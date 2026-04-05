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खराब लाइफस्टाइल के कारण बीमारियों से परेशान है शऱीर? बस करें ये व्यायाम बॉडी हो जाएगी टनाटन

लोग सीधे दवाइयों का सहारा लेने लगे हैं, जबकि उनकी दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा.

स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है सूर्य नमस्कार
स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है सूर्य नमस्कार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 2:55 PM IST

9 Min Read
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सिरमौर: आधुनिक जीवनशैली की चकाचौंध में आज इंसान ने सुविधाओं को तो गले लगा लिया है, लेकिन स्वास्थ्य को कहीं पीछे छोड़ दिया है. सुबह से रात तक की भागदौड़, अनियमित खानपान, मोबाइल और स्क्रीन पर बढ़ती निर्भरता, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मानसिक दबाव, ये सभी कारक धीरे-धीरे शरीर को भीतर से कमजोर कर रहे हैं.

स्थिति यह है कि कम उम्र में ही लोग मोटापा, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा और पाचन संबंधी समस्याओं का शिकार हो रहे हैं. चिंताजनक पहलू यह है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए लोग सीधे दवाइयों का सहारा लेने लगे हैं, जबकि उनकी दिनचर्या और जीवनशैली में सुधार पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जा रहा. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते जीवनशैली में सुधार नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में ये बीमारियां और अधिक गंभीर रूप ले सकती हैं. ऐसे समय में हमारे पारंपरिक ज्ञान, योग और आयुर्वेद, एक बार फिर उम्मीद की किरण बनकर सामने आ रहे हैं. यही कारण है कि अब स्वास्थ्य विशेषज्ञ दवाइयों से ज्यादा दिनचर्या सुधार पर जोर दे रहे हैं.

सूर्य नमस्कार क्यों जरूरी
सूर्य नमस्कार क्यों जरूरी (ETV Bharat)

इन्हीं तमाम पहलुओं को समझने और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से ईटीवी भारत ने हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के पांवटा साहिब आयुष अस्पताल में तैनात वरिष्ठ आयुष चिकित्सक (विशेषज्ञ) डॉ. प्रमोद पारिक से विशेष बातचीत की. उन्होंने सूर्य नमस्कार को दैनिक जीवन में अपनाने पर जोर देते हुए इसे स्वास्थ्य सुधार का सरल और प्रभावी माध्यम बताया.

आज के समय में सूर्य नमस्कार कितना जरूरी है?

डॉ. पारिक बताते हैं कि 'आज की जीवनशैली में सूर्य नमस्कार अत्यंत आवश्यक हो गया है. यह शरीर के लगभग सभी अंगों को सक्रिय करता है और इम्युनिटी बढ़ाने में मदद करता है. यदि इसे रोजाना किया जाए, तो व्यक्ति कई बीमारियों से खुद को बचा सकता है. सूर्य नमस्कार केवल व्यायाम नहीं है, यह शरीर, मन और श्वास का संतुलन है. इसमें योग, प्राणायाम और ध्यान, तीनों का समावेश है. यह मानसिक शांति के साथ-साथ शरीर को ऊर्जा भी देता है.'

बैठकर काम करने वालों के लिए सूर्य नमस्कार उपयोगी
बैठकर काम करने वालों के लिए सूर्य नमस्कार उपयोगी (ETV Bharat)

किन लोगों को विशेष रूप से इसे अपनाना चाहिए?

आज के समय में हर आयु वर्ग के लोगों को इसे अपनाना चाहिए, खासकर वे लोग जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं, तनाव में रहते हैं या मोटापे से परेशान हैं. बच्चों के लिए भी यह बेहद लाभकारी है. शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है. पाचन तंत्र मजबूत होता है. मानसिक तनाव और चिंता कम होती है. रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत बनती है. शरीर में स्फूर्ति और ऊर्जा आती है.

सूर्य नमस्कार के आसन
सूर्य नमस्कार के आसन (ETV Bharat)

सूर्य नमस्कार के प्रमुख आसन (विधि व लाभ)

