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हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या है अंतर? जानें महिलाओं में Heart Attack के लक्षण पुरुषों से कैसे होते हैं अलग

आजकल हर उम्र के लोगों में दिल की बीमारी तेजी से बढ़ रही है. 30 से 45 साल के युवाओं में इसके मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है, और महिलाओं को इसका सबसे ज्यादा खतरा है. महिलाओं में इस बढ़ते खतरे की वजह आधुनिक जीवनशैली, तनाव और हार्मोनल बदलावों का उनके दिल की सेहत पर पड़ने वाला असर है. पुरुषों के उलट, महिलाओं में दिल की बीमारी के लक्षण बहुत हल्के हो सकते हैं, कई बार तो महिलाओं को पता ही नहीं चलता कि उन्हें यह बीमारी है, और वे अक्सर इन लक्षणों को सिर्फ थकान समझकर नजरअंदाज कर देती हैं. इस रिपोर्ट में हम विस्तार से उन लक्षणों के बारे में जानेंगे जो महिलाओं में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से पहले दिखाई देते हैं, और यह भी जानेंगे कि ये लक्षण पुरुषों में दिखने वाले लक्षणों से किस तरह अलग होते हैं...

सबसे पहले जानिए हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या अंतर है?

वेबएमडी (WebMD) के मुताबिक हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक दोनों ही दिल की बीमारी के रूप हैं. इनके कुछ आम कारण हैं. लेकिन ये कुछ खास तरीकों से अलग भी हैं. ज्यादातर हार्ट अटैक अचानक तब होते हैं जब दिल तक जाने वाली आर्टरी में से कोई एक ब्लॉक हो जाती है और खून का बहाव रुक जाता है. ऑक्सीजन के बिना, दिल की मांसपेशियां मरने लगती हैं.

हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर में क्या है अंतर? (GETTY IMAGES)

दूसरी ओर, हार्ट फेलियर आमतौर पर धीरे-धीरे होता है. दिल की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, जिससे शरीर की कोशिकाओं को पोषण देने के लिए खून पंप करना मुश्किल हो जाता है. यह एक लंबे समय तक रहने वाली बीमारी है जो धीरे-धीरे और गंभीर होती जाती है, हालांकि, दवाएं आपको ज्यादा समय तक और बेहतर ढंग से जीने में मदद कर सकती हैं.

हार्ट अटैक दिल की पंप करने की क्षमता को कमजोर करके हार्ट फेलियर का कारण बन सकता है. कभी-कभी, हार्ट अटैक के बाद अचानक हार्ट फेलियर होता है.आमतौर पर शुरुआत में लक्षण गंभीर होते हैं. इसे एक्यूट हार्ट फेलियर कहा जाता है. लेकिन आप इलाज और दवा से जल्दी ठीक हो सकते हैं.