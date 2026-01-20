युवाओं को तेजी से अपना शिकार बना रहा टेक्स्ट नेक सिंड्रोम, न्यूरोसर्जन से जानिए क्या है यह बीमारी
टेक्स्ट नेक एक बार-बार होने वाली स्ट्रेस इंजरी है और लंबे समय तक हैंडहेल्ड डिवाइस पर बहुत ज्यादा देखने से होने वाला दर्द है...
Published : January 20, 2026 at 7:17 PM IST
- लेखक-कास्मिन फर्नांडीस
आजकल, मोबाइल फोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गए हैं. हमारे आधे से ज्यादा काम मोबाइल फोन से आसानी से हो जाते हैं. टिकट बुक करने से लेकर पैसे ट्रांसफर करने तक, कई काम मोबाइल फोन का इस्तेमाल करके घर बैठे कुछ ही सेकंड में किए जा सकते हैं. चाहे बच्चे हों या बड़े, हर कोई पूरे दिन अपने मोबाइल फोन में बिजी रहता है. ज्यादातर लोग सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं. हां ये बात सच है कि मोबाइल फोन चीजों को बहुत फास्ट बनाते हैं, लेकिन ये कई हेल्थ प्रॉब्लम भी पैदा कर सकते हैं.
ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से कई तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे सिरदर्द, नींद की कमी, आंखों में खिंचाव, और गर्दन और पीठ में दर्द. फिर भी, लोग इसका इस्तेमाल कम नहीं करते क्योंकि यह मॉडर्न जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन गया है, जो मनोरंजन, बातचीत और जानकारी का मुख्य जरिया है. इसके कारण होने वाली लत, ध्यान में कमी और सोशल आइसोलेशन भी इसके नेगेटिव मानसिक और शारीरिक असर में योगदान देते हैं, जिससे इसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है. वहीं, ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने से जुड़ी एक और बड़ी समस्या को टेक्स्ट नेक सिंड्रोम कहा जाता है. यह समस्या न सिर्फ़ बड़ों में, बल्कि युवाओं में भी तेजी से आम होती जा रही है.
टेक्स्ट नेक सिंड्रोम क्या है?
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार, टेक्स्ट नेक सिंड्रोम एक ऐसी स्थिति है जो स्मार्टफोन, टैबलेट और कंप्यूटर जैसे डिजिटल डिवाइस के लंबे समय तक और गलत इस्तेमाल से होती है. इसमें सिर को आगे झुकाकर स्क्रीन देखने की वजह से गर्दन, कंधों और ऊपरी पीठ पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दर्द, अकड़न और कई दूसरी समस्याएं होती हैं. यह समस्या आजकल बहुत आम होती जा रही है, खासकर बच्चों और युवाओं में.
डॉक्टर क्या कहते हैं?
जयपुर के सीके बिरला अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार न्यूरोसर्जन डॉ. संजीव सिंह का कहना है कि मोबाइल फोन के अत्यधिक उपयोग के कारण टेक्स्ट नेक सिंड्रोम का खतरा बढ़ रहा है. लगभग 60 युवा इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं. हम गलत तरीके से बैठकर मोबाइल फोन देखते हैं, जिसका सीधा असर गर्दन और पीठ पर पड़ता है. सिर का वजन 10-12 पाउंड होता है. लेकिन मोबाइल फोन देखते समय गर्दन अपने आप झुक जाती है. नतीजतन, सिर का वजन गर्दन और पीठ पर पड़ता है. इससे सर्वाइकल स्पाइन को भी नुकसान पहुंच सकता है. इस सिंड्रोम के लक्षण सिरदर्द और गर्दन में दर्द से शुरू होते हैं. अगर इसका इलाज जल्दी न किया जाए, तो सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है.
डॉ. संजीव सिंह आगे कहते है कि जब सिर आगे की ओर झुका होता है, तो गर्दन की रीढ़ पर पड़ने वाला प्रभावी भार कई गुना बढ़ जाता है. जब गर्दन को 15 डिग्री तक झुकाया जाता है, तो गर्दन पर भार काफी अधिक हो जाता है. 45 डिग्री के कोण पर (स्मार्टफोन इस्तेमाल करने की सामान्य मुद्रा), ऐसा लगता है मानो आपकी गर्दन पर कोई छोटा बच्चा बैठा हो जो नीचे आने से इनकार कर रहा हो.
टेक्स्ट नेक सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं?
- गर्दन में दर्द
- कंधे में दर्द और अकड़न
- पीठ दर्द
- सिरदर्द
- मांसपेशियों में ऐंठन
- हाथों या उंगलियों में सुन्नपन
इस समस्या से राहत पाने के लिए यह तरीका आजमाएं
अगर आपको टेक्स्ट नेक की समस्या हो रही है, तो सबसे पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं. अपनी रोजाना की दिनचर्या में कुछ एक्सरसाइज शामिल करें और मोबाइल फोन का इस्तेमाल कम करें. साथ ही, अपने बैठने के तरीके पर भी ध्यान दें. काम करते समय सही तरीके से बैठें और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें.
अपने फोन को आंखों के लेवल पर रखें: अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते समय उसे सीधे अपनी आंखों के सामने रखें. इससे आपको अपनी गर्दन को ज्यादा झुकाने से बचने में मदद मिलेगी.
20-20-20 नियम: हर 20 मिनट में, स्क्रीन से नजर हटाकर 20 सेकंड के लिए 20 फीट दूर किसी चीज पर ध्यान दें.
एक्सरसाइज: कुछ आसान एक्सरसाइज करें जो गर्दन और पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं.
डिजिटल डिटॉक्स: सोने से एक घंटा पहले अपना मोबाइल फोन दूर रख दें. लेटे हुए फोन देखने से बचें. इंसानों को सीधा चलना सीखने में लाखों साल लगे. लेकिन सिर्फ दस सालों में, हम सीधा चलने की वह क्षमता खो रहे हैं. इसलिए, अपनी सेहत को प्राथमिकता देना जरूरी है.
(डिस्क्लेमर: यह सामान्य जानकारी सिर्फ पढ़ने के मकसद से दी गई है. ETV भारत इस जानकारी की वैज्ञानिक वैधता के बारे में कोई दावा नहीं करता है. ज्यादा जानकारी के लिए, कृपया डॉक्टर से सलाह लें)