  • प्रणाम आसन–नमस्कार की स्थिति में दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े होना. मानसिक शांति व एकाग्रता.
  • हस्तउत्तान आसन–अब कुहनियों को सीधा करके सिर के ऊपर उठाकर के शरीर को पीछे की तरफ मोड़ें. पाचन शक्ति बढ़ती है और मोटापा कम होता है.
  • पादहस्त आसन–सांस छोड़ते हुए सामने को झुककर जमीन को छुएं, माथे को घुटने से लगाने का प्रयास करें. दिमाग में रक्त का संचार, रीढ़ की हड्डी में लचीलापन, पाचन शक्ति बढ़ना, मोटापा और कब्ज़ दूर होना.
  • अश्वसंचालनासन–अब नीचे की ओर झुककर हथेलियों को दोनों पैरों के साथ में रखें. बायें पैर को स्थिर रखकर घुटने को मोड़ें और दायें पैर को पीछे की ओर अधिकतम ताने. टांग, पैर व पीठ की मज़बूती व तंत्रिकातंत्र (नर्वस सिस्टम) को स्वस्थ बनाता है.
  • अधोमुख पर्वतासन–अब बायें पैर को भी पीछे करके दायें से मिला दें. नितम्ब (हिप्स) को ऊपर की ओर उठा दें और सिर को नीचे की ओर दोनों हाथों के बीच झुकाकर पर्वत का आकार बनाएं. पैरों के तलवों को जमीन पर लगाने का प्रयास करें. हाथ-पैर, कमर व रीढ़ की हड्डी के स्नायुयों की मजबूती.
  • अष्टांग नमस्कार–अब धीरे से नीचे झुकें, दोनों पैरों की अंगुलियों, दोनों घुटने, दोनों हथेली, छाती, ठुड्डी (आठ अंग) से भूमि को छुएं. हाथ-पैर व वक्ष के स्नायु की मजबूती.
  • भुजंग आसन–अब नितम्ब को धीरे से नीचे लाएं, कुहनियों को सीधा करें और सिर/पीठ को पीछे की ओर तानकर सांप की तरह आकाश को देखें. थकावट दूर करता है और रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है.

सूर्य नमस्कार के 13 मंत्र

सूर्य नमस्कार के साथ मंत्रों का उच्चारण करने से इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है. प्रत्येक आसन के साथ एक-एक मंत्र का जाप करने से शरीर के साथ-साथ मन और ऊर्जा का भी संतुलन होता है. तेरह बार सूर्य नमस्कार, प्रत्येक मंत्रोच्चार के साथ करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है.

  • ॐ मित्राय नमः
  • ॐ रवये नमः
  • ॐ सूर्याय नमः
  • ॐ भानवे नमः
  • ॐ खगाय नमः
  • ॐ पुष्णे नमः
  • ॐ हिरण्यगर्भाय नमः
  • ॐ मरीचये नमः
  • ॐ आदित्याय नमः
  • ॐ सवित्रे नमः
  • ॐ अर्काय नमः
  • ॐ भास्कराय नमः
  • ॐ श्री सवितृ सूर्यनारायणाय नमः

अभ्यास के दौरान किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए?

डॉ. पारिक के अनुसार सूर्य नमस्कार से पहले शरीर को वार्मअप करना जरूरी है. सही श्वास प्रक्रिया का पालन करें. यदि किसी को रीढ़ की समस्या, चक्कर या अन्य गंभीर बीमारी है, तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही अभ्यास करें.

किन चीजों का रखें ध्यान
किन चीजों का रखें ध्यान (ETV Bharat)

क्या सूर्य नमस्कार से पुरानी बीमारियों में भी लाभ मिल सकता है?

हां, यदि नियमित और सही तरीके से किया जाए तो सूर्य नमस्कार कई पुरानी बीमारियों जैसे कमर दर्द, पाचन समस्याएं, मोटापा और तनाव में राहत देने में सहायक होता है. हालांकि गंभीर रोगों में इसे विशेषज्ञ की सलाह के साथ ही करना चाहिए.

सूर्य नमस्कार
सूर्य नमस्कार (ETV Bharat)

सूर्य नमस्कार करने का सही समय और कितनी संख्या होनी चाहिए?

सूर्योदय के समय खाली पेट सूर्य नमस्कार करना सबसे अधिक लाभकारी होता है. शुरुआत में 4 से 5 चक्र से शुरू करें और धीरे-धीरे 10 से 12 चक्र तक बढ़ाया जा सकता है.

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भुजंग आसन (ETV Bharat)

क्या महिलाएं और बुजुर्ग भी इसे कर सकते हैं?

हां, महिलाएं और बुजुर्ग भी इसे कर सकते हैं, लेकिन अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार और विशेषज्ञ की सलाह से करना चाहिए.

