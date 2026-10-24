प्रोस्टेट की सूजन और प्रोस्टेट कैंसर के बीच क्या है अंतर? जानिए दोनों के लक्षण और इलाज के उपाय
कई लोग प्रोस्टेट की सूजन और प्रोस्टेट कैंसर के बीच का अंतर नहीं जानते, ऐसे में इस अंग में होने वाले छोटे-छोटे बदलाव भी गंभीर...
Published : October 24, 2026 at 4:10 PM IST
50 साल की उम्र के बाद, कई पुरुषों को स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी पेशाब पर नियंत्रण न रख पाना. पेशाब करने में कठिनाई या बार-बार पेशाब आना जैसे लक्षण अक्सर काफी चिंता का कारण बनते हैं. क्योंकि कई लोगों को डर होता है कि ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं. हालांकि, प्रोस्टेट से जुड़ी सभी समस्याएं कैंसर नहीं होती हैं. ज्यादातर मामले 'बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया'(BPH) से जुड़े होते हैं. इस संदर्भ में, हम प्रोस्टेट के बढ़ने या प्रोस्टेट में होने वाले बदलावों और प्रोस्टेट कैंसर के बीच के अंतर, साथ ही इनके लक्षणों और इलाज के विकल्पों के बारे में जानेंगे. आइए, इन पर विस्तार से चर्चा करें...
प्रोस्टेट की सूजन और प्रोस्टेट कैंसर में क्या अंतर है?
मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में यूरोलॉजी, यूरो-ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के डायरेक्टर डॉ. संतोषी नागांवकर का कहना है कि प्रोस्टेट की सूजन (प्रोस्टेटाइटिस) और प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रभावित करने वाली दो अलग-अलग स्थितियां हैं. ये दोनों अपनी सेलुलर एक्टिविटी, गंभीरता और हेल्थ पर लंबे समय तक असर के मामले में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.
प्रोस्टेट की सूजन (प्रोस्टेटाइटिस) एक बिनाइन (गैर-कैंसरकारी) स्थिति है, जो आमतौर पर बैक्टीरियल संक्रमण, मांसपेशियों की खराबी या नसों से जुड़ी समस्याओं के कारण होती है. इसके विपरीत, प्रोस्टेट कैंसर एक मैलिग्नेंट (कैंसरकारी) स्थिति है. इसमें कोशिकाओं की अनियंत्रित और असामान्य वृद्धि होती है, जो शरीर के अन्य हिस्सों (जैसे हड्डियों या लिम्फ नोड्स) तक फैल सकती है.
हालांकि ये दोनों स्थितियां एक ही अंग को प्रभावित करती हैं और इनमें पेशाब से जुड़े एक जैसे लक्षण दिख सकते हैं, लेकिन इनमें कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जैसे कि...
- 50 साल से कम उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेटाइटिस सबसे आम समस्या है. वहीं, 50 साल से अधिक उम्र के पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर अधिक देखा जाता है, और उम्र बढ़ने के साथ इसका खतरा भी बढ़ता जाता है.
- प्रोस्टेटाइटिस के गंभीर मामले अक्सर अचानक सामने आते हैं, जिससे तेज दर्द और बेचैनी होती है. इसके विपरीत, शुरुआती चरण का प्रोस्टेट कैंसर अक्सर बिल्कुल शांत होता है और कोई लक्षण नहीं दिखाता. कैंसर के लक्षण आमतौर पर बीमारी के एडवांस स्टेज में ही दिखाई देते हैं और समय के साथ धीरे-धीरे विकसित होते हैं.
- प्रोस्टेटाइटिस में अक्सर पेल्विक एरिया (श्रोणि क्षेत्र), जननांगों या पीठ के निचले हिस्से में दर्द या जलन महसूस होती है. प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ा दर्द आमतौर पर बीमारी के एडवांस स्टेज में होता है. अगर कैंसर शरीर के अन्य हिस्सों में फैल गया हो, तो हड्डियों में गहरा दर्द (खासकर कूल्हों या रीढ़ की हड्डी में) महसूस हो सकता है.
- दोनों ही स्थितियों में खून में 'प्रोस्टेट-स्पेसिफिक एंटीजन' (PSA) का स्तर बढ़ सकता है. हालांकि, प्रोस्टेटाइटिस में PSA लेवल अचानक बढ़ता है और सूजन या संक्रमण ठीक होने के बाद वापस सामान्य हो जाता है. वहीं, प्रोस्टेट कैंसर में PSA का स्तर महीनों या सालों तक धीरे-धीरे और लगातार बढ़ता रहता है.
लक्षण
दोनों के संकेत देखने में एक जैसे लगते हैं...
- इन दोनों समस्याओं में शुरुआत में पेशाब से संबंधित बदलाव दिखाई देते हैं, जैसे...
- रात में बार-बार पेशाब करने के लिए उठना
- मूत्र का प्रवाह कमजोर या बाधित होना.
