान पहुंचाता है. एयर पॉल्यूशन में मौजूद PM2.5 जैसे सूक्ष्म कण फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और ब्लड स्ट्रीम में प्रवेश कर सकते हैं. वहां पहुंचकर ये कण इन्फ्लेमेशन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं. इससे ब्लड की रासायनिक संरचना में बदलाव आता है और रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचता है. इसके परिणामस्वरूप धमनियों में रुकावट, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं.
पॉल्यूशन का लेवल थोड़े समय के लिए बढ़ जाए या लंबे समय तक बना रहे, दोनों ही हालात में आपके दिल पर बुरा असर पड़ सकता है. जो लोग पहले से ही दिल की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से परेशान हैं, साथ ही बुजुर्ग और दूसरी पुरानी बीमारियों से जूझ रहे लोग, उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है. हालांकि, जो जवान लोग सेहतमंद दिखते हैं, उन्हें भी पॉल्यूशन के असर को हल्के में नहीं लेना चाहिए.
जैसे-जैसे AQI का लेवल खराब होता है (विशेषकर बहुत अधिक प्रदूषण वाले दिनों में), लोगों को अपने स्थानीय AQI स्तर पर नजर रखनी चाहिए. जैसे कि...
- जब AQI का स्तर 'अस्वास्थ्यकर' हो, तो बाहर शारीरिक गतिविधियां करने से बचें. इसके बजाय घर के अंदर व्यायाम करें.
- प्रदूषण ज्यादा होने पर अपने घर और कार की खिड़कियां बंद रखें.
- अगर संभव हो, तो सही क्षमता वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें.
- खुद धूम्रपान न करें और न ही किसी और को अपने आस-पास धूम्रपान करने दें.
- बाहर जाते समय अच्छी तरह फिट होने वाला N95 मास्क पहनने से सूक्ष्म कणों को सांस के जरिए अंदर जाने से रोकने में मदद मिल सकती है.
- इसके अलावा, पारंपरिक जोखिम कारकों को नियंत्रित करना भी जरूरी है. इसके लिए नियमित रूप से ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और ब्लड लिपिड की जांच करवाएं, हल्दी डाइट लें, जहां हवा की गुणवत्ता ठीक हो वहां पर्याप्त व्यायाम करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लें.
एयर पॉल्यूशन दिल की बीमारी के लिए एक एनवायरनमेंटल रिस्क फैक्टर है, जिससे सही सावधानी बरतकर बचा जा सकता है. अपने दिल को बचाने के लिए, हमें एयर क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए कदम उठाने होंगे. इसमें ट्रांसपोर्ट के साफ-सुथरे तरीके अपनाना और समय के साथ पॉल्यूशन को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता बढ़ाना शामिल है. हमें साफ हवा में सांस लेने की जरूरत है.
हाई AQI के कारण हृदय स्वास्थ्य को कितना खतरा?
कोलकाता के मुकुंदपुर स्थित रवींद्रनाथ टैगोर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियक साइंसेज (नारायण हेल्थ) में एडल्ट कार्डियोलॉजी विभाग के कंसल्टेंट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट फेलियर प्रोग्राम के प्रमुख, डॉ. अयान कर बताते हैं कि वायु प्रदूषण केवल फेफड़ों से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि इससे हृदय संबंधी जोखिम भी पैदा होते हैं. जब हवा की गुणवत्ता खराब होती है, तो हवा में मौजूद सूक्ष्म कण (खासकर PM₂.₅) शरीर के भीतर स्ट्रेस रिस्पॉन्स, सूजन (इन्फ्लेमेशन) और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को बढ़ावा दे सकते हैं. इन प्रक्रियाओं के कारण रक्त वाहिकाएं सिकुड़ सकती हैं और उनके सामान्य कामकाज में बाधा आ सकती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. प्रायोगिक शोध और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन का एक वैज्ञानिक बयान इन जैविक संबंधों की पुष्टि करते हैं.
इसका मतलब यह नहीं है कि AQI का स्तर अधिक होने पर हर बार ब्लड प्रेशर में बहुत ज्यादा उछाल आएगा. इसका असर हर व्यक्ति पर अलग-अलग हो सकता है, और थोड़े समय के लिए होने वाली बढ़ोतरी आमतौर पर बहुत मामूली होती है. हालांकि, जब लाखों लोग इसके संपर्क में आते हैं, तो थोड़ी सी बढ़ोतरी भी काफी मायने रखती है. लंबे समय तक बार-बार इसके संपर्क में रहने से हाइपरटेंशन (हाई ब्लड प्रेशर) और दिल की बीमारी होने का खतरा बढ़ सकता है.
वायु प्रदूषण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से कैसे बचें
- डॉ. अयान कर सलाह देते हैं कि ज्यादा पॉल्यूशन वाले दिनों में खासकर बिजी सड़कों के पास, ज्यादा मेहनत वाली आउटडोर एक्सरसाइज से बचें. एक्सरसाइज पूरी तरह से छोड़ने के बजाय, आप किसी साफ-सुथरी जगह (घर के अंदर) शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं. जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन) है, उन्हें अपनी दवाएं लेते रहना चाहिए और अपने ब्लड प्रेशर की निगरानी करनी चाहिए. सिर्फ इसलिए कि AQI (एयर क्वालिटी इंडेक्स) का स्तर अधिक है, उन्हें अपनी दवा की खुराक नहीं बढ़ानी चाहिए.
- घर पर, सही आकार का HEPA एयर प्यूरीफायर सुरक्षा की एक अधिक परत दे सकता है. जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में प्रकाशित 2025 के एक रैंडमाइज्ड क्रॉसओवर ट्रायल में पाया गया कि जिन प्रतिभागियों का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कम से कम 120 mmHg था, उनमें HEPA फिल्ट्रेशन (सामान्य फिल्ट्रेशन की तुलना में) का उपयोग करने पर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में सुधार देखा गया, यानी इसमें लगभग 3 mmHg की कमी आई. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि HEPA फिल्टर आपके ब्लड प्रेशर को निश्चित रूप से कम कर ही देगा.
- ऐसा एयर प्यूरीफायर चुनें जिसका 'क्लीन एयर डिलीवरी रेट' (CADR) आपके कमरे के आकार के हिसाब से उपयुक्त हो. यह सुनिश्चित करें कि फिल्टर का सही तरीके से रखरखाव किया जाए, और ऐसे उपकरणों का उपयोग करने से बचें जो ओजोन पैदा करते हैं. हालांकि एयर प्यूरीफिकेशन से घर के अंदर मौजूद कणों (पार्टिकुलेट मैटर) के संपर्क में आने का खतरा कम हो जाता है, लेकिन यह ब्लड प्रेशर के लिए मेडिकल इलाज, घर के अंदर प्रदूषण के स्रोतों को नियंत्रित करने, या बाहरी हवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के प्रयासों का ऑप्शन नहीं है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)