वैज्ञानिक नजरिया-सूर्य नमस्कार क्यों है असरदार

डॉ. पारिक कहते है कि 'आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से सूर्य नमस्कार एक समग्र मन-शरीर अभ्यास है, जिसमें व्यायाम, श्वास और ध्यान का संतुलित समन्वय होता है. अनुसंधानों के अनुसार इसके नियमित अभ्यास से हृदय और श्वसन क्षमता में सुधार होता है, मांसपेशियों की शक्ति व लचीलापन बढ़ता है. शरीर की क्रियाशीलता संतुलित होकर वजन और रक्त शर्करा नियंत्रण में सहायता मिलती है. साथ ही नियंत्रित श्वास प्रक्रिया के कारण तंत्रिका तंत्र का शांत करने वाला भाग सक्रिय होता है, जिससे तनाव उत्पन्न करने वाले हार्मोन कम होते हैं और मानसिक शांति, एकाग्रता व सकारात्मक सोच में वृद्धि होती है. इस प्रकार सूर्य नमस्कार को एक प्रभावी गतिशील ध्यान प्रक्रिया माना जाता है, जो शरीर को सुदृढ़, मन को शांत और जीवनशैली को संतुलित बनाने में सहायक है.'

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भुजंग आसन (ETV Bharat)

बढ़ रही लाइफस्टाइल बीमारियां

जिला सिरमौर में भी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं. अस्पतालों की ओपीडी में मोटापा, डायबिटीज (शुगर), हाई ब्लड प्रेशर, थायरॉइड, कब्ज व पाचन संबंधी समस्याएं, अनिद्रा और कमर/रीढ़ दर्द जैसी शिकायतों के साथ आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा देखा जा सकता है. खासकर युवा वर्ग और नौकरीपेशा लोग इन बीमारियों से अधिक प्रभावित हो रहे हैं, जिसका मुख्य कारण अनियमित दिनचर्या, फास्ट फूड का बढ़ता चलन, शारीरिक गतिविधियों की कमी और मानसिक तनाव माना जा रहा है. डॉ. पारिक के अनुसार यदि समय रहते जीवनशैली में सुधार नहीं किया गया, तो ये समस्याएं आगे चलकर गंभीर बीमारियों का रूप ले सकती हैं. ऐसे में सूर्य नमस्कार जैसे सरल योग अभ्यास इन बीमारियों से बचाव का प्रभावी और प्राकृतिक माध्यम बन सकते हैं.

सूर्योदय के समय खाली पेट सूर्य नमस्कार करना सबसे अधिक लाभकारी
सूर्योदय के समय खाली पेट सूर्य नमस्कार करना सबसे अधिक लाभकारी (ETV Bharat)

डा. पारिक का संदेश

यदि हम अपनी दिनचर्या में रोजाना 10-15 मिनट सूर्य नमस्कार को शामिल कर लें, तो कई बीमारियों से बचाव संभव है. यह एक सरल, प्राकृतिक और प्रभावी उपाय है, जिसे हर व्यक्ति आसानी से अपना सकता है.

सूर्योदय के समय खाली पेट सूर्य नमस्कार करना सबसे अधिक लाभकारी
सूर्योदय के समय खाली पेट सूर्य नमस्कार करना सबसे अधिक लाभकारी (ETV Bharat)

आयुर्वेद विभाग का जागरूकता अभियान

हिमाचल प्रदेश में आयुष विभाग लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए लगातार जागरूक कर रहा है. विभाग द्वारा सूर्य नमस्कार को बढ़ावा देने के लिए ऐसे जागरूकता पोस्टर तैयार कर अस्पतालों और आयुष स्वास्थ्य केंद्रों में भी लगाए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे प्रेरित हो सकें. इन पोस्टरों में सूर्य नमस्कार के विभिन्न आसनों की विधि और उनके लाभ सरल भाषा में समझाए गए हैं, जिससे आमजन इसे आसानी से समझकर अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकें. विभाग का उद्देश्य है कि लोग दवाइयों पर निर्भर होने के बजाय योग और आयुर्वेद के माध्यम से स्वस्थ जीवन अपनाएं. अधिक जानकारी के लिए आयुष विभाग की वेबसाइट या नजदीकी आयुष स्वास्थ्य केंद्र से भी संपर्क किया जा सकता है.

डॉ. प्रमोद पारिक, वरिष्ठ आयुष चिकित्सक (विशेषज्ञ)
डॉ. प्रमोद पारिक, वरिष्ठ आयुष चिकित्सक (विशेषज्ञ) (ETV Bharat)

आज की पहल, कल का स्वस्थ भविष्य

स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होना आज समय की सबसे बड़ी जरूरत है. जब विशेषज्ञ खुद प्राकृतिक उपायों को अपनाने की सलाह दे रहे हैं, तो हमें भी अपनी जीवनशैली में बदलाव करना होगा. सूर्य नमस्कार को आदत बनाइए और बीमारियां खुद दूर हो जाएंगी. आज की छोटी पहल, कल के स्वस्थ जीवन की गारंटी बन सकती है.

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