- पेशाब करने में कठिनाई होना
- ऐसा महसूस होना कि मूत्राशय पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है
- प्रोस्टेट ग्रंथि के बढ़ने और मूत्रमार्ग पर दबाव पड़ने से बीपीएच के लक्षण धीरे-धीरे शुरू होते हैं. हालांकि, शुरुआती चरण के प्रोस्टेट कैंसर में कोई लक्षण नहीं दिखते. जैसे-जैसे बीमारी बढ़ती है, पेशाब या वीर्य में खून आना, पीठ के निचले हिस्से, कूल्हों या पेट में तेज दर्द, स्तंभन दोष और अचानक वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं.
डॉक्टर इस बीमारी का निदान कैसे करते हैं?
प्रोस्टेटाइटिस का इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक्स, सूजन कम करने वाली दवाओं या फिजिकल थेरेपी से किया जाता है. प्रोस्टेट कैंसर का इलाज मुख्य रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस चरण में है और कितना आक्रामक है. इसके इलाज में 'एक्टिव सर्विलांस' से लेकर सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी या हार्मोन थेरेपी जैसे गंभीर उपाय शामिल हो सकते हैं. केवल लक्षणों के आधार पर प्रोस्टेट की सूजन या कैंसर का निदान करना संभव नहीं है. इसके लिए डॉक्टर कुछ विशेष परीक्षण करते हैं, जैसे कि...
डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन (डीआरई): डॉक्टर मुख्य रूप से अपनी उंगलियों से प्रोस्टेट ग्रंथि के आकार और कठोरता की जांच करते हैं
PSA ब्लड चेस्ट: यह टेस्ट प्रोस्टेट ग्रंथि द्वारा उत्पादित 'प्रोस्टेट विशिष्ट प्रतिजन' नामक प्रोटीन के लेवल को मापता है. BPH, संक्रमण या कैंसर होने पर PSA का स्तर बढ़ जाता है. इसलिए, PSA का स्तर बढ़ा हुआ होना यह सुनिश्चित नहीं करता कि कैंसर मौजूद है.
मूत्र और प्रवाह परीक्षण: ये परीक्षण संक्रमण का पता लगाने और यह निर्धारित करने के लिए किए जाते हैं कि मूत्र कितनी तेजी से निकलता है.
स्कैन (अल्ट्रासाउंड या एमआरआई): प्रोस्टेट ग्रंथि की संरचना और आकार को स्पष्ट रूप से देखने के लिए स्कैन किया जाता है.
बायोप्सी: कैंसर होने की प्रबल आशंका होने पर ही, ऊतक का एक छोटा सा टुकड़ा निकालकर सूक्ष्मदर्शी से उसकी जांच की जाती है ताकि अंतिम निर्णय लिया जा सके.
प्रोस्टेट की सूजन और प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के तरीके
यदि प्रोस्टेट की समस्या हल्की है, तो किसी विशेष उपचार की आवश्यकता नहीं होती. जीवनशैली में बदलाव जैसे कैफीन (कॉफी, चाय) का सेवन कम करना, शराब का सेवन कम करना और रात में कम तरल पदार्थ पीना आदि से आराम मिल सकता है. आवश्यकता पड़ने पर, ग्रंथि का आकार कम करने और मूत्रमार्ग को शिथिल करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं. गंभीर मामलों में, छोटी सर्जरी की जाती है.
प्रोस्टेट कैंसर के मामले में, इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर कोशिकाएं कितनी तेजी से बढ़ रही हैं. धीमी गति से बढ़ने वाले कैंसर के लिए, नियमित निगरानी पर्याप्त होती है. यदि रोग अधिक गंभीर है, तो सर्जरी, विकिरण या हार्मोन थेरेपी का विकल्प दिया जाता है.
डॉक्टर से कब परामर्श लेना चाहिए?
उम्र बढ़ने के साथ पेशाब संबंधी समस्याएं होना आम बात है, लेकिन अगर आपको नीचे दिए गए लक्षण दिखाई दें, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लें:
- रात में बार-बार पेशाब आना
- समय के साथ मूत्र मार्ग का काफी कमजोर हो जाना
- पेशाब या वीर्य में खून आना
- पेट के निचले हिस्से या पीठ में लगातार दर्द रहना
- परिवार में प्रोस्टेट कैंसर का इतिहास होना
50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को नियमित PSA जांच कराने के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए. अगर उन्हें पेशाब पर अपना नियंत्रण खोने जैसा महसूस हो, तो उन्हें तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सहायता लेनी चाहिए. बीमारी का जल्दी पता चलने और इलाज होने से इसे फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है.
(डिस्क्लेमर: यहां दी गई स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और सुझाव केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं. हम यह जानकारी वैज्ञानिक शोध, अध्ययनों और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विशेषज्ञों की अनुशंसाओं के आधार पर प्रदान कर रहे हैं. इन सुझावों का पालन करने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श करना सर्वोत्तम होगा.)