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प्रोस्टेट की सूजन और प्रोस्टेट कैंसर के बीच क्या है अंतर? जानिए दोनों के लक्षण और इलाज के उपाय

प्रोस्टेट की सूजन और प्रोस्टेट कैंसर के बीच क्या है अंतर? जानिए दोनों के लक्षण और इलाज के उपाय ( GETTY IMAGES )

50 साल की उम्र के बाद, कई पुरुषों को स्वास्थ्य से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, यानी पेशाब पर नियंत्रण न रख पाना. पेशाब करने में कठिनाई या बार-बार पेशाब आना जैसे लक्षण अक्सर काफी चिंता का कारण बनते हैं. क्योंकि कई लोगों को डर होता है कि ये कैंसर के संकेत हो सकते हैं. हालांकि, प्रोस्टेट से जुड़ी सभी समस्याएं कैंसर नहीं होती हैं. ज्यादातर मामले 'बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लासिया'(BPH) से जुड़े होते हैं. इस संदर्भ में, हम प्रोस्टेट के बढ़ने या प्रोस्टेट में होने वाले बदलावों और प्रोस्टेट कैंसर के बीच के अंतर, साथ ही इनके लक्षणों और इलाज के विकल्पों के बारे में जानेंगे. आइए, इन पर विस्तार से चर्चा करें...

प्रोस्टेट की सूजन और प्रोस्टेट कैंसर में क्या अंतर है?

मुंबई के सर एच.एन. रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल में यूरोलॉजी, यूरो-ऑन्कोलॉजी और रोबोटिक सर्जरी के डायरेक्टर डॉ. संतोषी नागांवकर का कहना है कि प्रोस्टेट की सूजन (प्रोस्टेटाइटिस) और प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि को प्रभावित करने वाली दो अलग-अलग स्थितियां हैं. ये दोनों अपनी सेलुलर एक्टिविटी, गंभीरता और हेल्थ पर लंबे समय तक असर के मामले में एक-दूसरे से बिल्कुल अलग हैं.